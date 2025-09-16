Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop. Článok bol vytvorený redaktorom, ale ide o špecifickú formu partnerstva.
dnes 16. septembra 2025 o 15:00
Čas čítania 3:50
Richard Balog

Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať

Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
Zdroj: Footshop
MÓDA FOOTSHOP MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK WISHLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Doplníš svoju zbierku o niektorý z týchto kúskov?

Medzi tipmi na TOP tenisky na tohtoročnú jeseň nájdeš atraktívne športové štýly z technických materiálov s cenou okolo 100 eur, ale tiež jedinečné vyhotovenia známych modelov, v ktorých budeš neprehliadnuteľný/-á. 

Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie či víkendovú zábavu.

Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, fresh teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy 1. septembra 2025 o 10:25

Asics Gel-1130 100 €

Asics Gel-1130 považujeme za jedny z najkrajších tenisiek s cenou do 100 eur a obzvlášť v originálnych vyhotoveniach, ako je napríklad „Pure Silver“ so sivým základom doplneným o metalické akcenty. 

Minimalistický model s bežeckou estetikou má sieťovinový zvršok so syntetickými prekrytiami v striebornej farbe a atraktívne modré akcenty, ktoré udierajú do očí už z diaľky. Ak hľadáš fresh tenisky na každodenné nosenie za výhodnú cenu, ide o skvelú voľbu. Navyše, s naším zľavovým kódom RF13 ušetríš 13 eur z nákupu.

Asics Gel-1130
Zdroj: Footshop

Puma Avanti LS x FENTY 117,95 €

Do pozornosti dávame tiež model s rukopisom Rihanny, ktorá pod hlavičkou vlastnej línie FENTY spolunavrhla originálne tenisky Puma Avanti LS. 

Novinka, ktorá je na pultoch obchodov len niekoľko týždňov, má nízkoprofilový strih vo fialovo-bielom vyhotovení a je vyrobená z kože s výrazným prešívaním. Stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá je charakteristická aj pre pretekársky model Puma Speedcat OG, a vzhľad dopĺňa priehľadná zadná časť s výstupkami, jazyk s logom Puma v štýle retro futbalových kopačiek či zlatý fóliovaný nápis.

Puma Avanti LS x FENTY sú k dispozícii v ženských veľkostiach.

Puma Avanti LS, FENTY
Zdroj: Footshop

New Balance 740 120 €

Tenisky s logom New Balance mali v posledných rokoch veľký úspech a vedenie značky chce v nastolenom trende pokračovať aj vďaka modelu s označením 740, ktorý spája pohodlie pri nosení, športový vzhľad a férovú cenu. 

Najnovšia verzia tenisiek New Balance 740 má priedušný zvršok z bielej sieťoviny, syntetické prekrytia v prenikavej zelenej farbe a výrazný tvar typický pre estetiku Y2K. O pohodlie sa postará odpruženie ABZORB ukryté v gumovej medzipodrážke.

New Balance 740
Zdroj: Footshop

Nike Dunk Low x Harris Tweed 129,95 €

Nie je tomu tak dávno, keď model Nike Dunk Low valcoval trendy a vďaka Travisovi Scottovi chcel ikonické tenisky každý. V súčasnosti sú mimo zorného poľa väčšiny ľudí, a to znamená, že je správny čas ich nosiť.

Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nás oslovila tvídová verzia modelu Nike Dunk Low, ktorá vznikla v spolupráci so značkou Harris Tweed. Tenisky majú OG vzhľad zahalený do príjemného materiálu s originálnymi vzormi, vďaka čomu dodajú šťavu tvojim každodenným outfitom počas jesene. 

Nike Dunk Low, Harris Tweed
Zdroj: Footshop

New Balance 204 130 €

Našu pozornosť si získali aj ďalšie tenisky od značky New Balance, a to konkrétne model s označením 204, ktorý postupne získava spotlight medzi mladými ľuďmi.

HOT novinka, ktorú vo vlastnej verzii predstavil aj Ronnie Fieg a newyorská značka Kith, prichádza na pulty obchodov vo vyhotovení „Silver Metallic“ a vyzerá fantasticky. Nízkoprofilový model spája štíhlu štruktúru bežeckých topánok zo 70. rokov so zvrškom zo syntetických tkanín a sieťoviny. Nesie v sebe prvky z archívnych aj obľúbených modelov New Balance, vďaka čomu pôsobí povedome, ale zároveň inovatívne.

New Balance 204
Zdroj: Footshop
Odporúčané
Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY Tenisky, ktoré musíš mať. Pozri si Nike Air Max 95 s modrými detailmi aj collab Puma x FENTY 11. augusta 2025 o 9:00

Adidas Originals Gazelle Indoor W 130 €

Ak si rada užívaš pozornosť okoloidúcich a chceš vyčnievať z davu úplne všade, potom je pre teba ako stvorený model Adidas Originals Gazelle Indoor s huňatým zvrškom v zeleno-ružovom vyhotovení.

Novinka v portfóliu značky stojí na pružnej gumovej podrážke s vyrazeným logom Adidas Originals, avšak pozornosť púta jedinečná vrchná časť, ktorá odráža odvahu návrhárskeho tímu osloviť mladú generáciu módnych nadšencov. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš 17 eur. Tenisky sú v predaji v ženských veľkostiach a v limitovanom množstve.

Adidas Gazelle Indoor W
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba LT W 130 €

O niečo menej extravagantný je model Adidas Originals Samba LT s celoplošnou potlačou, ktorá imituje srsť kravy, v hnedo-bielom vyhotovení. 

Atraktívna novinka má všetky OG tvary a charakteristické prvky modelu, ktorý majú v zbierke ľudia od 10 do 60 rokov. Neprehliadnuteľný mestský vzhľad v tomto prípade dopĺňa predĺžený kožený jazyk po vzore retro futbalových kopačiek, na ktorom je vyrazené logo. 

Adidas Originals Samba LT
Zdroj: Footshop

New Balance 1000 170 €

„Pink Taffy“ je označenie nového vyhotovenia modelu New Balance 1000, ktorý nás fascinuje od uvedenia do predaja v roku 2024. 

Tenisky s rýdzo športovou estetikou sú zahalené do pevnej konštrukcie so syntetickým zvrškom, ktorý kombinuje neprehliadnuteľnú ružovú s metalickou striebornou a čiernymi detailmi v podobe loga značky a gumovej medzipodrážky.

New Balance 1000 „Pink Taffy“ sú k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach, pričom cena je menej ako 150 eur s naším zľavovým kódom RF13.

New Balance 1000
Zdroj: Footshop

Salomon XT-4 OG 190 €

Obuv Salomon je ako stvorená na jeseň a prechodné obdobie. Zo širokého portfólia francúzskej športovej značky sme vybrali modely, ktoré dôverne poznáme a máme vyskúšané. 

Salomon XT-4 OG sú klasikou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť a vo vyhotovení „Eden“ získali tenisky určené na trail nový rozmer. Prenikavá zeleno-červená v kombinácii s čiernou a tmavozelenými detailmi ponúka originálny vzhľad, ktorý podčiarkne tvoje outfity v rušných mestských uliciach aj v horskom prostredí. 

Salomon XT-4 OG
Zdroj: Footshop

Salomon XT-6 GTX 200 €

Bodku za zoznamom TOP jesenných tenisiek dávame modelom Salomon XT-6 GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie) v jemnej ružovo-červenej schéme „Mahogany Rose“.

Tenisky, ktoré perfektne odrážajú trendy streetwearu a outdooru, sú zahalené do prémiových materiálov, ponúkajú rýchlošnúrovací systém, vnútornú stielku OrthoLite® a podrážku Contagrip® vhodnú na každý povrch vrátane mokrých mestských ulíc. Ako tieto krásky zladíš, záleží na tebe a tvojej fantázii.

Salomon XT-6 GTX
Zdroj: Footshop
Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie či víkendovú zábavu.
Odporúčané
Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu Tenisky vhodné aj na fashion week. Pozri si modely Puma, Y-3 či Asics, v ktorých nebudeš mať konkurenciu 21. augusta 2025 o 12:00
Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FOOTSHOP MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK WISHLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: Footshop
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
refresher+
Odporúčané
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
včera o 13:00
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
refresher+
Odporúčané
Ako správne zaradiť retinol do skincare rutiny? Zázračnú látku proti starnutiu nepoužívaj pred lamináciou obočia, môžeš si ublížiť
12. 9. 2025 8:00
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
refresher+
Odporúčané
Test OG sladkostí z bufetu: Ktoré dnes chutia horšie ako kedysi a ktorých čaro sme objavili až v dospelosti?
pred 2 dňami
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
dnes o 14:00
Storky
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Nový hviezdny pár? Filmový Elvis bol na rande s Emily Ratajkowski
Neymar zdedil po neznámom mužovi takmer 1 miliardu eur. Nikdy sa pritom nestretl...
Skupina Coldplay predbehla Taylor Swift. Ich turné prekonalo významný rekord
Nová vila Love Islandu je tu. Pozri sa, ako vyzerá hniezdočko lásky
Crocs má bláznivú spoluprácu. Značka prináša jedinečné puzdro na telefón
Lifestyle news
Záchranný tím vyrazil pre telo tragicky zosnulej Laury Dahlmeierovej. Urobili tak aj napriek jej vôli pred 29 minútami
Už o pár dní otvoria záhadný list T. G. Masaryka. Jeho posledné slová budú odhalené po takmer 90 rokoch pred hodinou
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan pred 2 hodinami
Taylor Swift je na vrchole nielen vďaka talentu. Harvardská expertka opísala 7 vlastností úspešného človeka, ktoré môžeš mať aj ty pred 3 hodinami
AKTUÁLNE: Vo veku 89 rokov zomrel známy americký herec a režisér Robert Redford pred 3 hodinami
REBRÍČEK: Toto je 10 najdrahších krajín sveta. Na vrchole nájdeš raje pre daňových podvodníkov dnes o 14:31
Čoskoro sa začne natáčať nový Batman. Pattinson si scenár prečítal v prísnom utajení a za zvláštnych podmienok dnes o 12:54
Spravodajstvo
Poľsko Európska únia Polícia SR Rusko
Viac
Na juhu Slovenska sa šíri žltačka. Rodiny v ťažkých sociálnych podmienkach trpia najviac
pred 8 minútami
VIDEO: Po celom Slovensku sa dnes konajú protesty, ktoré zvolala opozícia. V Bratislave aktuálne demonštrujú tisíce ľudí
pred 27 minútami
Kaliňák dostal pokutu za nepriznanú vilu v Chorvátsku. Zaplatí trojnásobok mesačného platu
pred 52 minútami

Viac z Móda

Všetko
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
pred 2 dňami
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
V spolupráci
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
pred 36 minútami
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
TOP 4 české značky parfumov, ktoré musíš poznať. Ich vône zaženú do kúta aj svetové módne domy
12. 9. 2025 16:00
Absolvovala som virálny Japanese head spa. Zistila som veci, ktoré ma prekvapili (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Absolvovala som virálny Japanese head spa. Zistila som veci, ktoré ma prekvapili (REPORTÁŽ)
dnes o 12:00
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA
Lady Gaga sa ukázala v českej značke. V uliciach New Yorku mala na sebe bundu od LAFORMELA
9. 9. 2025 16:02
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
Formula sa opäť spája s módnym svetom. Nová kolekcia Audi F1 x adidas sa zameria na štýl nielen pre pilotov
11. 9. 2025 13:45
Viac z Osobnosti Všetko
Taylor Swift je na vrchole nielen vďaka talentu. Harvardská expertka opísala 7 vlastností úspešného človeka, ktoré môžeš mať aj ty
Taylor Swift je na vrchole nielen vďaka talentu. Harvardská expertka opísala 7 vlastností úspešného človeka, ktoré môžeš mať aj ty
pred 3 hodinami
Jovinečko si uťahuje zo svojej bývalej. Spolu s Bergim sparodovali nahú Bianku Rumanovú na červenom koberci
pred 2 dňami
Nicole Kidman a Reese Witherspoon sú späť: HBO potvrdilo tretiu sériu Big Little Lies
12. 9. 2025 12:59
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Viac z Zdravie Všetko
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
refresher+
Odporúčané
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Žijem bez podprsenky: Mám krajšie a pevnejšie prsia, no nemusí to tak byť pre každú
1. 9. 2025 17:00
„Nie sme stroje na výkon, sme ľudia.“ Psychologička radí, ako sa vyhnúť vyhoreniu
dnes o 14:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník?
refresher+
CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník?
pred 36 minútami
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali František Fodor a Robert Pukač z Oktagonu.
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
V spolupráci
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
pred 36 minútami
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan
Víťazka Let's Dance sa vydala. Spievala jej Tina či Miro Jaroš, cez facetime zagratuloval aj Peter Sagan
pred 2 hodinami
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
V spolupráci
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
pred 3 hodinami
„Nie sme stroje na výkon, sme ľudia.“ Psychologička radí, ako sa vyhnúť vyhoreniu
„Nie sme stroje na výkon, sme ľudia.“ Psychologička radí, ako sa vyhnúť vyhoreniu
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
refresher+
Odporúčané
Rado pracuje s mŕtvolami: Predstavte si, že máte kúsok zhnitého mäsa pár dní v izbe, toto bolo 160 kíl
24. 3. 2024 14:30
Príbeh rádioaktívneho muža: plakal krv, nemal kožu a jeho DNA sa rozkladala zaživa. Lekárov prosil o smrť
refresher+
Odporúčané
Príbeh rádioaktívneho muža: plakal krv, nemal kožu a jeho DNA sa rozkladala zaživa. Lekárov prosil o smrť
28. 3. 2024 9:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
pred 2 dňami
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
Zomrela legenda z reality šou Zámena manželiek. Romana preslávila veta „Mačkáš mi hada, d*bile!“
9. 9. 2025 17:29
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia