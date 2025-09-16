Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať

Doplníš svoju zbierku o niektorý z týchto kúskov?
Medzi tipmi na TOP tenisky na tohtoročnú jeseň nájdeš atraktívne športové štýly z technických materiálov s cenou okolo 100 eur, ale tiež jedinečné vyhotovenia známych modelov, v ktorých budeš neprehliadnuteľný/-á.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie či víkendovú zábavu.
Asics Gel-1130 – 100 €
Asics Gel-1130 považujeme za jedny z najkrajších tenisiek s cenou do 100 eur a obzvlášť v originálnych vyhotoveniach, ako je napríklad „Pure Silver“ so sivým základom doplneným o metalické akcenty.
Minimalistický model s bežeckou estetikou má sieťovinový zvršok so syntetickými prekrytiami v striebornej farbe a atraktívne modré akcenty, ktoré udierajú do očí už z diaľky. Ak hľadáš fresh tenisky na každodenné nosenie za výhodnú cenu, ide o skvelú voľbu. Navyše, s naším zľavovým kódom RF13 ušetríš 13 eur z nákupu.
Puma Avanti LS x FENTY – 117,95 €
Do pozornosti dávame tiež model s rukopisom Rihanny, ktorá pod hlavičkou vlastnej línie FENTY spolunavrhla originálne tenisky Puma Avanti LS.
Novinka, ktorá je na pultoch obchodov len niekoľko týždňov, má nízkoprofilový strih vo fialovo-bielom vyhotovení a je vyrobená z kože s výrazným prešívaním. Stojí na pružnej gumovej podrážke, ktorá je charakteristická aj pre pretekársky model Puma Speedcat OG, a vzhľad dopĺňa priehľadná zadná časť s výstupkami, jazyk s logom Puma v štýle retro futbalových kopačiek či zlatý fóliovaný nápis.
Puma Avanti LS x FENTY sú k dispozícii v ženských veľkostiach.
New Balance 740 – 120 €
Tenisky s logom New Balance mali v posledných rokoch veľký úspech a vedenie značky chce v nastolenom trende pokračovať aj vďaka modelu s označením 740, ktorý spája pohodlie pri nosení, športový vzhľad a férovú cenu.
Najnovšia verzia tenisiek New Balance 740 má priedušný zvršok z bielej sieťoviny, syntetické prekrytia v prenikavej zelenej farbe a výrazný tvar typický pre estetiku Y2K. O pohodlie sa postará odpruženie ABZORB ukryté v gumovej medzipodrážke.
Nike Dunk Low x Harris Tweed – 129,95 €
Nie je tomu tak dávno, keď model Nike Dunk Low valcoval trendy a vďaka Travisovi Scottovi chcel ikonické tenisky každý. V súčasnosti sú mimo zorného poľa väčšiny ľudí, a to znamená, že je správny čas ich nosiť.
Medzi novinkami v ponuke online obchodu Footshop nás oslovila tvídová verzia modelu Nike Dunk Low, ktorá vznikla v spolupráci so značkou Harris Tweed. Tenisky majú OG vzhľad zahalený do príjemného materiálu s originálnymi vzormi, vďaka čomu dodajú šťavu tvojim každodenným outfitom počas jesene.
New Balance 204 – 130 €
Našu pozornosť si získali aj ďalšie tenisky od značky New Balance, a to konkrétne model s označením 204, ktorý postupne získava spotlight medzi mladými ľuďmi.
HOT novinka, ktorú vo vlastnej verzii predstavil aj Ronnie Fieg a newyorská značka Kith, prichádza na pulty obchodov vo vyhotovení „Silver Metallic“ a vyzerá fantasticky. Nízkoprofilový model spája štíhlu štruktúru bežeckých topánok zo 70. rokov so zvrškom zo syntetických tkanín a sieťoviny. Nesie v sebe prvky z archívnych aj obľúbených modelov New Balance, vďaka čomu pôsobí povedome, ale zároveň inovatívne.
Adidas Originals Gazelle Indoor W – 130 €
Ak si rada užívaš pozornosť okoloidúcich a chceš vyčnievať z davu úplne všade, potom je pre teba ako stvorený model Adidas Originals Gazelle Indoor s huňatým zvrškom v zeleno-ružovom vyhotovení.
Novinka v portfóliu značky stojí na pružnej gumovej podrážke s vyrazeným logom Adidas Originals, avšak pozornosť púta jedinečná vrchná časť, ktorá odráža odvahu návrhárskeho tímu osloviť mladú generáciu módnych nadšencov. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš 17 eur. Tenisky sú v predaji v ženských veľkostiach a v limitovanom množstve.
Adidas Originals Samba LT W – 130 €
O niečo menej extravagantný je model Adidas Originals Samba LT s celoplošnou potlačou, ktorá imituje srsť kravy, v hnedo-bielom vyhotovení.
Atraktívna novinka má všetky OG tvary a charakteristické prvky modelu, ktorý majú v zbierke ľudia od 10 do 60 rokov. Neprehliadnuteľný mestský vzhľad v tomto prípade dopĺňa predĺžený kožený jazyk po vzore retro futbalových kopačiek, na ktorom je vyrazené logo.
New Balance 1000 – 170 €
„Pink Taffy“ je označenie nového vyhotovenia modelu New Balance 1000, ktorý nás fascinuje od uvedenia do predaja v roku 2024.
Tenisky s rýdzo športovou estetikou sú zahalené do pevnej konštrukcie so syntetickým zvrškom, ktorý kombinuje neprehliadnuteľnú ružovú s metalickou striebornou a čiernymi detailmi v podobe loga značky a gumovej medzipodrážky.
New Balance 1000 „Pink Taffy“ sú k dispozícii v mužských aj ženských veľkostiach, pričom cena je menej ako 150 eur s naším zľavovým kódom RF13.
Salomon XT-4 OG – 190 €
Obuv Salomon je ako stvorená na jeseň a prechodné obdobie. Zo širokého portfólia francúzskej športovej značky sme vybrali modely, ktoré dôverne poznáme a máme vyskúšané.
Salomon XT-4 OG sú klasikou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť a vo vyhotovení „Eden“ získali tenisky určené na trail nový rozmer. Prenikavá zeleno-červená v kombinácii s čiernou a tmavozelenými detailmi ponúka originálny vzhľad, ktorý podčiarkne tvoje outfity v rušných mestských uliciach aj v horskom prostredí.
Salomon XT-6 GTX – 200 €
Bodku za zoznamom TOP jesenných tenisiek dávame modelom Salomon XT-6 GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie) v jemnej ružovo-červenej schéme „Mahogany Rose“.
Tenisky, ktoré perfektne odrážajú trendy streetwearu a outdooru, sú zahalené do prémiových materiálov, ponúkajú rýchlošnúrovací systém, vnútornú stielku OrthoLite® a podrážku Contagrip® vhodnú na každý povrch vrátane mokrých mestských ulíc. Ako tieto krásky zladíš, záleží na tebe a tvojej fantázii.