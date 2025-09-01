Kategórie
Obsah vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
1. septembra 2025 o 10:25
Čas čítania 3:58
Richard Balog

Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy

Džínsové Air Jordan 4 či Asicsy s romantickými volánmi. Takto vyzerajú HOT teniskové novinky pre mužov aj ženy
Zdroj: Footshop
MÓDA FOOTSHOP MÓDA NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK WISHLIST
Ak hľadáš nové tenisky, si na správnom mieste.

Ak miluješ tenisky podobne ako my, určite rád/rada spoznáš horúce novinky od značiek ako Adidas Originals, Nike, Jordan Brand alebo Asics. Nájdi si svojho favorita a posuň svoje outfity na novú úroveň.

Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť na cestovanie či zábavu.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Nike Killshot 2 PRM 109,95 €

Legendárny model tenisiek Nike Killshot 2 prichádza na pulty obchodov v prémiovej verzii, ktorá spája preložený jazyk typický pre estetiku 90. rokov s nízkoprofilovou siluetou s tradíciou v 70. rokoch. 

Príťažlivosť modelu Nike Killshot 2 PRM spočíva v jednoduchosti. Zvršok tenisiek je zahalený do pružného syntetického materiálu v metalickom sivom odtieni v kombinácii s výrazným prešívaním, zatiaľ čo pohodlie zabezpečuje gumová podrážka so zrnitou textúrou. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš približne 14 eur. 

Nike Killshot 2 PRM
Zdroj: Footshop

Adidas Originals BRMD W 110 €

Vintage športový vzhľad má tiež model Adidas Originals BRMD, ktorý je v online obchode Footshop dostupný v ženskom veľkostnom číslovaní. Upravená klasika z 80. rokov minulého storočia dodá tvojim každodenným outfitom hravý mestský vzhľad. 

Tenisky majú jemný semišový zvršok v schéme „Wonder Beige“ a gumovú podrážku, ktorá je verná pôvodnému vyhotoveniu, čo vytvára autentický pocit. Vďaka svetloružovým trom prúžkom s kontrastným prešívaním majú atraktívny šmrnc. 

Adidas Originals BRMD W
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba OG 120 €

Vyhotovenie populárneho modelu Adidas Originals Samba OG, ktoré neuvidíš na každom kroku.

Novinka v produktovom portfóliu nemeckej športovej ikony je navrhnutá na každodenné nosenie a má originálny zvršok s imitáciou hadej kože v tmavozelenej farbe, ktorý dodal známej siluete úplne nový rozmer. Naopak, charakteristická gumová podrážka, vystužený špic a zúbkované tri prúžky sú zárukou pôvodného štýlu, ktorý milujú ľudia naprieč generáciami.

K dispozícii je tiež čierna verzia za rovnakú cenu. 

Adidas Originals Samba OG
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Campus 00s WTR Low 130 €

Tenisky Adidas Originals Campus 00s, ktoré určite dobre poznáš aj zo slovenských a českých ulíc či outfitov influenceriek, prichádzajú v novom vyhotovení s otvorenou pätou a prívlastkom WTR (Winter, pozn. redakcie) Low. 

Novinka v ponuke online obchodu Footshop si získa tvoju lásku vďaka jednoduchému štýlu a pohodlnosti. Semišový zvršok vo svetlohnedej farbe dopĺňa príjemná podšívka z ovčej kože, ktorá udrží tvoje nohy v teple aj počas studených večerov.

Uži si prichádzajúcu sezónu naplno. K dispozícii je tiež tmavohnedá verzia modelu Adidas Originals Campus 00s WTR Low za rovnakú cenu. 

Adidas Originals Campus 00s WTR Low
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Japan 130 €

Návrhársky tím Adidas Originals predstavil reedíciu nízkoprofilového modelu Japan z roku 1964, ktorý skvelo reaguje na súčasné módne trendy.

Tenisky prinášajú autentický retro športový štýl do moderného sveta. Majú jemný kožený zvršok v čiernej farbe a mäkkú podšívku, ktorá vytvára luxusný pocit, zatiaľ čo pružná gumová podrážka poskytuje oporu pri každodennom nosení. Samozrejmosťou je špic v tvare písmena „T“ pre OG vzhľad a nechýbajú ani zlaté fóliované detaily z bočnej strany. 

Cena modelu Adidas Originals Japan s naším zľavovým kódom RF13 je na úrovni 113 eur bez poštovného, pričom k dispozícii je limitovaný počet kusov. 

Adidas Originals Japan
Zdroj: Footshop
Nike Astrograbber QS 132,95 €

Neopozeraný model Nike Astrograbber QS sme si predstavili už v minulotýždňovom zozname s TOP novými teniskami a nechýba ani dnes. 

Tenisky, ktoré sú modernou interpretáciou klasickej športovej obuvi zo 70. rokov, kombinujú funkčnosť s ležérnym mestským vzhľadom podľa súčasných trendov. Vintage vzhľad, kvalitné materiály a mäkká vnútorná stielka sú zárukou vysokého komfortu. Robustná podrážka s výrazným dezénom má skvelú priľnavosť, ale predstavuje tiež atraktívny detail. 

Modelu Nike Astrograbber QS pristane tmavozelený odtieň, ale ak preferuješ výraznejšie schémy, k dispozícii je neprehliadnuteľná žlto-čierna verzia za rovnakú cenu. 

Nike Astrograbber QS
Zdroj: Footshop

Air Jordan 1 Low OG „Nitro“ x Nigel Sylvester 159,95 €

Tvojej pozornosti by nemali uniknúť ani limitované tenisky Air Jordan 1 Low OG v schéme „Nitro“, ktoré navrhol najznámejší jazdec na bicykli BMX Nigel Sylvester. 

Rodák z New Yorku spolupracuje s Jordan Brand od roku 2018 a na svojom konte má niekoľko veľmi úspešných vyhotovení ikonických basketbalových tenisiek. Najnovšie predstavil model Air Jordan 1 Low OG v čierno-bielo-červenej kombinácii, ktorý ľahko zakomponuješ do svojich outfitov. HOT kúsok je vyrobený z kvalitnej teľacej kože a nesie viacero charakteristických podpisových kódov vrátane loga Jordan Wings na päte, malého swooshu v prednej časti a podrážky s opotrebovaným efektom.  

Air Jordan 1 Low OG „Nitro“, Nigel Sylvester
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kayano 14 170 €

Model Asics Gel-Kayano 14 sme už predstavili do najmenších detailov. Z nášho pohľadu ide o jedny z najkrajších bežeckých tenisiek s estetikou z 00. rokov, ktoré si našli miesto v uliciach. 

Vyhotovenie s podtitulom „Graphite Grey“ ponúka minimalistický športový vzhľad, množstvo podporných technológií a prémiové materiály, vďaka ktorým tenisky vydržia dlhšie. Doplň svoje každodenné outfity o nádych budúcnosti v metalických odleskoch.

Asics Gel-Kayano 14
Zdroj: Footshop

Air Jordan 4 Retro „Worn Blue“ 209,95 €

Spomedzi najnovších releasov tenisiek, v ktorých v minulosti hral basketbalista Michael Jordan, nájdeš v ponuke online obchodu Footshop tiež model Air Jordan 4 Retro „Worn Blue“. 

HOT novinka spája denim a zlaté detaily naozaj perfektným spôsobom. Legendárna silueta, ktorá stojí na odpruženej podrážke s viditeľnou vzduchovou jednotkou, je zahalená do dvojfarebnej modrej džínsoviny s atraktívnym bielym prešívaním a doplnená o prvky v zlatej farbe vo vrchnej časti. Verzii s podtitulom „Worn Blue“ nechýbajú ani charakteristické podpisové kódy, ako napríklad logo Jumpman či plastové očká na šnúrky.

Air Jordan 4 Retro „Worn Blue“
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kinetic Fluent x Shushu/Tong 220 €

Ako sladkú bodku na koniec sme si nechali spoluprácu medzi značkami Asics a Shushu/Tong v podobe modelu tenisiek Gel-Kinetic Fluent. 

Nekompromisná ženská estetika šanghajskej značky prináša hravé, rebelské a romantické detaily v kombinácii s technológiami odpruženia. Zvršok zo sieťoviny a syntetického materiálu dopĺňajú volániky, ktoré dodali obuvi baletný nádych. 

V predaji je tiež čierna verzia. Ak zadáš v nákupnom košíku náš zľavový kód RF13, ušetríš takmer 30 eur z ceny. 

Asics Gel-Kinetic, Shushu/Tong
Zdroj: Footshop
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: Footshop
