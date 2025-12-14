Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. decembra 2025 o 10:30
Čas čítania 4:53

Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku

Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
Zdroj: Marek Meši
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na rodinnej klinike sa starajú o všetko od bežných zákrokov až po náročné rekonštrukcie chrupu. Pacienti prichádzajú z celého Slovenska.

Slováci čoraz častejšie cestujú do iných štátov za zdravotnými úkonmi, lákajú ich najmä prívetivé ceny či kratšie čakacie lehoty. Marek Meši pôsobí v rodinnej zubnej ambulancii Dr Ana Meši v slovenskej osade Kysáč, neďaleko Nového Sadu. A aj keď Slovensko od Kysáča delí niekoľko hodín cesty, záujem o služby neustále rastie. Slováci vyhľadávajú malé aj veľké zákroky, od výplní až po náročné rekonštrukcie.

„Naša ordinácia funguje už 15 rokov a za ten čas sme sa venovali najmä pacientom zo Srbska. Ľudia zo Slovenska k nám začali vo väčšom počte prichádzať až v posledných rokoch. Presné číslo neviem, ale za uplynulé dva roky to môžu byť stovky pacientov,“ hovorí v rozhovore pre Refresher.

V roku 2014 sa Marek zapísal na stomatologickú fakultu v Novom Sade a štúdium úspešne dokončil pred štyrmi rokmi. Odvtedy pracuje v rodinnej ordinácii, ktorú vedie jeho mama Ana Meši. Tím dopĺňa doktorka Daria.

„Spolupracujeme s orálnymi chirurgmi, parodontológmi, ortodontmi a ďalšími špecialistami. Dá sa povedať, že sme to celé tak ‚zaokruhlili,‘ aby pacient vybavil všetko na jednom mieste. Chceme im to čo najviac uľahčiť, aby nemuseli cestovať do iných miest len kvôli jednému zákroku,“ dodáva Marek.

zuby v Srbsku, zubár zuby v Srbsku, zubár zuby v Srbsku, zubár zuby v Srbsku, zubár
Zobraziť galériu
(10)

Z akých častí Slovenska k vám najčastejšie klienti prichádzajú? Prvého pacienta zo Slovenska sme mali možno pred desiatimi rokmi, ale vtedy to boli jeden až dvaja ľudia mesačne, niekedy ani to nie. Za posledné dva roky je záujem naozaj enormný. Pred niekoľkými rokmi to bolo iné, väčšinou prišli do Srbska navštíviť rodinu alebo priateľov a tí nás odporučili.

Až v posledných dvoch rokoch môžem naozaj povedať, že záujem zo Slovenska výrazne vzrástol. Chodia k nám naozaj od Martina až po Bratislavu.

S akými problémami chodia?

Dnes k nám pacienti prichádzajú so všetkým, od najmenších zákrokov, ako sú výplne, trhanie zubov či ošetrenie kanálikov, až po tie náročnejšie. Dostanú u nás rovnakú kvalitu služieb ako v najlepších klinikách Európskej únie, ale za viacnásobne nižšie ceny v porovnaní so Slovenskom, Maďarskom či Chorvátskom.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Aký je cenový rozdiel medzi zákrokmi na Slovensku a v Srbsku.
  • Či nižšia cena ovplyvňuje kvalitu.
  • Ako sa dohovoríš so zubnými lekármi v Srbsku.
  • Ako sa objednať.
  • Čo sa stane, ak sa ti v ústach niečo pokazí po návrate na Slovensko.
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 194049 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
SLOVÁCI SRBSKO ZUBÁRI
Odporúčame
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
pred 2 dňami
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) e
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe e
Sponzorovaný obsah
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európe
1. 12. 2025 10:00
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije a pracuje v Indonézii: Ľudia zarábajú 140 eur mesačne, cesty sú však lepšie ako doma (Rozhovor)
pred 3 dňami
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Mešká, vynecháva alebo chodí priskoro? Ako dostať menštruačný cyklus pod kontrolu bez antikoncepcie? e
refresher+
Odporúčané
Mešká, vynecháva alebo chodí priskoro? Ako dostať menštruačný cyklus pod kontrolu bez antikoncepcie?
pred 2 dňami
Storky
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Lifestyle news
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača dnes o 07:40
FOTO: Unikátny nález paleontológov. V Brazílii objavili extrémne vzácnu fosíliu novorodenca dnes o 07:00
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku včera o 18:20
Mnohí Slováci ju zbožňujú a vyhľadávajú: Táto národná kuchyňa je oficiálne na zozname kultúrneho dedičstva UNESCO včera o 14:40
Vieme, ktoré hry bodovali na The Game Awards 2025. Najviac cien si odniesol titul od malého indie štúdia pred 2 dňami
Hard Rico mieri pred súd. Hrozí mu až 12 rokov v obžalobe za lúpež a vydieranie pred 2 dňami
Spravodajstvo
Streľba Doprava Austrália Financie
Viac
Mužovi nadmerné pitie energetických nápojov vážne poškodilo zdravie. Mal problém aj s rečou a prehĺtaním
pred 39 minútami
Streľba na pláži Bondi si vyžiadala najmenej 12 obetí. Polícia hovorí o teroristickom útoku
pred hodinou
VIDEO: Hrdina pri útoku v Sydney odzbrojil útočníka holými rukami a zachránil množstvo životov
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
refresher+
Odporúčané
Nika si zväčšila zadok kyselinou hyalurónovou: Nejde len o to robiť zo žien sexbomby, hovorí majiteľka kliniky
8. 12. 2025 20:15
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
refresher+
Odporúčané
Eva žije s vaginizmom: Nevedela som si zaviesť tampón, sex ma extrémne bolel. Sú páry, ktoré žijú bez styku roky
5. 12. 2025 8:30
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď
U mladých ľudí rastie počet prípadov zákerného typu rakoviny. Vedci hľadajú odpoveď
9. 12. 2025 13:07
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku
Koľko klikov by si mal zvládnuť? Expert prezradil jasné čísla pre mužov aj ženy podľa veku
8. 12. 2025 11:26
Vedci prišli na to, kedy človek skutočne dospeje. Vek ťa prekvapí, je to neskôr, než sme si mysleli
Vedci prišli na to, kedy človek skutočne dospeje. Vek ťa prekvapí, je to neskôr, než sme si mysleli
27. 11. 2025 14:42
„Nový iPhone nie je prejavom lásky.“ V Bratislave sa objavili transparenty proti konzumným Vianociam, zapojili sa aj influenceri
„Nový iPhone nie je prejavom lásky.“ V Bratislave sa objavili transparenty proti konzumným Vianociam, zapojili sa aj influenceri
8. 12. 2025 12:18
Viac z Gastro Všetko
Kontrola odhalila v obľúbenom českom koláči nebezpečný pesticíd. Môže ohroziť pečeň či zdravie plodu
Ľudia
pred 4 dňami
Kontrola odhalila v obľúbenom českom koláči nebezpečný pesticíd. Môže ohroziť pečeň či zdravie plodu
pred 4 dňami
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
6. 12. 2025 8:23
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30
Viac z Zaujímavosti Všetko
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Bitka v parlamente sa dostala aj do zahraničných médií: Poslanci nás neodprezentovali práve najlepšie
včera o 14:01
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
pred 3 dňami
Viac z Refresher Všetko
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
refresher+
Odporúčané
Tvár 13-ročného dievčaťa vložili do porna a vydierali ho. Sexuálni predátori čoraz viac zneužívajú AI, vraví ex-vyšetrovateľ
pred 4 dňami
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
2. 12. 2025 15:00
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
25. 11. 2025 7:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
Filmy a Seriály
pred 3 hodinami
Nemáš rád vianočné rozprávky? Týchto 10 sviatočných hororov by si si mal pozrieť, ak sa chceš báť aj počas Vianoc
pred 3 hodinami
Popolušku a Sám doma sme už každý videli stokrát, je čas nahliadnuť do iných kútov sviatočných filmov – toto je top výber hororov s vianočnou tematikou.
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
dnes o 10:30
Starý dom v malom českom meste ponúka HOTSPOT pre milovníkov jogy a kávy aj podkrovný byt pre majiteľov
V spolupráci
Starý dom v malom českom meste ponúka HOTSPOT pre milovníkov jogy a kávy aj podkrovný byt pre majiteľov
včera o 11:00
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Monika pečie vianočné oblátky: Začínala som od nuly, najviac som napiekla 2000 balíčkov oblátok pre firmu (Rozhovor)
pred 2 dňami
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
Obleč sa do farby roku 2026. Vybrali sme najkrajšie kúsky v svetlých tónoch pre mužov aj ženy
pred 2 dňami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 2 dňami
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
Zomrel herec známy z filmov Pulp Fiction či Maska. Našli ho mŕtveho v byte v New Yorku
včera o 18:20
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe
Matky ich oplakávali ako mŕtve, deti však končili v nelegálnych adopciách. Nový dokument odhaľuje obchod s bábätkami v Európe
pred 2 dňami
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
dnes o 07:40
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
9. 12. 2025 11:00
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
REBRÍČEK: Toto sú najbezpečnejšie krajiny sveta 2025. Pozri, na ktorom mieste sa umiestnilo Slovensko
8. 12. 2025 14:39
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
KVÍZ: Vieš, čo znamená „šejdíř“ či „pulec“? Otestuj sa, ako dobre ovládaš český jazyk
9. 12. 2025 11:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Späť
Zdieľať
Diskusia