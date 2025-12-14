Na rodinnej klinike sa starajú o všetko od bežných zákrokov až po náročné rekonštrukcie chrupu. Pacienti prichádzajú z celého Slovenska.
Slováci čoraz častejšie cestujú do iných štátov za zdravotnými úkonmi, lákajú ich najmä prívetivé ceny či kratšie čakacie lehoty. Marek Meši pôsobí v rodinnej zubnej ambulancii Dr Ana Meši v slovenskej osade Kysáč, neďaleko Nového Sadu. A aj keď Slovensko od Kysáča delí niekoľko hodín cesty, záujem o služby neustále rastie. Slováci vyhľadávajú malé aj veľké zákroky, od výplní až po náročné rekonštrukcie.
„Naša ordinácia funguje už 15 rokov a za ten čas sme sa venovali najmä pacientom zo Srbska. Ľudia zo Slovenska k nám začali vo väčšom počte prichádzať až v posledných rokoch. Presné číslo neviem, ale za uplynulé dva roky to môžu byť stovky pacientov,“ hovorí v rozhovore pre Refresher.
V roku 2014 sa Marek zapísal na stomatologickú fakultu v Novom Sade a štúdium úspešne dokončil pred štyrmi rokmi. Odvtedy pracuje v rodinnej ordinácii, ktorú vedie jeho mama Ana Meši. Tím dopĺňa doktorka Daria.
„Spolupracujeme s orálnymi chirurgmi, parodontológmi, ortodontmi a ďalšími špecialistami. Dá sa povedať, že sme to celé tak ‚zaokruhlili,‘ aby pacient vybavil všetko na jednom mieste. Chceme im to čo najviac uľahčiť, aby nemuseli cestovať do iných miest len kvôli jednému zákroku,“ dodáva Marek.
Z akých častí Slovenska k vám najčastejšie klienti prichádzajú? Prvého pacienta zo Slovenska sme mali možno pred desiatimi rokmi, ale vtedy to boli jeden až dvaja ľudia mesačne, niekedy ani to nie. Za posledné dva roky je záujem naozaj enormný. Pred niekoľkými rokmi to bolo iné, väčšinou prišli do Srbska navštíviť rodinu alebo priateľov a tí nás odporučili.
Až v posledných dvoch rokoch môžem naozaj povedať, že záujem zo Slovenska výrazne vzrástol. Chodia k nám naozaj od Martina až po Bratislavu.
S akými problémami chodia?
Dnes k nám pacienti prichádzajú so všetkým, od najmenších zákrokov, ako sú výplne, trhanie zubov či ošetrenie kanálikov, až po tie náročnejšie. Dostanú u nás rovnakú kvalitu služieb ako v najlepších klinikách Európskej únie, ale za viacnásobne nižšie ceny v porovnaní so Slovenskom, Maďarskom či Chorvátskom.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aký je cenový rozdiel medzi zákrokmi na Slovensku a v Srbsku.
- Či nižšia cena ovplyvňuje kvalitu.
- Ako sa dohovoríš so zubnými lekármi v Srbsku.
- Ako sa objednať.
- Čo sa stane, ak sa ti v ústach niečo pokazí po návrate na Slovensko.