Adam Kupčík je kulturista, ktorý odišiel zo Slovenska a v USA sa pokúsi stať profesionálom. V rozhovore nám prezradil, že sa to dá dosiahnuť len s pomocou steroidov, aké má vedľajšie účinky a čo radí mladým ľuďom, ktorí ich chcú brať.
- Kedy si Adam uvedomil, že bez steroidov to ďalej nepôjde a prečo sa nebál vyskúšať ich.
- Koľko rôznych steroidov už bral a aké z nich mal vedľajšie účinky.
- Ako je možné súťažiť so steroidmi v krvi, ak existujú antidopingové kontroly.
- Či dopujú aj kulturisti, ktorí chodia na majstrovstvá sveta, kde musia byť „čistí“.
- Ako sa mení telo po vypustení steroidov a ako sa dá zistiť, kto ich berie.
