dnes 30. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 0:12

KVÍZ: Čítal si v roku 2025 správy? Odpovedať na otázky z TOP momentov posledných mesiacov pre teba potom nebude problém

KVÍZ: Čítal si v roku 2025 správy? Odpovedať na otázky z TOP momentov posledných mesiacov pre teba potom nebude problém
Zdroj: TASR/AP PHOTO/ANTONIO CALANNI, Instagram / @matcha, X/ @POPBASE
Hana Divišová
Hana Divišová
Rok 2025 bol plný momentov, ktoré ovládli internet, titulky aj naše feedy. Koľko z nich si ešte pamätáš?

Rok 2025 nám priniesol množstvo momentov, ktoré zaplavili internet a niektoré nás úprimne zaskočili. Od virálnych videí, oznámení a popkultúrnych rekordov až po udalosti, o ktorých sa hovorilo po celom svete. Máš pocit, že si ich všetky zachytil/a? Otestuj sa v našom kvíze a zisti, koľko z TOP momentov roka 2025 si ešte pamätáš.

Kvíz
Top momenty 2025
Kiss cam, ktorá odhalila neveru páru, sa stala na koncerte ktorej kapely?
Zdroj: X/ @PopBase
1 10
Kiss cam, ktorá odhalila neveru páru, sa stala na koncerte ktorej kapely?
Imagine Dragons
Coldplay
Maroon 5
Vysvetlenie
Kiss cam na koncerte Coldplay prichytila milionára, ako si užíva koncert so svojou milenkou. Video sa stalo virálnym
S kým mala Taylor Swift v roku 2025 zásnuby?
Zdroj: Ig /@mertalas | Marcus Piggott)
2 10
S kým mala Taylor Swift v roku 2025 zásnuby?
Joe Alwyn
Matty Healy
Travis Kelce
Vysvetlenie
Taylor a Travis v auguste zdieľali fotky zo zásnub.
Ktorá celebrita letela v roku 2025 do vesmíru?
Zdroj: Blue Origin
3 10
Ktorá celebrita letela v roku 2025 do vesmíru?
Rihanna
Lady Gaga
Katy Perry
Vysvetlenie
Speváčka Katy Perry bola súčasťou vesmírneho letu v rámci misie NS-31 spoločnosti Blue Origin.
Kto sa stal novým pápežom v roku 2025?
Zdroj: TASR/AP Photo/Antonio Calanni
4 10
Kto sa stal novým pápežom v roku 2025?
Lev XIV.
Benedikt XVII.
František II.
Vysvetlenie
Kardináli-voliči zvolili počas druhého dňa konkláve 267. pápeža katolíckej cirkvi. 
Ktorá influencerka ako prvá preslávila virálnu „Dubajksú čokoládu“?
Zdroj: Refresher
5 10
Ktorá influencerka ako prvá preslávila virálnu „Dubajksú čokoládu“?
Nara Smith
Maria Vehera
Leen Al-Ghazi
Vysvetlenie
TikTok video Marie Veherovej spustilo globálny čokoládový boom, ktorý pretrvával aj v roku 2025.
Kto vystupoval na halftime show Super Bowlu 2025?
Zdroj: Veronika Rajek
6 10
Kto vystupoval na halftime show Super Bowlu 2025?
Kendrick Lamar
Beyoncé
Drake
Vysvetlenie
Kendrick Lamar doslova ovládol Super Bowl disstrackom na Drakea. 
Prečo sa bábiky Labubu stali globálnym hitom?
Zdroj: Pop Mart / propagační materiál
7 10
Prečo sa bábiky Labubu stali globálnym hitom?
Blind box balenie
Limitované dropy
Reklamy na Instagrame
Vysvetlenie
Ich blind boxy spôsobili nákupnú mániu. Labubu sa dokonca objavovali aj na doplnkoch svetových celebrít.
Kto mal najdlhší prejav na Oscaroch v histórii?
Zdroj: Academy Awards
8 10
Kto mal najdlhší prejav na Oscaroch v histórii?
Joaquin Phoenix
Leonardo DiCaprio
Adrien Brody
Vysvetlenie
Príhovor Adriena Brodyho na Oscaroch 2025, keď prijímal cenu Najlepší herec, trval približne 5 minút a 40 sekúnd — a stal sa tak najdlhším príhovorom v histórii Oscarov.
Ktorý seriál sa stal najsledovanejším seriálom roka 2025?
Zdroj: Netflix
9 10
Ktorý seriál sa stal najsledovanejším seriálom roka 2025?
Wednesday
Stranger Things
Squid Game
Vysvetlenie
Napriek tomu, že išlo už o druhú sériu, záujem divákov nepoľavil – seriál dominoval rebríčkom sledovanosti.
Ktorý nápoj bol označovaný ako „drink roka 2025“?
Zdroj: Jenny Ueberberg, Unsplash
10 10
Ktorý nápoj bol označovaný ako „drink roka 2025“?
Espresso tonic
Matcha
Cappuccino
Vysvetlenie
Matcha bola všade – v kaviarňach, reelskach aj na Instagrame.
Vyhodnotiť kvíz
KVÍZ
