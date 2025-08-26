Taylor Swift a Travis Kelce sú zasnúbení. Na Instagrame zverejnili zaľúbené fotografie a prstene

Taylor Swift a Travis Kelce posúvajú svoje love story o krok ďalej.
Popová ikona a držiteľka Grammy za hit „Love Story“ a hráč Kansas City Chiefs sa zasnúbili. Oznámili to spoločným príspevkom na svojich Instagramoch.
„Vaša učiteľka angličtiny a telocvikár sa idú zobrať,“ napísala Taylor Swift k fotkám zo zásnub v nádhernej záhrade.
Len pár týždňov pred zásnubami dosiahli vo vzťahu ďalší osobný míľnik: konečne sa spolu objavili v Kelceho podcaste „New Heights“, ktorý moderuje spolu so svojím bratom a bývalým hráčom Philadelphie Eagles Jasonom Kelcem. Práve v tomto podcaste sa Travis Kelce prvýkrát v roku 2023 pokúsil zaujať Taylor.
Počas epizódy „New Heights“, ktorá zároveň znamenala Swiftin debut v podcaste, speváčka povedala, že jej vzťah s Kelcem „je presne to, o čom písala piesne, a po čom túžila, odkedy bola tínedžerka.“
Swift zároveň v podcaste oznámila svoj nový pripravovaný album s názvom „The Life of a Showgirl“.