Spotify predstavuje funkciu správ, ktorú budeš môcť využívať bez ohľadu na to, či máš Premium alebo nie.
Odporúčania vždy zohrávali kľúčovú úlohu v tom, ako používatelia objavujú nový obsah na Spotify. Každý mesiac si milióny ľudí medzi sebou zdieľajú obľúbené skladby, podcasty, audioknihy či iný obsah, pričom osobné odporúčania patria medzi najefektívnejšie spôsoby, ako niekomu predstaviť nového interpreta či podcast.
Na základe spätnej väzby používateľov Spotify zavádza nový priestor priamo v aplikácii, ktorý uľahčí zdieľanie obsahu s blízkymi a zároveň umožní sledovať, čo im bolo odporučené. Pre autorov a tvorcov to znamená väčší dosah a možnosť získať nových fanúšikov. Cieľom tejto funkcie je podľa Spotify podporiť jednoduché a prirodzené momenty spojenia prostredníctvom obsahu.
Preto od tohto týždňa Spotify postupne spúšťa novú funkciu správy pre mobilné zariadenia – určenú pre používateľov vo veku 16 rokov a starších, bez ohľadu na to, či používajú bezplatnú alebo prémiovú verziu. Funkcia bude dostupná vo vybraných krajinách.
Správy umožňujú rýchlo a jednoducho zdieľať, komentovať a rozoberať obsah, ktorý práve počúvaš. Navyše otvárajú nové možnosti pre hudobníkov, autorov aj podcasterov – používatelia im môžu pomôcť dostať sa k širšiemu publiku.
Ako správy fungujú?
Správy sú súkromné rozhovory medzi dvoma používateľmi Spotify. Umožňujú posielať si pesničky, podcasty či audioknihy a zároveň reagovať pomocou textu alebo emoji.
Pri prehrávaní obsahu stačí kliknúť na ikonu zdieľania v sekcii „Now Playing“, vybrať kontakt a odoslať správu. Komunikovať môžeš s osobami, s ktorými si už mal interakciu – napríklad ste spolu vytvárali playlisty alebo zdieľali obsah.
Ak ti niekto pošle správu, môžeš ju prijať, reagovať na ňu alebo odoslať ďalší obsah.
Správy nájdeš po kliknutí na svoj profilový obrázok v ľavom hornom rohu aplikácie.
Odporúčané kontakty budú založené na tvojich predošlých interakciách či spoločných predplatných.
Podľa Spotify má nová funkcia za cieľ prehĺbiť spojenie medzi používateľmi a uľahčiť zdieľanie obsahu priamo v aplikácii. Zároveň otvára nové možnosti pre tvorcov, ktorým môže pomôcť rozšíriť publikum.