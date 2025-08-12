Westernová akčná hra Red Dead Redemption 2 od spoločnosti Rockstar Games zaznamenala významný míľnik.
Hre Red Dead Redemption 2, ktorá vyšla v roku 2018, sa podarilo predať neuveriteľných 77 miliónov kópií, vďaka čomu sa zaradila do rebríčka 10 najpredávanejších hier v histórii, informuje portál NME.com.
Podľa aktuálnej finančnej správy vydavateľa Take-Two sa od jej vydania predalo už 77 miliónov kópií, čím prekonala legendárne tituly Pokémon Red, Blue & Yellow, ktoré sa doteraz držali na šiestej priečke so 76,1 milióna predanými kusmi.
Hra Red Dead Redemption 2 po svojom uvedení na trh zaznamenala ohromný úspech. Počas prvého víkendu priniesla tržby vo výške 725 miliónov dolárov a len za posledný štvrťrok sa predali ďalšie štyri milióny kusov, čo potvrdzuje jej pretrvávajúcu popularitu.
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias:
- 1. Minecraft – 350 miliónov
- 2. Grand Theft Auto V – 215 miliónov
- 3. Wii Sports – 82,9 milióna
- 4. Ark: Survival Evolved – 79 miliónov
- 5. Mario Kart 8 – 77,3 milióna
- 6. Red Dead Redemption 2 – 77 miliónov
- 7. Pokémon Red, Blue & Yellow – 76,1 milióna
- 8. PUBG: Battlegrounds – 75 miliónov
- 9. The Sims – 70 miliónov
- 10. The Oregon Trail – 65 miliónov