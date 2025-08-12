Kategórie
dnes 12. augusta 2025 o 17:21
Čas čítania 0:41
Sofia Angušová

Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon

Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon
Zdroj: Rockstar Games/propagační materiál
TECH HRY
Westernová akčná hra Red Dead Redemption 2 od spoločnosti Rockstar Games zaznamenala významný míľnik.

Hre Red Dead Redemption 2, ktorá vyšla v roku 2018, sa podarilo predať neuveriteľných 77 miliónov kópií, vďaka čomu sa zaradila do rebríčka 10 najpredávanejších hier v histórii, informuje portál NME.com.

Podľa aktuálnej finančnej správy vydavateľa Take-Two sa od jej vydania predalo už 77 miliónov kópií, čím prekonala legendárne tituly Pokémon Red, Blue & Yellow, ktoré sa doteraz držali na šiestej priečke so 76,1 milióna predanými kusmi.

Hra Red Dead Redemption 2 po svojom uvedení na trh zaznamenala ohromný úspech. Počas prvého víkendu priniesla tržby vo výške 725 miliónov dolárov a len za posledný štvrťrok sa predali ďalšie štyri milióny kusov, čo potvrdzuje jej pretrvávajúcu popularitu.

Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias:

  • 1. Minecraft – 350 miliónov
  • 2. Grand Theft Auto V – 215 miliónov
  • 3. Wii Sports – 82,9 milióna
  • 4. Ark: Survival Evolved – 79 miliónov
  • 5. Mario Kart 8 – 77,3 milióna
  • 6. Red Dead Redemption 2 – 77 miliónov
  • 7. Pokémon Red, Blue & Yellow – 76,1 milióna
  • 8. PUBG: Battlegrounds – 75 miliónov
  • 9. The Sims – 70 miliónov
  • 10. The Oregon Trail – 65 miliónov
Anketa:
Máš rád\a hru Red Dead Redemption 2?
Áno, som fanúšik!
Nie, nebavila ma.
Nehrám hry.
Áno, som fanúšik!
90 %
Nie, nebavila ma.
6 %
Nehrám hry.
3 %
HRY
HRY
Sofia Angušová
Sofia Angušová
Junior Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Rockstar Games/propagační materiál
