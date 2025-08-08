Legendárna česká hra Mafia je späť. Čo o nej hovoria prví hráči?

Hra Mafia: The Old Country ponúka návrat ku koreňom.
Ako sme ťa už informovali, nová Mafia je vonku. Hoci hra vyšla len vo štvrtok, v službe Steam ju už ohodnotilo takmer dvetisíc ľudí. Väčšina recenzií je pozitívna. Na základe údajov z Metacritic si drží veľmi dobré skóre so 76 bodmi. Aj tu prevládajú dobré recenzie, ktoré tvoria až tri štvrtiny.
V Refresheri sme pre teba vybrali zopár recenzií pre prípad, že si ohľadom Mafie: The Old Country stále na pochybách.
„Hra je ešte filmovejšia a surovejšia,“ uvádza web Vortex
Kristýna Sulková vo svojej recenzii vyzdvihuje tiesnivú atmosféru a menej humoru. Príbeh má podľa nej väčší spád a postupne sa buduje až do veľmi uspokojivého konca. Hre udelila hodnotenie 9/10.
„Omyl, ponaučenie, úspech. Takto sa to robí. Skvelá práca Hangar 13,“ píše jeden z hráčov na službe Steam
„Buďte ako Hangar 13. Vydáte hru ako Mafia III, ktorá síce dostáva negatívne hodnotenia od kritikov aj hráčov. Ale vy si z toho vezmete cennú lekciu a potom na nej postavíte silný príbeh s nádhernou grafikou, úžasnou hrateľnosťou, bohatým príbehom a skvelou atmosférou,“ znie hodnotenie používateľa.
Recenzia na službe Steam hovorí o dokonalosti
Ďalší hráč odporúča nový diel pre jeho autentickú atmosféru. „Ak ste fanúšikom série Mafia alebo sa vám páčili predchádzajúce diely, táto hra je pre vás - autentickejšia už byť nemôže,“ vysvetľuje.