dnes 8. januára 2026 o 12:00
Čas čítania 4:48

REFRESHER BOOK CLUB: 12 motivačných kníh, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Možno v nich nájdeš presne to, čo práve potrebuješ.

S príchodom nového roka každý z nás bilancuje, zamýšľa sa nad svojím životom a premýšľa nad zmenami. Je to ideálny čas začať s niečím novým, nastaviť si zdravšie návyky alebo sa na seba a svet pozrieť z inej perspektívy.

Niekedy stačí jedna myšlienka, ktorá ťa posunie správnym smerom. Silným zdrojom inšpirácie a impulzom k zmene môžu byť aj motivačné knihy. Vybrali sme ti preto zaujímavé tituly, ktoré ti môžu pomôcť urobiť prvý krok tým správnym smerom.

Vybrané knižky v našom aktuálnom knižnom klube máš teraz s 15 % zľavou. Stačí, ak v košíku zadáš promo kód 15REFRESHERKOD. Kód platí do 31. januára 2026, minimálna hodnota objednávky je 1 euro.

📚 Všetky predošlé knižné výbery nájdeš prehľadne usporiadané na tomto odkaze.
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Nechajte to tak (Mel Robbins)

Táto kniha sa ihneď po uvedení stala okamžitým bestsellerom a my sme sa konečne dočkali jej slovenského prekladu. Jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pomenúva to, čo mnohí cítime, no nevieme si priznať – že príliš často odovzdávame svoju moc druhým.

Kniha ponúka oslobodzujúci pohľad na život, v ktorom sa učíš púšťať veci, ľudí aj očakávania. Nejde o ľahostajnosť, ale o vedomé rozhodnutie chrániť si svoj čas, energiu a vnútorný pokoj. Je to čítanie, ktoré ti môže zmeniť myslenie a priniesť do života viac slobody, pokoja a sebalásky.

Martinus
Zdroj: Martinus
nechajte to tak

Psychológia peňazí (Morgan Housel)

Táto kniha ti ukáže, že finančný úspech nezávisí ani tak od toho, čo vieš, ale od toho, ako sa správaš. Autor prostredníctvom krátkych, pútavých príbehov vysvetľuje, prečo sa ľudia pri peniazoch často správajú nelogicky – a prečo je to úplne normálne.

Dozvieš sa, ako lepšie pochopiť vlastné finančné správanie aj chyby, ktoré robia aj veľmi inteligentní ľudia. Je to kniha, ktorá ti pomôže zmeniť pohľad na peniaze a naučí ťa s nimi žiť pokojnejšie, rozumnejšie a dlhodobo udržateľne.

Martinus
Zdroj: Martinus
psychológia peňazí

Psychológia ako zbraň (Tomáš Vepi)

Po prečítaní tejto skvelej knižky sa z teba síce nestane Mentalista, no získaš úplne nový pohľad na ľudské správanie. Dozvieš sa, prečo nás viac motivuje strata než zisk, ako si získať ľudí na svoju stranu a prečo aj farba rúžu dokáže prezradiť viac, než by si čakal.

Kniha ťa prevedie fascinujúcimi psychologickými experimentmi a naučí ťa „čítať“ ľudí, ich správanie aj rozhodnutia. Záverečná kapitola o manipulácii ti navyše pomôže rozpoznať ju a účinne sa voči nej brániť.

Martinus
Zdroj: Martinus
Psychológia ako zbraň

Atómové návyky (James Clear)

Autor bestselleru jednoduchou a zrozumiteľnou formou vysvetľuje, ako uvažovať o pokroku. Po prečítaní zistíš, prečo stanovenie si cieľov nie je dostatočná motivácia alebo prečo ti niekedy stačí zlepšiť sa len o 1 %. Ďalej sa dozvieš, že ak sa ti nedarí zbaviť sa zlozvykov, problém nespočíva v nedostatku pevnej vôle.

K obľúbenej knihe začiatkom decembra pribudol aj praktický workbook, ktorý ponúka prehľadné šablóny na sledovanie pokroku, cvičenia na prekonanie stagnácie, tipy na prispôsobenie návykov meniacim sa okolnostiam aj nové postrehy o tom, ako do procesu vniesť radosť a hravosť.

atómové návyky
Zdroj: Martinus
atómové návyky

Moderná psychológia (Denisa Moravčík Debrecká)

Kniha Moderná psychológia: Rýchlokurz duševného zdravia vznikla z túžby spojiť vedu, prax aj osobnú skúsenosť do jedného zrozumiteľného a užitočného celku. Jej autorka, Denisa Moravčík Debrecká, vyštudovaná psychologička, v nej prepája odborné poznatky s vlastným príbehom úzkosti a depresie.

Napriek vedeckému základu nejde o nudnú učebnicu, ale o pútavé čítanie plné príkladov zo života a praxe. Kniha ponúka konkrétne nástroje na prácu s emóciami, myšlienkami, stresom, sebavedomím či vzťahmi v modernom svete.

knihy
Zdroj: Martinus / Moderná psychológia
moderná psychológia

Sila zvyku (Charles Duhigg)

Prečo sa niektorí ľudia či firmy snažia o zmenu roky, zatiaľ čo iným sa podarí takmer cez noc? Autor pútavým spôsobom ukazuje, ako zvyky vznikajú, prečo majú obrovskú moc a ako dokážu meniť jednotlivcov, firmy aj celé spoločnosti k lepšiemu či horšiemu.

Na skutočných príbehoch a vedeckých výskumoch odhaľuje, aké jednoduché je ľudské správanie ovplyvniť – a ako túto silu môžeme využiť vo svoj prospech. Po prečítaní knihy sa na vlastné zvyky začneš pozerať úplne inak a zistíš, že zmena života často začína jediným malým krokom.

Sila zvyku
Zdroj: Martinus
Sila zvyku

7 návykov skutočne efektívnych ľudí (Stephen R. Covey)

Svetový bestseller 7 návykov skutočne efektívnych ľudí pomohol miliónom ľudí po celom svete zmeniť ich osobný aj pracovný život k lepšiemu. Stephen R. Covey v ňom predstavuje sedem nadčasových princípov, ktoré vedú k cieľavedomosti, vnútornej rovnováhe a dlhodobému úspechu. Na konkrétnych príkladoch sa dozvieš, ako tieto návyky zásadne zlepšujú sebarozvoj aj medziľudské vzťahy. 

knihy
Zdroj: Martinus / 7 návykov skutočne efektívnych ľudí
7 návykov skutočne efektívnych ľudí

Napriek všetkému povedať životu áno (Viktor E. Frankl)

Táto kniha je výnimočná nielen tým, že ju jej autor napísal krátko po prepustení z koncentračného tábora, ale aj hĺbkou posolstva, ktoré v sebe nesie. Svetoznámy neurológ a psychiater Viktor E. Frankl v nej ponúka reflexiu hľadania zmyslu života aj v tých najťažších podmienkach.

Kniha sa stala základom logoterapie a nadčasovým posolstvom o vnútornej sile človeka. Od prvého vydania v roku 1946 sa z nej predalo viac než 10 miliónov výtlačkov a bola preložená do viac ako tridsiatich jazykov.

Martinus
Zdroj: Martinus
Napriek všetkému povedať životu áno

Morálna ambícia (Rutger Bregman)

Autor svetoznámych bestsellerov Rutger Bregman rozoberá tézu, že máme iba jeden život a čas je naším najcennejším majetkom. A práve spôsob, akým ho využijeme, je jednou z najdôležitejších morálnych otázok nášho života.

Autor ukazuje, ako nás tradičné predstavy o úspechu vedú k vyčerpaniu seba aj planéty. Morálna ambícia je vôľa aktívne zlepšovať svet a zamerať svoju kariéru na veľké výzvy dnešnej doby – od klimatickej krízy až po globálne nerovnosti. Kniha pripomína, že pravý úspech nespočíva v tom, čo vlastníme, ale v tom, aký zmysluplný odkaz po sebe zanecháme.

Martinus
Zdroj: Martinus
morálna ambícia

Nikdy sa nezastavím (David Goggins)

Bývalý príslušník ozbrojených síl Spojených štátov amerických, ultramaratónsky bežec a cyklista sa v knihe Nikdy sa nezastavím venuje sile mysle, ktorá mu pomohla prekonať nielen mnohé vonkajšie, ale aj vnútorné prekážky. 

Športovec čitateľom otvára dvere do svojho duševného „laboratória“, v ktorom vyvinul stratégie, ako sa stať tou najlepšou verziou seba samého a byť úspešný. Vďaka nim si uvedomil, že tam, kde videl koniec, je v skutočnosti začiatok.

Nikdy sa nezastavím
Zdroj: Martinus / Nikdy sa nezastavím
Nikdy sa nezastavím

Keď telo povie nie (Gábor Maté)

Táto kniha ti pomôže porozumieť tomu, aký významný vplyv majú emócie či stres na tvoje zdravie. Lekár a uznávaný autor v nej zrozumiteľne ukazuje, že telo a myseľ nie sú oddelené, ale neustále spolu komunikujú.

Naučí ťa vnímať signály tela skôr, než sa z nich stanú vážne ochorenia, a pozerať sa na zdravie komplexnejšie. Prepojenie tela a mysle nikdy nebolo vysvetlené zrozumiteľnejšie, nakoľko sa autor opiera o dlhoročné výskumy a poznatky z praxe. 

martinus
Zdroj: Martinus
Keď telo povie nie

Inspirace Baťa (Gabriela Končitíková)

Tomáš Baťa bol známym vizionárom, ktorý vybudoval obuvnícke impérium. Kniha sa skôr zameriava na jeho prepracovaný systém, ktorý okrem efektívneho podnikania podporoval aj duševné zdravie spolupracovníkov. Kniha je plná inšpiratívnych myšlienok, ktoré rezonujú aj dnes.

Okrem toho v knihe nájdeš aj povestné baťovské desatorá – napríklad desatoro duševného zdravia, zdravého spánku či toho, ako jednať s ľuďmi. O skvelom spracovaní ťa presvedčia aj pozitívne recenzie.

knihy
Zdroj: Martinus / Inspirace Baťa
inspirace baťa
