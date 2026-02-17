Hlavné témy
dnes 17. februára 2026 o 8:37
Čas čítania 0:58
Zdenka Hvolková

Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov

Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
Zdroj: Instagram/@loganpaul
Kto by bol povedal, že detská vášeň z 90. rokov sa raz môže premeniť na jednu z najvýnosnejších investícií dekády?

Známy YouTuber a wrestler Logan Paul práve prepísal históriu zberateľstva. Jeho vzácna karta „Pikachu Illustrator“ sa v aukcii predala za astronomickú sumu, čím oficiálne stanovila nový Guinnessov svetový rekord pre najdrahšiu zberateľskú kartu, aká sa kedy vydražila, informuje CNN.

Aukcia na platforme Goldin trvala napínavých 42 dní, no to pravé šialenstvo nastalo až v posledných hodinách. Karta, ktorú Paul pred piatimi rokmi kúpil za (vtedy už rekordných) 5,27 milióna dolárov, vystrelila na konečnú cenu 16,49 milióna dolárov.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Logan Paul (@loganpaul)

Pre kontroverznú internetovú hviezdu to znamená čistý zisk presahujúci 8 miliónov dolárov. Paul, ktorý záver dražby sledoval naživo so svojimi fanúšikmi, neskrýval emócie a výslednú sumu označil za „absolútne šialenú“.

logan paul pikachu illustrator logan paul pikachu illustrator logan paul pikachu illustrator logan paul pikachu illustrator
Zobraziť galériu
(5)
Čo robí práve tento kúsok takým výnimočným?

Ide o takzvaný „svätý grál“ medzi Pokémon kartami. Karta Pikachu Illustrator bola vydaná v limitovanom počte 39 kusov ešte koncom 90. rokov ako cena v ilustrátorskej súťaži. Paulov exemplár je však unikátny svojím stavom - je to jediná karta tohto druhu na svete, ktorá od certifikačnej agentúry PSA získala hodnotenie „Gem Mint 10“, teda absolútne bezchybný stav.

Nový majiteľ si však neodnáša len kus papiera v plastovom obale. Karta bola vydražená v špeciálnom puzdre zasadenom do luxusného náhrdelníka vykladaného diamantmi. Ide o ten istý šperk, ktorý mal Logan Paul na krku počas svojho debutu vo WWE na WrestleMania 38. Súčasťou dohody je aj osobné doručenie tohto klenotu priamo z rúk Logana Paula, čo celému obchodu dodáva punc exkluzivity.

