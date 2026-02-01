Flotily, Bolt a nahnevaní taxikári: Prečo nás vozí toľko cudzincov?

Taxíky na Slovensku dnes neriadia len jednotlivci, ale systém platforiem, flotíl a pravidiel, v ktorom sa zodpovednosť rozplýva medzi viacerých hráčov. Ako fungujú flotily, prečo sú taxikári nespokojní a čo sa v taxislužbách na Slovensku vlastne deje?
Minulý týždeň som si trikrát objednala Bolt. V dvoch prípadoch ma viezol zahraničný vodič.
Pri jednej jazde som išla krátku trasu z Hraničnej ulice na Prístavnú. Vodič však odbočil zle a namiesto toho, aby pokračoval smerom do Ružinova, zamieril do Petržalky. Keď som ho upozorňovala, že ide nesprávne, nerozumel mi. Neospravedlnil sa, nereagoval, pokračoval v jazde a musel sa otočiť. Na miesto som tak dorazila s takmer 20-minútovým meškaním.
V takej situácii je cestujúci prakticky bezmocný. Ak sa s vodičom neviete dorozumieť, nemáte možnosť situáciu riešiť v reálnom čase. Napísať správu podpore v aplikácii je možné, no jazdu to nezrýchli a problém to nevyrieši v momente, keď sa potrebujete dostať do svojho cieľa načas. Jediné, čo ostáva, je udeliť zlé hodnotenie – to však prichádza neskoro.
Za jednu jazdu zarobil 1,70€
Juraj robí taxikára 17 rokov. Pamätá si časy, keď musel absolvovať skúšky zo znalosti mesta, zdravotné prehliadky aj psychotesty pred komisiou. Dnes jazdí pre Bolt a Uber, nie preto, že by chcel, ale preto, že inak by sa jazdením neuživil. „Hanbím sa, že som taxikár. Robím pre estónsku firmu na Slovensku a zarábam ako pred pätnástimi rokmi,“ hovorí.
Nie je jediný. Rozprávali sme sa s desiatkami vodičov, bývalých manažérov flotíl aj ich majiteľov. Všetci opisujú rovnaký problém: taxislužby na Slovensku fungujú v systéme, kde je zodpovednosť rozdelená medzi platformu, flotilu a štát a v konečnom dôsledku ju nenesie nikto celú. Ako teda funguje Bolt na Slovensku a aký názor majú jednotlivci? Refresher zisťoval, prečo sa naň v poslednom čase hrnú sťažnosti a prečo ťa tak často vozia cudzinci.
Zrušené skúšky a nízka bariéra vstupu
Viacerí vodiči sa zhodujú na tom, že zásadný zlom nastal po roku 2018. Dovtedy museli záujemcovia o túto prácu absolvovať viacero krokov – od zdravotných a psychologických vyšetrení až po skúšky zo znalosti mesta, orientácie v uliciach a základných pravidiel práce s klientom. Skúšky kontrolovala komisia a neboli formalitou.
„My sme museli robiť skúšky pred políciou. Bolo nás tam päťdesiat a polovica neprešla. Keď niekto nepoznal mesto alebo nevedel reagovať, jednoducho skončil. Opravná skúška stála ďalšie peniaze,“ spomína Juraj, ktorý jazdí už 17 rokov.
Podľa neho sa po zmene legislatívy z taxislužby vytratila selekcia. To, čo kedysi slúžilo ako filter, dnes prakticky neexistuje. „Dnes si kúpiš preukaz, nahráš papiere do aplikácie a ideš jazdiť. Nikto sa ťa nepýta, či sa vieš dohovoriť so zákazníkom, či poznáš mesto alebo zvládneš stresové situácie,“ hovorí.
Podobnú skúsenosť má aj Gregor, ktorý roky pracoval ako profesionálny vodič a dnes jazdí už len pre klasickú taxislužbu. Zmenu nevníma len ako administratívnu úľavu, ale ako zásah do samotnej kvality služby.
„Keby sa robili skúšky ako kedysi, 80 až 90 percent dnešných vodičov by neprešlo. Nejde len o jazyk, ale o orientáciu v meste, schopnosť čítať situáciu a dodržiavať základné pravidlá. Keď človek nevie, kde je, je odkázaný len na navigáciu – a tá v kritických chvíľach nestačí,“ vysvetľuje.
