Milan Dubec: Vysoká škola nie je zadarmo. Každého študenta stojí 80 000 eur (#TBH s Hanou)

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 195271 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódyZobraziť všetky
Ďalšie slovensko
pred 2 dňami
pred 3 dňami
15. 12. 2025 16:00
15. 12. 2025 12:00
10. 12. 2025 20:00
10. 12. 2025 18:00
9. 12. 2025 18:00
9. 12. 2025 16:00
8. 12. 2025 16:00 1
Otvorili sme témy od peňazí a úspechu až po osobné vzťahy a jeho pohľad na vstup do politiky.
V najnovšej epizóde To Be Honest bol mojím hosťom Milan Dubec – investor zo šou Jama levova a úspešný podnikateľ, ktorého hodnota majetku sa odhaduje na 120 miliónov eur.
Milan mi okrem iného porozprával o svojom detstve a o tom, z akých pomerov pochádza. Rozobrali sme aj jeho biznisové pozadie a nevynechali sme ani televíznu šou, vďaka ktorej ho začala registrovať široká verejnosť.
OdporúčanéTatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou) 26. septembra 2025 o 17:00
V rozhovore sa dozvieš, kto by mal podľa Milana platiť na prvom rande, či je podnikanie naozaj „bloody business“, ale aj to, prečo nechce vstúpiť do politiky.