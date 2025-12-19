Kategórie
dnes 19. decembra 2025 o 17:00
Hana Divišová

Milan Dubec: Vysoká škola nie je zadarmo. Každého študenta stojí 80 000 eur (#TBH s Hanou)

Otvorili sme témy od peňazí a úspechu až po osobné vzťahy a jeho pohľad na vstup do politiky.

V najnovšej epizóde To Be Honest bol mojím hosťom Milan Dubec – investor zo šou Jama levova a úspešný podnikateľ, ktorého hodnota majetku sa odhaduje na 120 miliónov eur.

Milan mi okrem iného porozprával o svojom detstve a o tom, z akých pomerov pochádza. Rozobrali sme aj jeho biznisové pozadie a nevynechali sme ani televíznu šou, vďaka ktorej ho začala registrovať široká verejnosť.

Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
