Tatiana Ondrejková: Ženy by mali v prvom rade myslieť na svoju finančnú slobodu a nezávislosť (#TBH s Hanou)

V rozhovore Tatiana prezradila aj to, ako zvláda balans medzi rodinou a prácou, a čo považuje za svoj kľúč k sebarealizácii a úspechu.
V najnovšej epizóde relácie To Be Honest sme privítali Tatianu Ondrejkovú – zakladateľku a spolumajiteľku spoločnosti Pelikan.sk, ktorá patrí medzi najúspešnejšie slovenské podnikateľky. Tatiana je zároveň investorkou v šou Jama levova, kde sa ako jediná žena objavuje už tretíkrát po sebe.
V rozhovore nám okrem iného dovolila nahliadnuť aj do zákulisia samotnej šou. Keďže má bohaté skúsenosti s investovaním, rozprávali sme sa o tom, do čoho by mali podľa nej dnes investovať mladí ľudia, aké boli jej najväčšie investičné chyby a ako sa na ne s odstupom času pozerá.