Dozvieš sa, ako príprava na zápas zmenila jej životný štýl, aký plánuje nástup do ringu a ako sa pozerá na napätie so súperkou Miškou. V bonusovej časti rozpráva aj o OnlyFans, internetových kauzách a vzťahu k Bianke Rumanovej.
V najnovšej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totka rozprával s Pimpinočkou, ktorá sa čoskoro postaví do ringu na Fight Night Challenge 10 proti Miške z Ruže pre nevestu. V rozhovore prezradila, ako box zmenil jej životný štýl – vstáva skôr, chodí behať a hneď po tom, ako jej zavolali s ponukou zápasu, začala trénovať.
Pimpinočka si necháva tréningový režim a taktiku pre seba, ide do váhovej kategórie do 65 kg a jej príprava zahrnuje aj sauny a potenia. Pri chudnutí jej najviac chýba sladké, no po zápase sa plánuje poriadne najesť.
Diskutovali aj o nástupe do ringu, pri ktorom berie inšpiráciu hlavne od Beyoncé. Prešli celú fight card a Pimpinočka prezradila, na ktorý zápas sa teší najviac a komu bude fandiť, pričom hlavný zápas podľa nej vyhrá Flexking.
Rozprávali sa aj o jej súperke Miške, vrátane predchádzajúcich napätí a interakcií na sociálnych sieťach. Pimpinočke vadí, keď matky nehovoria otvorene o svojich deťoch, a túto tému už riešila aj vo vzťahu k Miške počas Ruže pre nevestu, kde podľa nej Miška spomenula skôr svojho ex a iné veci než svojho syna. Dodala, že si na ňu teraz brúsi zuby. Okrem toho prebrali aj situácie okolo OnlyFans a Pimpinočka spomenula svoj beef s Karolinou Shawty.
V bonusovej časti rozhovoru sa fanúšikovia dozvedia viac o jej vzťahu k Bianke Rumanovej, o tom, čo predáva na OnlyFans, či sa s Miškou poznali aj pred Fight Night Challenge, a ako reaguje na špekulácie o svojom súkromí vrátane fámy o tehotenstve.