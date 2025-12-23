Okrem mien ako Roberto Patino a David Wiener sa na projekte bude podieľať aj známy režisér Johan Renck. S Netflixom v minulosti spolupracoval na seriáli „Bloodline“ a sci-fi filme „Spaceman“ (2024) s Adamom Sandlerom.
Netflix pripravuje seriál podľa hernej predlohy „Assassin’s Creed“, ku ktorému už má obsadených hlavných hercov – Toby Wallace (Euphoria) a Lola Petticrew (Say Nothing), informuje Variety. Medzi pravidelnými postavami sa objavia aj Zachary Hart (Slow Horses) a Laura Marcus (Death by Lightning). Novinkou je, že seriál bude režírovať Johan Renck, švédsky filmár ocenený Emmy za minisériu „Chernobyl“.
Projekt vychádza z mimoriadne úspešnej videohernej série Assassin’s Creed a bol oznámený v júli ako prvý seriál v rámci dohody medzi Netflixom a Ubisoftom z roku 2020. Dej zatiaľ zostáva tajný, no oficiálny popis hovorí o skrytej vojne dvoch frakcií: jednej, ktorá sa snaží ovládnuť budúcnosť ľudstva pomocou kontroly a manipulácie, a druhej, ktorá bojuje za zachovanie slobodnej vôle. Príbeh sleduje postavy naprieč kľúčovými historickými obdobiami.
Tvorcami, showrunnermi a výkonnými producentmi sú Roberto Patino a David Wiener. Za Ubisoft Film & Television projekt produkujú Gerard Guillemot, Margaret Boykin, Austin Dill a Genevieve Jones spolu s Mattom O’Tooleom.
Prvá hra Assassin’s Creed vyšla v roku 2007 a odštartovala sériu o stáročnom konflikte medzi Asasínmi a Templármi. Odvtedy vyšlo ďalších 13 dielov, naposledy „Assassin’s Creed: Shadows“ v roku 2025, pričom celkovo sa predalo viac než 230 miliónov kópií. V roku 2016 vznikla aj filmová adaptácia s Michaelom Fassbenderom.
Okrem „Chernobylu“ má Renck na konte seriály a epizódy ako „The Last Panther“, „Breaking Bad“, „The Walking Dead“, „Vikings“, „Bates Motel“ či „Halt and Catch Fire“.
S Netflixom už spolupracoval na seriáli „Bloodline“ a sci-fi filme „Spaceman“ (2024) s Adamom Sandlerom, nakrútenom podľa románu Spaceman of Bohemia. Renck sa pritom v rozhovore pre Variety priznal, že po úspechu „Chernobylu“ uvažoval o tom, že s filmovaním skončí a otvorí si „naozaj brutálne dobrú reštauráciu“ v Brooklyne.