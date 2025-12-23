Prvý oficiálny trailer k novému filmu Christophera Nolana The Odyssey je tu.
Trailer na trhák The Odyssey láka na vizuálne úchvatnú adaptáciu starovekého gréckeho eposu o legendárnom kráľovi Ithaky a jeho dlhej ceste domov po skončení trójskej vojny. Film znázorňuje Odysea, ako po stroskotaní so svojou armádou začína nebezpečnú cestu späť domov.
Matt Damon sa predstavuje v hlavnej úlohe Odysea, ktorý sa snaží vrátiť k svojej vernej manželke Penelope (Anne Hathaway) a synovi Telemachovi (Tom Holland). Po ceste stretáva ikonické postavy a bytosti, vrátane kyklopa Polyféma, zvodných sirén či čarodejnice Kirké.
Vo filme si popri Damonovi a uvedených hviezdach zahrajú aj Zendaya či Mia Goth. Za distribúciou stojí Universal, ktorého výkonný riaditeľ označil film za „vizionárske, jedinečné filmové majstrovské dielo, na ktoré by bol pravdepodobne hrdý aj samotný Homér.“
Film The Odyssey má premiéru naplánovanú na 17. júla 2026.