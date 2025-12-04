Emily in Paris sa vracia s 5. sériou a Netflix už zverejnil plnohodnotný trailer 🤩
Tentoraz sa diváci seriálu Emily in Paris spolu s Lily Collins presunú do Ríma, ako už Netflix avizoval v teaseri. V ukážke k novej sérii, ktorá má premiéru 18. decembra, sa Emily snaží rozbehnúť novú pobočku agentúry v talianskej metropole, no rýchlo zisťuje, že jej parížsky štýl sa v Ríme nestretáva s pochopením.
Emily sa stáva riaditeľkou Agence Grateau v Ríme a v novom prostredí ju čakajú pracovné aj milostné komplikácie. Keď sa zdá, že všetko konečne zapadá na svoje miesto, jeden z jej nápadov spôsobí nečakané problémy, ktoré prerastú do osobného sklamania aj profesijných prekážok.
Hľadajúc rovnováhu sa Emily opäť opiera o svoj francúzsky životný štýl, no objavenie veľkého tajomstva ohrozí jeden z jej najbližších vzťahov. Vďaka úprimnosti a konfrontácii konfliktov však dospeje k pevnejším vzťahom, väčšej jasnosti a ochote otvárať sa novým príležitostiam.
Sériu vytvoril Darren Star, ktorý zároveň pôsobí ako výkonný producent a scenárista. Medzi ďalších producentov patria Tony Hernandez, Lilly Burns, Andrew Fleming, Stephen Brown, Alison Brown, Robin Schiff, Grant Sloss a Joe Murphy. Na výrobe spolupracujú MTV Entertainment Studios, Darren Star Productions a Jax Media.