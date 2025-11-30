Na aké novinky sa môžeš tešiť v decembri?
Sniežik sa nám už občasne chumelí a privial k nám aj mesiac december, o ktorom dúfame, že bude plný pohodových dní, čaju a Netflixu. Ktorý mesiac je ideálnejší na dlhé večery pri telke ako tento?
Od veľkolepých finále až po úplne nové príbehy, ktoré zahrejú aj v najchladnejších dňoch – december prichádza s poriadnou nádielkou dobrodružstiev, emócií aj sviatočnej atmosféry. Ideálny čas zabaliť sa do deky, dopriať si chvíľku pre seba a mať po ruke témy, ktoré rozprúdia každú debatu pri horúcej čokoláde či vianočnom punči.
Redakcia pre teba každý mesiac pripravuje prehľad filmových a seriálových noviniek, ale aj kultových klasík, ktoré pribudnú na Netflixe, aby ti nič neušlo. Ak nechceš nič zmeškať, daj odber téme Novinky na Netflixe a dostaneš upozornenie vždy, keď o nej napíšeme nový článok.
POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.
Top 10 najočakávanejších a najpopulárnejších titulov prichádzajúcich v decembri 2025:
Pulp Fiction (1994) – Kultová mozaika prepojených kriminálnych príbehov.
Godzilla (2014) – Prebudený titan bojuje proti ďalším monštrám.
The Wolf of Wall Street (2013) – Divoký vzostup a pád makléra Jordana Belforta.
Rio (2011) – Krotký papagáj objaví brazílsku divočinu.
Mean Girls (2004) – Kultová tínedžerská komédia.
Babylon (2022) – Divoká komédia z filmového Hollywoodu 20. rokov.
Man vs. Baby (1. séria) – Rowan Atkinson bojuje s novým „nepriateľom" – bábätkom.
Titanic (1997) – Klasická romanca na potápajúcom sa parníku.
Emily in Paris (5. séria) – Emily cestuje medzi Parížom a Rímom.
Stranger Things (5. séria – 2. časť) – Tri nové epizódy finálnej sezóny.
