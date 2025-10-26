Na aké novinky sa môžeš tešiť v novembri?
S výhľadom z okna plného zlatých listov prichádza november – mesiac dlhých večerov, teplých diek a šálok horúceho kakaa. Je to ideálny čas na oddych doma a maratón tvojich obľúbených filmov a seriálov na Netflixe.
Od návratov známych hitov až po premiéry nových titulov, ktoré ťa okamžite vtiahnu do deja – november prináša poriadnu dávku napätia, emócií aj humoru. Perfektný spôsob, ako si spríjemniť sychravé dni a mať vždy niečo, o čom sa môžeš porozprávať s kamošmi pri víkendovej káve.
POZOR! Niektoré filmy a seriály môžu byť dostupné len v určitých regiónoch.
1. november
A Very Vintage Christmas (2019) – Majiteľka antikvariátu Doody Brite nájde škatuľu plnú sentimentálnych predmetov a vydá sa ich nájsť pôvodnému majiteľovi.
Back to the Future trilógia:
Back to the Future (1985)
Back to the Future Part II (1989)
Back to the Future Part III (1990)
Broadchurch (1.–3. séria) – Britské kriminálne mysterium s Oliviou Colman a Davidom Tennantom.
Charlie’s Angels (2000) – Akčno-komediálne reimaginovanie seriálu s Cameron Diaz, Drew Barrymore a Lucy Liu.
Crazy Rich Asians (2018) – Romantická komédia o žene, ktorá sa pridá k svojmu priateľovi do Singapuru a zistí, že je z extrémne bohatej rodiny.
Dear Santa (2024) – Vianočný dokumentárny film o poštovej službe, ktorá prináša radosť deťom počas sviatkov.
Detective Conan (Zbierka 2) – Ďalšie HD epizódy klasického anime.
Doctor Sleep (2019) – Pokračovanie filmu The Shining, kde dospelý Danny čelí novej psychickej hrozbe.
Don’t Worry Darling (2022) – Thriller o experimentálnej púštnej komunite s temnými tajomstvami.
Dr. Dolittle (1998) – Lekár zistí, že rozumie zvieratám, čo prinesie chaos aj zábavu.
Dr. Dolittle 2 (2001) – Dolittle pomáha zachrániť les a naučiť medveďa prežiť v prírode.
Elvis (2022) – Biografický film o vzostupe a páde Elvisa Presleyho.
Frances Ha (2012) – Čierno-biely film o mladej žene v New Yorku, ktorá hľadá svoje miesto v živote.
Game Night (2018) – Večer hier s priateľmi sa zmení na skutočné nebezpečenstvo.
Happy Christmas (2014) – Po rozchode sa Jenny sťahuje k bratovi, kde nečakane zmení život jeho rodiny.
Heaven Is for Real (2014) – Mladý chlapec tvrdí, že navštívil nebo počas klinickej smrti.
I Know What You Did Last Summer (1997) – Klasický horor o štyroch priateľoch so smrteľným tajomstvom.
In the Heights (2023) – Hudobný film o živote v latinskoamerickej štvrti.
Isn’t It Romantic (2019) – Žena sa po údere do hlavy ocitne v romantickej filmovej realite.
Judas and the Black Messiah (2021) – Historická dráma o vodcovi Black Panthers a zrade, ktorá ho stála život.
Joy Ride (2023) – Divoká komédia o štyroch priateľkách na ceste po Číne.
Just Mercy (2019) – Právnik Bryan Stevenson bojuje za nespravodlivo odsúdených na smrť.
Life of the Party (2018) – Žena sa po rozvode vráti na univerzitu a študuje so svojou dcérou.
Little Women (Limitovaná séria) – Televízna adaptácia klasického románu o sestrách Marchových.
Merry Liddle Christmas (2019) – Romantický vianočný film s Kelly Rowland.
Moonage Daydream (2022) – Dokument o živote a tvorbe Davida Bowieho.
No Good Deed (2014) – Thriller o ženách, ktoré počas búrky pustia do domu nebezpečného muža.
Ocean’s 8 (2018) – Kriminálna komédia o ženskej lúpežníckej skupine.
One Piece (27. séria) – Nové epizódy ikonického anime.
Paddington 2 (2017) – Medvedík Paddington je neprávom obvinený z krádeže knihy.
Ready Player One (2018) – Sci-fi o svete virtuálnej reality a boji o moc.
Risen (2016) – Rímsky tribun pátra po zmiznutom tele ukrižovaného muža.
The LEGO Movie 2: The Second Part (2019) – Emmet a Lucy čelia mimozemskej hrozbe v animovanom pokračovaní.
The Little Things (2021) – Kriminálny thriller s Denzelom Washingtonom a Rami Malekom.
The Nun II (2023) – Horor odohrávajúci sa vo Francúzsku v 50. rokoch.
Tenet (2020) – Christopher Nolan a jeho časovo prevrátené sci-fi.
The Brothers Grimsby (2016) – Bratia – špión a futbalový huligán – musia zachrániť svet.
Vo štvorici po opici trilógia:
Vo štvorici po opici (2009)
Vo štvorici po opici II (2011)
Vo štvorici po opici III (2013)
The Patriot (2000) – Historická dráma z obdobia Americkej revolúcie.
The Way Back (2020) – Bývalý basketbalista sa stane trénerom a bojuje s osobnými problémami.
This Is the End (2013) – Komédia, v ktorej celebrity prežívajú apokalypsu počas párty.
Tyler Perry’s A Madea Christmas (2013) – Madea presviedča dcéru, aby sa vrátila domov na Vianoce.
Wonka (2023) – Timothée Chalamet ako mladý Willy Wonka v novom spracovaní klasiky.
2. november
King Richard (2023) – Will Smith ako otec sestier Williamsových, ktorý ich priviedol k tenisovej sláve.
The Outfit (2022) – Krajčír musí prekabátiť skupinu gangsterov, aby prežil.
3. november
Dr. Seuss’s The Sneetches (2025) – Animovaný špeciál pre deti podľa klasickej rozprávky.
In Waves and War (2025) – Dokument o veteránoch, ktorí hľadajú uzdravenie pomocou psychedelickej terapie.
4. november
Leanne Morgan: Unspeakable Things (2025) – Stand-up komédia.
Minx (1.–2. séria) – Feministka v 70. rokoch spúšťa prvý ženský erotický magazín.
Squid Game: The Challenge (2. séria) – Noví súťažiaci čelia hrám inšpirovaným hitom z Kórey.
5. november
Election (1999) – Stredoškolská satira o voľbách a ambícii.
Heweliusz – Poľský seriál o katastrofe trajektu a jej následkoch.
Just Alice (1. séria) – Kolumbijská dráma o žene, ktorá sa tajne vydá za dvoch mužov naraz.
6. november
Bride Wars (2009) – Dve priateľky sa pohádajú, keď si naplánujú svadby v ten istý deň.
Death by Lightning – Miniséria o atentáte na prezidenta Garfielda.
The Bad Guys: Breaking In – Animovaný prequel k filmom o zlodejskom tíme.
The Vince Staples Show (2. séria) – Satirická komédia o hľadaní pokoja.
7. november
A Holiday Engagement (2011) – Žena si najme herca, aby hral jej snúbenca počas Vďakyvzdania.
As You Stood By – Kórejská dráma o dvoch ženách uväznených v bezvýchodiskovom živote.
Baramulla (2025) – Indický kriminálny film.
Christmas in the Heartland (2017) – Dve dievčatá si vymenia životy počas Vianoc.
Frankenstein (2025) – Guillermo del Toro oživuje klasiku s Oscarom Isaacom.
Groom & Two Brides (2025) – Kuvajtská romantická komédia.
Labyrinth (1986) – Kultová fantasy s Davidom Bowiem.
Mango (2025) – Dánska romantická dráma o ceste matky a dcéry do Španielska.
My Dad’s Christmas Date (2020) – Dcéra sa snaží nájsť otcovi lásku cez online zoznamku.
8. november
Countdown: Jake vs. Tank – Dokument o príprave na boxerský zápas Jakea Paula.
10. november
Marine – Dokumentárny seriál o výcviku jednotky námornej pechoty.
Sesame Street (Volume 1) – Legendárny detský seriál prichádza na Netflix.
11. november
Ghosting: The Spirit of Christmas (2019) – Žena zomrie po prvom rande, no vráti sa ako duch.
No Sleep ‘Til Christmas (2018) – Dvaja cudzí zistia, že dokážu spať len vedľa seba.
Same Time, Next Christmas (2019) – Romantika na Havaji s Leou Michele.
Survivor’s Remorse (1.–4. séria) – Športová dráma o úspechu a cene za slávu.
12. november
A Merry Little Ex-Mas (2025) – Romantická komédia s Aliciou Silverstone.
Being Eddie (2025) – Dokument o kariére Eddiego Murphyho.
Dynamite Kiss (1. séria) – Kórejská romanca o falošnom manželstve.
Eloá the Hostage: Live on TV (2025) – Brazílsky kriminálny dokument.
Mrs Playmen (1. séria) – Talianska biografia zakladateľky erotického magazínu.
Selling the OC (4. séria) – Reality šou zo sveta realitných maklérov.
13. november
Delhi Crime (3. séria) – Návrat oceňovanej indickej krimi.
Had I Not Seen The Sun – Taiwanská dráma o filmárke a sériovom vrahovi.
Koati (1. séria) – Animovaný seriál so Sofiou Vergarou.
Last Samurai Standing – Japonský akčný seriál o súbojoch samurajov.
Moulin Rouge! (2001) – Romantický muzikál s Nicole Kidman a Ewanom McGregorom.
The Beast in Me – Kriminálna miniséria s Claire Danes.
Tee Yai: Born To Be Bad (2025) – Thajský film o legendárnom zlodejovi z 80. rokov.
The Sandlot (1993) – Klasika o detstve, priateľstve a baseballe.
14. november
Unicorn Academy (Kapitola 4) – Vianočný animovaný špeciál.
In Your Dreams (2025) – Animovaná dobrodružná komédia o súrodencoch vo svete snov.
Jake Paul vs. Tank Davis (LIVE) – Priamy prenos boxerského zápasu.
Nouvelle Vague (2025) – Richard Linklater reinterpretuje Godardov film Na posledný dych.
The Crystal Cuckoo – Španielsky mysteriózny seriál o lekárke po transplantácii srdca.
The Marksman (2021) – Liam Neeson ako bývalý vojak, ktorý chráni chlapca pred kartelom.
15. november
A Royal Date for Christmas (2023) – Vojvoda stratí batožinu a stretne majiteľku butiku.
A Sprinkle of Christmas (2024) – Pekárka sa zapletie do sporu s hercom po negatívnej recenzii.
A Vineyard Christmas (2023) – Moderátorka chce natočiť vianočný diel vo vinárstve svojho rodného mesta.
Becoming Santa (2015) – Muž, ktorý stratil vianočnú radosť, sa stane Santom.
Christmas Casanova (2023) – Podcasterka pomáha mužovi nájsť lásku, no zapletie sa do toho sama.
Everybody’s Fine (2009) – Robert De Niro ako otec, ktorý navštevuje svoje deti cez Európu.
Just Like a Christmas Movie (2023) – Pracovná maniačka sa ocitne v typickom vianočnom filme.
Meet Me at the Christmas Train Parade (2023) – Matka a syn oživujú starú tradíciu vianočného vlaku.
Royally Yours, This Christmas (2023) – Princ sa zamiluje do ženy, ktorú považuje za bohatú hosťku, no je to chyžná a matka.
17. november
Blue Beetle (2023) – Mladý absolvent získa mimozemský chrobák, ktorý mu dá superschopnosti a premení ho na hrdinu Blue Beetle.
Gabby’s Dollhouse (12. séria) – Nové animované dobrodružstvá mačacej Gabby.
Selena y Los Dinos (2025) – Dokument o živote a odkaze speváčky Seleny Quintanilla.
19. november
Champagne Problems (2025) – Vianočná romantická komédia s Minkou Kelly.
Envious (3. séria) – Návrat argentínskej komediálnej série.
The Carman Family Deaths (2025) – Skutočný kriminálny prípad o mužovi podozrivom z vraždy vlastnej rodiny po záhadnej záchrane na mori.
The Son of a Thousand Men (2025) – Brazílsky film o rybárovi, ktorý túži po synovi.
20. november
A Man on the Inside (2. séria) – Komediálny návrat Teda Dansona v úlohe Charlesa Nieuwendyka.
Jurassic World: Chaos Theory (4. séria) – Finále animovaného spin-offu Jurského sveta.
The Follies (2025) – Mexický film o šiestich ženách spojených priateľstvom a šialenstvom.
The Great British Baking Show: Holidays (8. séria) – Špeciálne vianočné epizódy populárnej pekárskej súťaže.
21. november
Marry Christmas (2024) – Bratia sa navzájom prekonávajú, keď si naplánujú svadby na Štedrý deň.
Mistletoe Mixup (2021) – Žena sa zamiluje do dvoch bratov počas Vianoc.
One Shot with Ed Sheeran (2025) – Hudobný dokument o tvorbe a turné Eda Sheerana.
Train Dreams (2025) – Historická dráma o drevorubačovi v meniacej sa Amerike.
24. november
Missing: Dead or Alive (2. séria) – Policajti zo Severnej Karolíny pátrajú po nezvestných osobách.
Santa Bootcamp (2022) – Romantická komédia o organizátorke vianočnej slávnosti, ktorá musí absolvovať „kurz Santa Clausa“.
25. november
Is It Cake? Holidays (2. séria) – Vianočná verzia súťaže, kde sa háda, čo je torta a čo nie.
26. november
Jingle Bell Heist (2025) – Vianočný film o lúpeži, v hlavnej úlohe Olivia Holt.
Stranger Things (5. séria, 1. časť) – Prvé štyri epizódy finálnej sezóny kultového seriálu.
27. november
Aquaman and the Lost Kingdom (2023) – Arthur Curry a jeho brat Orm musia zachrániť Atlantídu pred hrozbou Black Manty.
28. november
Left-Handed Girl (2025) – Taiwanský film o matke a dcérach, ktoré začínajú nový život v Tchaj-peji.
The Stringer: The Man Who Took The Photo (2025) – Dokument o fotografovi, ktorý odhalí pravdu za ikonickým vojnovým záberom.