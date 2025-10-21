Kategórie
dnes 21. októbra 2025 o 17:08
Marek Vašina

Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender

Po kráľovskej rodine prichádza seriál o klane Kennedyovcov. Hlavnú rolu získal Michael Fassbender
Zdroj: Focus Features
Seriál s názvom „Kennedy“ priblíži vzostup rodiny Kennedyovcov od 30. rokov 20. storočia. Filmová hviezda Michael Fassbender si zahrá rodinného patriarchu Josepha P. Kennedyho Sr.

Podľa magazínu Variety bude séria adaptáciou knihy JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956 od historika Fredrika Logevalla, oceneného Pulitzerovou cenou.

Michael Fassbender v očakávanej komédii Next Goal Wins.
Michael Fassbender v očakávanej komédii Next Goal Wins. Zdroj: Searchlight Pictures

Projekt vedie scenárista Eric Roth (Forrest Gump, Dune), a režíruje ho Kari Skogland, ktorá predtým pracovala na seriáloch House of Cards a Walking Dead. Produkcia vzniká v koprodukcii Netflixu a tímu, ktorý stojí aj za úspešnou drámou The Crown. Práve tomu sa bude chcieť novinka čo najviac podobať, takže je veľmi pravdepodobné, že v budúcnosti so zmenami v obsadení uvidíme viac hviezd.

Séria má sledovať rodinu Kennedyovcov od 30. rokov až po začiatok 60. rokov a zamerať sa na osobné aj politické ambície, ktoré formovali ich povesť „amerických aristokratov“. Premiéra seriálu Kennedy je plánovaná na rok 2027.

