Po 50 rokoch služby končí na Chate pod Rysmi jej najznámejší chatár, Viktor Beránek. S horským domovom, v ktorom pôsobil neuveriteľných 50 rokov, sa rozlúčil vo videu, ktoré dojalo tisíce ľudí na sociálnych sieťach.
Legendárny chatár Viktor Beránek, ktorý bol s chatou spätý od roku 1977, po rozhodnutí Klubu slovenských turistov končí. Viktora si turisti obľúbili pre jeho skromnosť či neodmysliteľný humor.
Beránek si dokázal získať srdcia mnohých turistov, a preto nie je prekvapujúce, že ľudia zdieľajú svoje sklamanie a smútok. Na sociálnych sieťach sa objavilo dojímavé video, v ktorom chatára sprevádzali posledné tóny klavíra. Dlhoročný chatár tak symbolicky opustil miesto, ktoré bolo nielen jeho srdcovou záležitosťou, ale aj miestom, ktorému obetoval veľa času.
„Po rokoch služby, počas ktorých ste sa stali súčasťou hôr, sa lúčite s miestom, ktoré bolo vaším domovom a symbolom pokoja v srdci Tatier,“ napísali tvorcovia príspevku na instagramovom profile tatry_official. Označili ho za tichého, skromného a oddaného horám. Podľa nich ide o koniec jednej éry, ktorá sa navždy zapíše do histórie slovenských hôr.
K ukončeniu jeho pôsobenia došlo po rozhodnutí Klubu slovenských turistov, ktorý na konci augusta oznámil zmeny vo vedení viacerých tatranských chát, medzi nimi aj tej pod Rysmi. Na Beránkovo miesto tak nastúpi nová tvár, a to Ján Ševčík.