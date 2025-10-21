V novej sérii seriálu Brilliant Minds si zahrá hasiča, ktorý bojuje s rovnakým ochorením.
Pre mnohých ľudí je diagnóza vážneho ochorenia dôvodom na spomalenie a ústup z verejného života. Herec Eric Dane však je pravým opakom. Ochorenie ALS prijal ako výzvu – aj vďaka tomu dostal príležitosť objaviť sa v novej sérii seriálu Brilliant Minds.
Eric Dane má 52 rokov a v apríli sa otvorene priznal, že mu diagnostikovali ALS – amyotrofickú laterálnu sklerózu. Ide o nevyliečiteľné ochorenie, ktoré postupne paralyzuje telo, zatiaľ čo myseľ zostáva úplne pri vedomí.
V druhej sérii seriálu Brilliant Minds sa objaví v 9. epizóde, kde stvárni hasiča menom Matthew, ktorý bojuje práve s touto diagnózou. Pre Dana ide o mimoriadne osobnú rolu a podľa najnovších informácií portálu Variety herec už používa invalidný vozík.
Druhá séria mala premiéru 22. septembra a fanúšikovia môžu Dana poznať napríklad zo seriálov Grey’s Anatomy, kde hral Dr. Marka Sloana, či ako otca Natea v Euphorii.