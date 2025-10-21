Kategórie
dnes 21. októbra 2025 o 10:12
Čas čítania 0:45
Hana Divišová

Joea Jonasa obvinili z užívania kokaínu. Spevák reagoval na virálne video z koncertu

Joea Jonasa obvinili z užívania kokaínu. Spevák reagoval na virálne video z koncertu
Zdroj: Instagram/@joejonas, TikTok/@estilodf
Na sociálnych sieťach sa začalo šíriť video, na ktorom to vyzerá, že Joe Jonas niečo ťahá do nosa z uteráka počas koncertu.

Sociálnymi sieťami sa šíri video, na ktorom si jeden z bratov Jonasovcov, ktorí spoločne pôsobia v skupine, počas koncertu agresívne utiera nos. Niektorí ľudia začali okamžite špekulovať o tom, že by za tým mohli byť drogy. Joe dohady o užívaní kokaínu v najnovšom rozhovore jasne poprel.

Video vzniklo počas turné „Jonas Brothers JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour.“ Joe na video reagoval s humorom „Lol, nikdy si nemal soplík?“ napísal v komentári pod videom. 

@estilodf Joe Jonas preparándose para salir al escenario con los Jonas Brothers en California. CC: @genesisolivieri #joe #joejonas #jonasbrothers #jonasbrothersconcert #jonasbrotherstour ♬ sonido original - EstiloDF

V rozhovore pre magazín Esquire jasne poprel užívanie drog a povedal: „Nikdy som v živote nemal kokaín. Ale keby som ho bral, myslím, že by som to robil trochu šikovnejšie, než priamo na pódiu.“

Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje 20. októbra 2025 o 17:00

Vyjadril sa aj k súkromiu, médiami totiž otriasol jeho rozvod so Sophiou Turner v roku 2023. Prezradil, že turné s bratmi mu ako nezadanému veľmi nepomáha v súkromnom živote. „Päť koncertov po sebe ti veľmi neumožňuje stretnúť sa s niekým na káve,“ priznal však, že je však stále dosť aktívny na Instagrame a TikToku.

Joe jonas
Zdroj: TikTok
Odporúčané
Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať Obrovský prelom v medicíne: Vedci vyvinuli očný implantát, ktorý umožňuje nevidiacim ľuďom čítať 21. októbra 2025 o 8:28
Odporúčané
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov 20. októbra 2025 o 19:17
Odporúčané
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča 20. októbra 2025 o 18:50
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
včera o 07:00
