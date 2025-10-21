Na sociálnych sieťach sa začalo šíriť video, na ktorom to vyzerá, že Joe Jonas niečo ťahá do nosa z uteráka počas koncertu.
Sociálnymi sieťami sa šíri video, na ktorom si jeden z bratov Jonasovcov, ktorí spoločne pôsobia v skupine, počas koncertu agresívne utiera nos. Niektorí ľudia začali okamžite špekulovať o tom, že by za tým mohli byť drogy. Joe dohady o užívaní kokaínu v najnovšom rozhovore jasne poprel.
Video vzniklo počas turné „Jonas Brothers JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour.“ Joe na video reagoval s humorom „Lol, nikdy si nemal soplík?“ napísal v komentári pod videom.
@estilodf Joe Jonas preparándose para salir al escenario con los Jonas Brothers en California. CC: @genesisolivieri #joe #joejonas #jonasbrothers #jonasbrothersconcert #jonasbrotherstour ♬ sonido original - EstiloDF
V rozhovore pre magazín Esquire jasne poprel užívanie drog a povedal: „Nikdy som v živote nemal kokaín. Ale keby som ho bral, myslím, že by som to robil trochu šikovnejšie, než priamo na pódiu.“
Vyjadril sa aj k súkromiu, médiami totiž otriasol jeho rozvod so Sophiou Turner v roku 2023. Prezradil, že turné s bratmi mu ako nezadanému veľmi nepomáha v súkromnom živote. „Päť koncertov po sebe ti veľmi neumožňuje stretnúť sa s niekým na káve,“ priznal však, že je však stále dosť aktívny na Instagrame a TikToku.