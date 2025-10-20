Filmári v Hollywoode prichádzajú s nečakanou filmovou promo akciou.
Losangeleské Culver Theater ponúka fanúšikom Yorgosa Lanthimosa bezplatný vstup na špeciálnu projekciu jeho novinky Bugonia, no len pod jednou podmienkou: musia byť plešatí alebo si nechať oholiť hlavu priamo vo foyeri kina, píše The Guardian.
Akcia vzdáva hold postave Emmy Stone, ktorá vo filme stvárňuje šéfku farmaceutickej spoločnosti. Jej postavu unesú konšpirační teoretici (v podaní Jesseho Plemonse a Aidana Delbisa) a v rámci svojho rituálu jej oholia hlavu.
„Si plešatý, alebo si trúfaš oholiť si hlavu?“ láka kino na podujatie, ktoré sa uskutoční v dnes 20. októbra. Záujemcovia, ktorí ešte vlasy majú, sa môžu dostaviť po 18:00, kedy bude v hale pripravený holič, ktorý „všetko zoberie dole“.
Kino zároveň upozorňuje, že ide o reálnu vec a časť akcie sa bude natáčať. Účastníci musia mať viac ako 18 rokov a vopred sa zaregistrovať, keďže kapacita je obmedzená.
Film Bugonia zožal pochvaly na festivalových projekciách a Emma Stone v rozhovoroch nadšene opisovala skúsenosť so svojou novou vizážou. „Niet lepšieho pocitu na svete ako mať čerstvo oholené vlasy. Prvá sprcha po oholení hlavy? Bože môj, je to úžasné,“ povedala pre Vogue.
S herečkinou úpravou vlasov sa spája aj osobný moment. Spomenula svoju matku Kristu, ktorá o vlasy prišla počas liečby rakoviny prsníka v roku 2008. „Ona naozaj urobila niečo odvážne,“ dodala. „Ja som si len oholila hlavu.“
Film Bugonia prichádza do amerických kín v limitovanej distribúcii 24. októbra a celosvetová premiéra sa uskutoční 31. októbra 2025.