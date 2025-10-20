Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 20. októbra 2025 o 18:50
Čas čítania 0:56
Zdenka Hvolková

Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča

Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
Zdroj: Youtube / JoBlo Movie Network
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Filmári v Hollywoode prichádzajú s nečakanou filmovou promo akciou.

Losangeleské Culver Theater ponúka fanúšikom Yorgosa Lanthimosa bezplatný vstup na špeciálnu projekciu jeho novinky Bugonia, no len pod jednou podmienkou: musia byť plešatí alebo si nechať oholiť hlavu priamo vo foyeri kina, píše The Guardian.

Akcia vzdáva hold postave Emmy Stone, ktorá vo filme stvárňuje šéfku farmaceutickej spoločnosti. Jej postavu unesú konšpirační teoretici (v podaní Jesseho Plemonse a Aidana Delbisa) a v rámci svojho rituálu jej oholia hlavu.

emma stonebugonia
Zdroj: Youtube / JoBlo Movie Network
Odporúčané
Novinka s Emmou Stone od režiséra Poor Things ťa vtiahne do šialeného sveta konšpirácií Novinka s Emmou Stone od režiséra Poor Things ťa vtiahne do šialeného sveta konšpirácií 26. júna 2025 o 21:05

„Si plešatý, alebo si trúfaš oholiť si hlavu?“ láka kino na podujatie, ktoré sa uskutoční v dnes 20. októbra. Záujemcovia, ktorí ešte vlasy majú, sa môžu dostaviť po 18:00, kedy bude v hale pripravený holič, ktorý „všetko zoberie dole“.

Kino zároveň upozorňuje, že ide o reálnu vec a časť akcie sa bude natáčať. Účastníci musia mať viac ako 18 rokov a vopred sa zaregistrovať, keďže kapacita je obmedzená.

kino Pilotů
Zdroj: Kino Pilotů/propagační pateriál
Odporúčané
PRIESKUM: Tretina Slovákov verí konšpiračným teóriám. Najviac im podliehajú voliči Smeru a Republiky PRIESKUM: Tretina Slovákov verí konšpiračným teóriám. Najviac im podliehajú voliči Smeru a Republiky 3. októbra 2025 o 16:25

Film Bugonia zožal pochvaly na festivalových projekciách a Emma Stone v rozhovoroch nadšene opisovala skúsenosť so svojou novou vizážou. „Niet lepšieho pocitu na svete ako mať čerstvo oholené vlasy. Prvá sprcha po oholení hlavy? Bože môj, je to úžasné,“ povedala pre Vogue.

S herečkinou úpravou vlasov sa spája aj osobný moment. Spomenula svoju matku Kristu, ktorá o vlasy prišla počas liečby rakoviny prsníka v roku 2008. „Ona naozaj urobila niečo odvážne,“ dodala. „Ja som si len oholila hlavu.“

Film Bugonia prichádza do amerických kín v limitovanej distribúcii 24. októbra a celosvetová premiéra sa uskutoční 31. októbra 2025.

Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje 20. októbra 2025 o 17:00
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia 20. októbra 2025 o 7:00
Odporúčané
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky 20. októbra 2025 o 12:49
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KONŠPIRAČNÉ TEÓRIE NOVÉ FILMY V KINÁCH (KINOPROGRAM) VLASY A ÚČESY ZDRAVIE
Odporúčame
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
13. 10. 2025 16:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
dnes o 17:00
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
21-ročný Samuel plánuje kúpu domu, Sára platí za jednoizbák 600 €. Pýtali sme sa Slovákov, koľko platia nájom (ANKETA)
15. 10. 2025 11:00
Storky
Ukradni štýl SpongeBobovi: Čoskoro budeš môcť nosiť jeho topánky vďaka Adidasu
Pilates boom pokračuje. Nové štúdio prináša do Bratislavy atmosféru ako na Bali
Lana Del Rey a jej Aligator Guy: Manžel superstar stále pracuje ako sprievodca
Five Guys už čoskoro v Prahe. Vieme, kedy sa otvoria brány fast-foodu
Herec z Breaking Bad sa zasnúbil. Požiadal o ruku svoju priateľku
Kovbojský štýl podľa Hamiltona. Jazdec dropol novú kolekciu oblečenia
Mercedes predstavil svoj koncept budúcnosti. Takto vyzerá luxus na kolesách
Nové lety priamo z Bratislavy: Wizz Air spúšťa 12 pravidelných liniek
Bridgertonovci sú späť! Netflix odhalil dátum premiéry 4. série
Jennifer Aniston prehovorila o svojej neplodnosti. Prečo odmieta adopciu?
Taylor Swift uzatvára jednu éru. Na Disney+ uvedie nový dokument aj koncertný fi...
Wednesday prichádza do Lidla: Limitka je dostupná iba tento týždeň
Sponzorovaný obsah
Séria Jumanji sa dočká nového filmu! Vieme, ktoré hviezdy sa objavia v pokračova...
Separ prepísal históriu hudby na Slovensku. Takto vyzeral jeho vypredaný štadión
Life is Porno predstavilo zimnú kolekciu. V týchto kúskoch ťa chlad nedostane
F&F predstavilo novú kolekciu na jeseň. Inšpiruj sa týmito trendy lookmi
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Lifestyle news
Rodine z Brna sa stratil pes na výlete, cestu našiel sám. Nasadol na vlak a nechal sa odviezť domov pred 3 hodinami
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča dnes o 18:50
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov dnes o 17:56
French Montana čelí žalobe za milión dolárov. Obvinili ho z krádeže luxusných hodiniek dnes o 17:04
Dvojica Slovákov vytvára realistický simulátor električiek. Ich hru si všimli už aj v zahraničí dnes o 16:17
V Prahe si na zdieľaných elektrokolobežkách už nezajazdíš. Mesto chce vyčistiť verejný priestor od chaosu dnes o 15:29
Yzomandias oznámil pauzu. Zažil vraj najhoršiu umeleckú aj životnú depresiu, vrátiť sa chce ešte lepší dnes o 14:04
Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky dnes o 12:49
Virálny trik na odkysľovanie môže uškodiť. Odborníčka varuje pred pravidelným pitím sódy ako zázračného lieku dnes o 12:04
VIDEO: Slávnu streamerku na akcii s fanúšikmi napadol útočník. O hrozivý zážitok sa podelila na sieťach dnes o 11:16
Spravodajstvo
Donald Trump Polícia SR Počasie Požiar
Viac
Nová stratégia SIS: Tajná služba chce prilákať mladých ľudí. Predstavila svoje plány
pred 2 hodinami
Ministerstvo spúšťa program pre jednorodičov: Ponúka mesačný príspevok do 200 eur a odbornú podporu
pred 3 hodinami
Muž v Kežmarku sa vyhrážal lekárovi zabitím. Polícia ho rýchlo zadržala a obvinila
dnes o 18:44

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov
Celá dedina bola závislá od kokaínu, deti kreslili čiary na ihrisku. Nový Netflix dokument ukazuje príbeh portugalských obyvateľov
dnes o 17:56
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
KVÍZ: Ako dobre poznáš ikonické horory? Otestuj svoj prehľad
15. 10. 2025 13:00
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene
Netflix má nový hit: Hviezda Pirátov z Karibiku sa púšťa do pátrania po záhadne zmiznutej žene
16. 10. 2025 18:42
Film Podfukári 3 príde už onedlho do kín. Pokračovanie kultovej série prinesie aj nové tváre
Film Podfukári 3 príde už onedlho do kín. Pokračovanie kultovej série prinesie aj nové tváre
13. 10. 2025 17:53
Po Edovi Geinovi príde brutálna vrahyňa. Vieme, o kom bude ďalšia séria Monsters od Netflixu
Po Edovi Geinovi príde brutálna vrahyňa. Vieme, o kom bude ďalšia séria Monsters od Netflixu
15. 10. 2025 14:24
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Viac z Móda Všetko
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
Doplnky
včera o 07:00
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
dnes o 14:00
TOP zimná obuv pre mužov: Modely Massimo Dutti, Timberland či Yuketen ponúkajú ochranu, komfort a štýl
pred 3 dňami
Viac z Zaujímavosti Všetko
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Lístok do kina zdarma, ak si necháš vyholiť hlavu? V LA je to realita, kampaň k novému filmu Emmy Stone stavila na holiča
dnes o 18:50
Viac z Gastro Všetko
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
Testy
11. 10. 2025 10:30
refresher+
Odporúčané
Testovali sme trvanlivé croissanty s Francúzmi: Jeden z najlacnejších je podľa nich najlepší. OG klasika sklamala
11. 10. 2025 10:30
Kúsok Paríža v srdci Bratislavy. „Nechceme, aby sa naši hostia cítili ako na Slovensku,“ hovorí majiteľka reštaurácie Colette
15. 10. 2025 11:00
Ktorá košická pekáreň je najlepšia? Našiel som svetové chlebíčky a najchutnejší croissant (Reportáž)
pred 3 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
Móda
dnes o 17:00
Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model
dnes o 17:00
Poškodený vzhľad, ošúchané okraje či zámerne opotrebovaný dizajn sú v súčasnosti symbolom štýlu a sebavedomia.
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som nikotínové špáradlá: Imitujú fajčenie a nepália v ústach. Odborník pred podobnými produktmi aj tak varuje
dnes o 17:00
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
PR správa
Zdravé oči už v škôlke – 9. ročník pomôže zmerať zrak ďalším 20 000 deťom
dnes o 15:38
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
PR správa
Rekordné tržby a úspešná segmentácia zákazníkov prinášajú AURESu ďalší rast
dnes o 15:15
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
V spolupráci
Denimové trendy na jeseň a zimu 2025: Toto sú rifle, ktoré uvidíš v obchodoch a nemali by chýbať ani v tvojom šatníku
dnes o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Slovák Adam: Bol som homofób, no teraz si užívam sex s transrodovými ľuďmi (Rozhovor)
včera o 17:00
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
refresher+
Odporúčané
Monika a Mirka majú nižších partnerov: Hodnotiť muža podľa výšky je povrchné, vzťah stojí na iných pilieroch, vravia
dnes o 07:00
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
Zverejnili rebríček 30 najkrajších miest, ktoré turisti prehliadajú. Je medzi nimi aj slovenské mesto
včera o 15:33
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
refresher+
Odporúčané
Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
včera o 07:00
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
V spolupráci
Do týchto 7 destinácií po novom poletíš už aj z Bratislavy. Pri niektorých dáš za letenku menej ako 30 €
14. 10. 2025 12:00
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Leo bol vo vlaku počas havárie na východe: Keď sme ostali visieť vo vagóne nad zemou, nastala panika (Rozhovor)
14. 10. 2025 14:00
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
Speváčka Sia sa rozvádza. Manžel od nej žiada mesačné výživné 215 000 eur, aby si udržal luxus, na aký si zvykol
pred 3 dňami
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
refresher+
Odporúčané
Roman si nechal zväčšiť penis: Zdvihlo mi to sebavedomie a zlepšilo intímny život, pochvaľuje si aj partnerka
12. 10. 2025 18:00
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
Vec a H16 vydali nikdy nevydaný videoklip k legendárnej skladbe „S vlkmi žijem s vlkmi vyjem“
13. 10. 2025 9:05
Späť
Zdieľať
Diskusia