Po tom, čo Mr. Worldwide tento rok v júni rozprúdil atmosféru v O2 aréne, sa budúci rok vráti do Prahy. Tentoraz svoju energickú šou predstaví pod holým nebom na Letisku Letňany.
Hity ako Time of Our Lives, Give Me Everything alebo Feel This Moment opäť po roku rozprúdia českých fanúšikov a fanúšičky.
Pitbull roztancuje Prahu 26. júla
Vlastným menom Armando Christian Pérez je držiteľom ceny Grammy a umelcom s miliardami prehratí na Spotify a zhliadnutiami na YouTube. So špeciálnym hosťom Lil Jonom u nás vystúpi v rámci turné I'm Back 26. júla 2026.
Cena vstupeniek bude začínať na 1 600 korunách, t.j. 64 eur (plus poplatky predajcov).
Kedy môžeš kupovať lístky?
> Live Nation predpredaj: od 23. októbra o 12:00
> Spotify predpredaj: od 23. októbra o 14:00
> Vstupenky v predaji v sieťach Ticketmaster a Ticketportal: od 24. októbra o 12:00
V roku 2025 Pitbull obiehal Európu s turné Party After Dark, ktoré rozprúdilo arény po celom kontinente a prilákalo obrovské davy.
Veľká časť z nich na koncerty chodila v kostýme s plešatými parochňami a slnečnými okuliarmi, čím vzniklo hnutie The Bald E’s na počesť Pitbullovho charakteristického vzhľadu. On sám trend, ktorý sme vysvetlili v tomto článku, miluje.
Hudobník, podnikateľ aj filantrop
Okrem hudby sa Pitbull venuje podnikaniu, založil nahrávaciu spoločnosť Mr. 305, značku vodky Voli 305 a často sa na koncertoch pýši svojou charitatívnou činnosťou. Stojí za sieťou verejných charterových škôl bez školného SLAM! (Sports Leadership Arts Management), ktorá v súčasnosti poskytuje vzdelanie viac než 10-tisíc študentom a študentkám v 14 školách v Spojených štátoch.
Nedávno sa Pitbull tiež zapísal do histórie tým, že v spojení s floridskou univerzitou premenoval jej futbalový štadión na Pitbull Stadium, čo je prvý športový štadión v USA pomenovaný po umelcovi.
Teraz pomaly nastáva čas znova vytiahnuť svoju „bald cap“ zo skrine a začať sa tešiť na budúce leto.