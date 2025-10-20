Kategórie
dnes 20. októbra 2025 o 12:49
Čas čítania 1:08
Sofia Angušová

Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky

Je čas oprášiť plešatú parochňu: Pitbull sa vracia do Prahy. Vieme, kedy vystúpi a koľko budú stáť vstupenky
Zdroj: Live Nation / oficiální propagační materiál
Po tom, čo Mr. Worldwide tento rok v júni rozprúdil atmosféru v O2 aréne, sa budúci rok vráti do Prahy. Tentoraz svoju energickú šou predstaví pod holým nebom na Letisku Letňany.

Hity ako Time of Our Lives, Give Me Everything alebo Feel This Moment opäť po roku rozprúdia českých fanúšikov a fanúšičky.

Pitbull roztancuje Prahu 26. júla

Vlastným menom Armando Christian Pérez je držiteľom ceny Grammy a umelcom s miliardami prehratí na Spotify a zhliadnutiami na YouTube. So špeciálnym hosťom Lil Jonom u nás vystúpi v rámci turné I'm Back 26. júla 2026.

Pitbull sa do Prahy vráti v roku 2026.
Pitbull sa do Prahy vráti v roku 2026. Zdroj: Live Nation / oficiální propagační materiál

Cena vstupeniek bude začínať na 1 600 korunách, t.j. 64 eur (plus poplatky predajcov).

Kedy môžeš kupovať lístky?

> Fan klub predpredaj: od 22. októbra o 12:00
> Live Nation predpredaj: od 23. októbra o 12:00
> Spotify predpredaj: od 23. októbra o 14:00
> Vstupenky v predaji v sieťach Ticketmaster a Ticketportal: od 24. októbra o 12:00
V roku 2025 Pitbull obiehal Európu s turné Party After Dark, ktoré rozprúdilo arény po celom kontinente a prilákalo obrovské davy.

Veľká časť z nich na koncerty chodila v kostýme s plešatými parochňami a slnečnými okuliarmi, čím vzniklo hnutie The Bald E’s na počesť Pitbullovho charakteristického vzhľadu. On sám trend, ktorý sme vysvetlili v tomto článku, miluje.

Hudobník, podnikateľ aj filantrop

Okrem hudby sa Pitbull venuje podnikaniu, založil nahrávaciu spoločnosť Mr. 305, značku vodky Voli 305 a často sa na koncertoch pýši svojou charitatívnou činnosťou. Stojí za sieťou verejných charterových škôl bez školného SLAM! (Sports Leadership Arts Management), ktorá v súčasnosti poskytuje vzdelanie viac než 10-tisíc študentom a študentkám v 14 školách v Spojených štátoch.

Nedávno sa Pitbull tiež zapísal do histórie tým, že v spojení s floridskou univerzitou premenoval jej futbalový štadión na Pitbull Stadium, čo je prvý športový štadión v USA pomenovaný po umelcovi.

Teraz pomaly nastáva čas znova vytiahnuť svoju „bald cap“ zo skrine a začať sa tešiť na budúce leto.

Pitbull sa vráti do Prahy v roku 2026.
Pitbull sa vráti do Prahy v roku 2026. Zdroj: Live Nation / oficiální propagační materiál
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
