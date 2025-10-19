Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. októbra 2025 o 7:00
Čas čítania 9:52

Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce

Martin bol vyhadzovač z Dúbravky, teraz predáva luxusné hodinky za desaťtisíce
Zdroj: archív respondenta Mateja
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Diskutovať
Uložiť
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na biznis s hodinkami si musel Martin najskôr požičiavať peniaze od kamarátov či rodiny. Diamantové hodinky Cartier od Martina majú aj Luca Brassi a Bianka Rumanová.

Martin je z Dúbravky, vyskúšal si prácu čašníka aj vyhadzovača. Od roku 2019 sa však venuje naplno tradingu luxusných hodiniek, klientelu má po celom svete a žije striedavo na Slovensku a v Dubaji. V Bratislave otvoril ‚butik‘ Luxury Watches Slovakia, v rozhovore pre Refresher spomína aj na to, ako v začiatkoch za klientmi chodil na starom golfe a hodinky vyťahoval z kufra auta.

Niektorí záujemcovia ho však už z Instagramu poznali a vedeli, že je férový a spoľahlivý. Nemali preto problém kúpiť si od Martina hodinky aj takýmto spôsobom. Tým, čo ho ešte nepoznali, sa podľa Martinových slov mohol zdať pofidérny.

Keď som išiel predať hodinky za 15-tisíc, vždy som zaparkoval o dve ulice ďalej. Mohol by som sa im zdať pofidérny, niektorí ľudia sú povrchní a dôvera je v tomto biznise kľúčová. Postupne som pochopil, aká klientela si tieto hodinky kupuje, a aby som medzi nich zapadol, musel som sa aj trochu prispôsobiť, kúpiť si napríklad kapsičku od Louis Vuitton, a podobne,“ hovorí.

Medzi jeho klientov dnes patria mená ako Luca Brassi, Ektor, Bianka Rumanová, Tisci, Hard Rico, Vlasto Čepo či iní zápasníci. Vzťah k hodinkám si vypestoval už ako dieťa, inšpiroval ho dedko, ktorý ich nosil každý deň.

luxusné hodiny, rolex hodinky, trading, raperi, influenceri, celebrity, móda luxusné hodiny, rolex hodinky, trading, raperi, influenceri, celebrity, móda luxusné hodiny, rolex hodinky, trading, raperi, influenceri, celebrity, móda luxusné hodiny, rolex hodinky, trading, raperi, influenceri, celebrity, móda
Zobraziť galériu
(14)

Ako sa traderovi luxusných hodiniek darí na Slovensku?

Prekvapuje ma, koľko luxusných hodiniek sa reálne na Slovensku nachádza. Na to, že žijeme v krajine, kde je priemerný čistý plat okolo 1 000 až 1 500 eur, je neuveriteľné, koľko ľudí si tieto hodinky kupuje. A nebavíme sa o jednom kúsku, ale často o troch, štyroch či dokonca piatich hodinkách na jedného človeka.

Ešte pred desiatimi rokmi by som si nevedel predstaviť, že tu bude existovať taká skupina ľudí, ktorá si môže dovoliť takto drahé hodinky.

Ty čiastočne pôsobíš aj v Dubaji, no určite cestuješ aj do iných krajín. Aké je to časovo náročné?

Najmä keď máš klientov v rôznych časových pásmach. Občas volajú o 4:15 ráno na Zoom. Väčšina ľudí vidí len úspech firmy, predaje a hodinky, ale nikto nevidí, že je to 24/7.

HODINKY LUCA BRASSI10X MÓDA MÓDNE DOPLNKY
