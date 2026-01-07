Značka Savage X Fenty prichádza s novou valentínskou kolekciou plnou čipky, červenej farby a retro detailov, ktoré oslavujú lásku, sebavedomie a ženskosť.
Vianočné sviatky sú definitívne za nami a svoje o tom vie aj Rihanna, ktorá sa rozhodla viac než mesiac vopred predstaviť svoju valentínsku kolekciu značky Savage X Fenty. V rámci kampane zverejnila sériu sexi, no zároveň rafinovaných záberov v spodnej bielizni, ktoré okamžite upútali pozornosť.
Kolekcia nesie názov „Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite“ a predstavuje modernú poctu gréckej bohyni lásky Afrodite. Dominujú v nej ruže, čipka, volániky a hravé, miestami až infantilné retro vzory, ktoré kolekcii dodávajú zvodný, no zároveň jemne nostalgický nádych.
Farebnú paletu ovláda červená, čierna a ružová – kombinácia, ktorá sa stala hlavným vizuálnym podpisom tohtoročnej valentínskej kolekcie značky Rihanny. V ponuke nájdeš spodnú bielizeň, loungewear aj odvážnejšie kúsky. Na svoje si však prídu aj muži – z kolekcie si môžu vybrať napríklad sety boxeriek.
Momentálne sú kúsky z valentínskej kolekcie dostupné na oficiálnej stránke pre členov vo výrazných zľavách. Podprsenka, ktorú má Rihanna na promo záberoch, ťa vyjde približne na 20 dolárov, čo je asi 17 eur, a nohavičky kúpiš po zľave dokonca za necelých 6 eur.