Fanúšikovia tvrdia, že seriál nemohol skončiť s toľkými nezodpovedanými otázkami a veriť prestali aj oficiálnym vyjadreniam tvorcov.
Aj keď tvorcovia Stranger Things, bratia Dufferovci, oficiálne oznámili, že seriál je na konci, medzi fanúšikmi panujú veľké pochybnosti. Na sociálnych sieťach začali šíriť virálnu teóriu „Conformity Gate“, podľa ktorej má Netflix v najbližších dňoch oznámiť alebo dokonca zverejniť tajný deviaty diel poslednej série, informuje web ladbible.com.
Podnetom sú najmä reakcie na finálnu epizódu, ktorá mnohých divákov sklamala. Poukazujú na viacero nedokončených dejových liniek, nevysvetlené záhady a dejové nezrovnalosti, pre ktoré sa koniec javí ako neúplný. Aj preto prišli s myšlienkou, že seriál má mať ešte „skutočné“ finále, ktoré sme zatiaľ nemali možnosť vidieť.