Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. februára 2026 o 11:00
Čas čítania 10:05

Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“

Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
Zdroj: Poloma
Dominik Vetrák
Dominik Vetrák
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Rozprávali sme sa dvomi dievčatami, ktoré sa liečia zo závislosti od drog a alkoholu. Ich životné príbehy sú smutné, ale aj inšpiratívne.

Poloma je malá osada v srdci stredného Slovenska. V horách medzi Krupinou a Babinou žijú v komunite Ľudovítov desiatky ľudí, no väčšina z nich sú deti. Všetky sa liečia zo závislosti od drog či alkoholu.

S 18-ročnou Lenkou a 17-ročnou Vandou nás spojil psychoterapeut a riaditeľ zariadenia Ľubomír Gábriš. Dievčatá nám vyrozprávali svoje príbehy a prezradili, ako sa stali závislé od alkoholu a drog, ako sa dostali do strediska Poloma a ako sa im tam žije. Zo zariadenia môžu odísť po dohode so svojimi rodičmi, alebo po dovŕšení 18 rokov. Túto možnosť jedna z nich krátko po našom rozhovore aj využila. Čo tomu predchádzalo?

Riaditeľ resocializačného strediska Ľubomír Gábriš verí, že skončí lepšie ako muž, ktorého z centra predčasne vytiahla jeho rodina. Tvrdili, že je načase, aby sa postavil na vlastné nohy, aby začal zarábať a že to už zvláda. „Nedávno sme mali výročie jeho smrti. Nezvládol to,“ hovorí Ľubomír Gábriš pre Refresher.

To si už ani nemôžem občas niečo dať?

Lenka sem prišla, pretože už nevedela, ako ďalej. „Nevedela som, ako si mám pomôcť a nedokázali to už ani moji najbližší.“ Spočiatku tu vôbec nechcela byť. Na psychiatrii, kde bola predtým, ako ju odporučili na Polomu, zúrivo prevracala stoly so slovami, že nikam nejde a že je „v pohode“.

Poloma resocializačné centrum
Zdroj: Dominik Vetrák/Ľubomír Gábriš/Poloma

Ako sama povedala pre Refresher, jednoducho si odmietala priznať, že je závislá. „To si už ani nemôžem občas niečo dať? Presne v takom rozpoložení som bola. Po niekoľkých mesiacoch na Polome som však pochopila, prečo sa tu nachádzam a že je to pre mňa správny krok. Dovtedy som si to celé roky nepripúšťala.“

 

Lenka sa na cestu, ktorá ju zaviedla do resocializačného zariadenia, dostala už v siedmich rokoch, keď si prvýkrát potiahla z cigarety, keď jej ju ponúkla pani, ktorej identitu nechcela špecifikovať. Alkohol vyskúšala prvýkrát v dvanástich rokoch vonku s ostatnými kamarátmi. „Boli tam aj ľudia nad 18 rokov, jeden mal tuším 24. Nikomu to neprišlo nevhodné, že tam s nimi pijem.“

Odvtedy už bol alkohol pevnou súčasťou jej života. Mala však 12 rokov a neuvedomovala si, do akej miery je to nebezpečné a škodlivé. „Ja som nemala mieru, veď ja som nevedela, čo to miera je a že by nejaká mala byť. Bolo mi jedno, či je utorok alebo piatok. Keď sme boli von, jednoducho sme pili.“

Prekvapivé je, že doma si to nikto nevšimol. Lenka vraj pred príchodom domov trochu vytriezvela, alebo vždy rýchlo vošla do svojej izby a s nikým nehovorila. Nedalo sa to však skryť vždy, keďže Lenka pila alkohol často. Mame došla trpezlivosť, keď Lenku prvýkrát domov priniesli policajti. „Hneď ma poslala do psychiatrickej liečebne“. 

Policajti vtedy Lenku našli totálne na mol ležať niekde v kríkoch a v krvi mala 3,5 promile.

Poloma resocializačné centrum
Zdroj: Dominik Vetrák/Ľubomír Gábriš/Poloma

V psychiatrickej liečebni sa cítila zle. „Nemala som tam aktívny pohyb. Len som tam jedla a brala lieky a nakoniec som pribrala viac ako 15 kíl.“ Mala 13 rokov a neustále všetkým opakovala, že už piť nebude a tam sa liečenie z jej strany skončilo. Ako sama hovorí, v tom veku jednoducho nemala šancu pochopiť všetky okolnosti a analyzovať do hĺbky všetko to, čo sa okolo nej dialo.

Cigarety som fajčila bežne už od desiatich rokov. Keď som po liečení prestala piť, začala som s marihuanou v cca 14 rokoch. V 16 prišla extáza...

Podľa druhého dievčaťa, Vandy, ktorá sa do podobnej psychiatrickej liečby dostala predtým, ako ju priviezli na Polomu, je v súčasnosti psychiatrická liečba neefektívna. „Mám pocit, že na tej psychiatrii sa snažia aplikovať veci, ktoré na deti fungovali pred 15 rokmi, alebo také, ktoré platia na iné diagnózy. Lenže problematika dnešných závislých je niekde inde, a rovnako tak ich problémy. Občas som mala pocit, že ma na psychiatrii a ani v ambulantnej liečbe vôbec nechápu,“ povedala pre Refresher.

Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Je cool čítať s porozumením, je smart dočítať článok zadarmo.
Chcem smart predplatné
Pridaj sa do klubu REFRESHER+

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako sa dievčatá dostali k drogám, kedy začali s extázou a ako ich to zmenilo.
  • Ako ich znásilnili a prečo sa mladé dievčatá častokrát stanú obeťami dospelých mužov.
  • Ako žijú deti v centre na Polome, kde nemôžu mať mobil a sú tam aj rok a pol.
  • Ako preferovanie staršieho dieťaťa dohnalo mladšiu sestru k drogám. 
  • Prečo Lenka opustila Polomu predčasne len niekoľko týždňov po našom rozhovore.
  • Ako si dievčatá zničili vzťahy s rodinami, ako premýšľali, že sa zabijú a ako jednu z nich domov nosili policajti v bezvedomí. 
Dočítať článok
Máš už predplatné?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 190374 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódy
Zobraziť všetky
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE
Odporúčame
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
dnes o 17:00
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
pred 3 dňami
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
12. 2. 2026 10:00
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
refresher+
„Princ Andrew veril, že sex so mnou je jeho právo.“ Virginia mala len 17 rokov, keď si z nej Epstein spravil sexuálnu otrokyňu
pred 2 dňami
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
včera o 12:00
Storky
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
Lifestyle news
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
dnes o 15:42
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
dnes o 14:51
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
dnes o 13:37
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
dnes o 12:18
Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
dnes o 10:42
Invázia ako zo Stranger Things: Britské pobrežie zaplavili stovky bizarných tvorov, odborníci vysvetľujú vzácny úkaz
dnes o 10:07
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
dnes o 08:37
AstralKid22 vydáva nový album po viac ako troch rokoch. Počuť v ňom budeš mocť aj Calina či Luisu
včera o 15:59
Hviezda Upírskych denníkov Paul Wesley sa presunul na Štrbské Pleso. Natáčať by tam mohol film s Benom Stillerom
včera o 14:57
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
včera o 14:05
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Peniaze
Viac
Vyšetrovatelia vyhrabali zo smetí zlato za 120-tisíc eur. Majiteľ ho vyhodil omylom
dnes o 19:02
Slovenský hokejista Kukumberg sa zotavuje z vážnej nehody. Je pri vedomí a komunikuje s rodinou
dnes o 17:34
EÚ vyšetruje Shein. Firmu podozrieva z nelegálneho predaja erotických bábik podobných deťom
dnes o 17:17

Viac z Zdravie

Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
10. 2. 2026 8:55
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
refresher+
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
6. 2. 2026 7:30
Ktoré orechy sú pre nás zdravotne najprínosnejšie? Vedci majú v druhoch a ich benefitoch jasno
Ktoré orechy sú pre nás zdravotne najprínosnejšie? Vedci majú v druhoch a ich benefitoch jasno
13. 2. 2026 14:18
Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
pred 3 dňami
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
včera o 12:00
Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Manželia zo Slovenska prerobili chatu pri Bratislave: Bez 20 % finančnej rezervy by sme sa do toho nepustili
29. 1. 2026 10:00
Michaela kúpila s rodinou starý 3-izbový byt. Nie je to projekt na predaj, ani zámerná investícia
19. 1. 2026 17:00
1
Viac z Zdravie Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
dnes o 11:00
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
10. 2. 2026 8:55
Viac z Gastro Všetko
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
TEST pistáciových krémov: Ktorý chutí autenticky pistáciovo a ktorý pripomína skôr arašidovú nátierku?
27. 1. 2026 8:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky
História
dnes o 18:00
PR správa
ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky
dnes o 18:00
Nový systém elektronických prihlášok na stredné školy využívajú desaťtisíce rodičov. Už takmer 47-tisíc vyplnení prebehlo digitálne a papierové prihlášky tvoria len malé percento. Ide o zásadný krok k férovejšiemu a prehľadnejšiemu prijímaciemu procesu.
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
dnes o 17:00
Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth
PR správa
Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth
dnes o 15:35
COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
PR správa
COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
dnes o 15:21
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
dnes o 12:18
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
refresher+
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
dnes o 11:00
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
V spolupráci
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
včera o 17:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
dnes o 13:37
Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
dnes o 10:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
pred 3 dňami
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Späť
Zdieľať
Diskusia