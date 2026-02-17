Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti SWAN.
dnes 17. februára 2026 o 12:12
Čas čítania 3:05
Sponzorovaný obsah

SWAN v roku 2025 zvýšil tržby aj zisk a preinvestoval rekordných 80 miliónov eur

SWAN v roku 2025 zvýšil tržby aj zisk a preinvestoval rekordných 80 miliónov eur
Zdroj: Gettty Images
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Telekomunikačný operátor SWAN uzavrel rok 2025 ako jeden z najúspešnejších v histórii spoločnosti.

Napriek pretrvávajúcej neistote v ekonomickom prostredí, pokračujúcej inflácii a dodatočnému daňovému zaťaženiu sa SWANu podarilo medziročne zvýšiť tržby a zlepšiť ziskovosť. Zároveň spoločnosť pokračovala v nadpriemernom tempe investícií do rozvoja infraštruktúry a skvalitňovania služieb. Celkové tržby spoločnosti dosiahli 160,6 milióna eur, čo predstavuje medziročný nárast o +2,3%. K rastu tržieb prispeli obe kľúčové oblasti podnikania.

Tržby z predaja fixných služieb dosiahli 99,8 milióna eur, mobilné služby priniesli 60,8 milióna eur, čím SWAN potvrdil vyvážený model rastu naprieč segmentmi. Počet rezidenčných zákazníkov využívajúcich mobilné alebo fixné služby internetu alebo televízie dosiahol už 800-tisíc, pričom zákaznícka báza medziročne narástla o +2,8 %.

Výrazný rast ziskovosti a rekordné investície

Ešte výraznejší nárast zaznamenal SWAN na úrovni ziskovosti. V roku 2025 dosiahol predbežne upravenú EBITDA (zisk pred úrokmi, daňami a odpismi) vo výške 50,9 milióna eur, čo je medziročné zvýšenie o 8,9 milióna eur, respektíve viac ako +20%. Súčasne SWAN investoval do rozvoja sietí a technológií rekordných 80 miliónov eur, čo predstavuje takmer 50% ročných tržieb.

 

„Rok 2025 potvrdil, že dlhodobá stratégia SWANu postavená na systematických investíciách, technologickom rozvoji a diverzifikovanom portfóliu služieb prináša hmatateľné výsledky,“ uviedol Roman Vavrík, generálny riaditeľ spoločnosti SWAN.

„Rast tržieb aj výrazné zlepšenie EBITDA vnímame ako jasný signál, že sme schopní udržateľne rásť aj v náročných podmienkach a zároveň si udržať vysokú mieru investičnej činnosti,“ dodáva.

Mobilné služby: rast zákazníkov aj spotreby dát

Mobilné služby 4ky využíva už viac ako 676-tisíc zákazníkov (aktívne SIM podľa TAC3M). Aktívna báza medziročne narástla o takmer 29-tisíc SIM, čo predstavuje +4,5%. Paušály SLOBODA využíva viac ako 395-tisíc zákazníkov (395 251) a počet aktivácií paušálov SLOBODA v roku 2025 prekročil hranicu 2,8 milióna (+2,5 % medziročne).

Dáta zároveň potvrdzujú zmenu v správaní zákazníkov. Dátová spotreba mobilných zákazníkov medziročne narástla o 8%. Najvýraznejšie rástli tržby v segmente rezidenčných zákazníkov mobilných služieb, ktoré vzrástli o +8% a dosiahli úroveň 53 miliónov eur.

AI a bezpečnosť

V roku 2025 uviedol operátor novú verziu aplikácie Moja 4ka, ktorá priniesla nové funkcionality a prehľadnejšiu správu služieb. Súčasťou vylepšení je aj digitálny parťák Hugo, ktorý zákazníkom pomáha rýchlejšie sa zorientovať v ponuke, nastaveniach a správe ich služieb.

 

Portfólio služieb doplnila aj nová VAS služba 4KA OCHRANA, reagujúca na rastúci dopyt po bezpečnosti v digitálnom priestore. Už v prvých mesiacoch po spustení služba zaznamenala tisíce inštalácií a len v prvom mesiaci spustenia sa podarilo zabrániť viac ako 12 miliónom pokusov o škodlivé aktivity u zákazníkov využívajúcich mobilnú sieť, čo potvrdzuje, že zákazníci vnímajú pridanú hodnotu aj mimo tradičných telco služieb.

SWAN
Zdroj: SWAN

Investície do frekvencií i siete

Rekordné investície v uplynulom roku vo výške 80 mil. eur súviseli najmä s aukciou mobilných frekvencií, v ktorej SWAN uspel v niekoľkých oblastiach.

SWAN si v aukcii zabezpečil nové frekvenčné bloky v pásmach 900 MHz, 1 500 MHz, 2 100 MHz a 2 600 MHz, ktoré patria medzi kľúčové pre ďalší rozvoj mobilných a 5G služieb. Novo získané nízke frekvencie 900 MHz a 1 500 MHz prispejú k lepšiemu pokrytiu signálom a dostupnosti služieb aj mimo veľkých miest, zatiaľ čo stredné a vyššie pásma 2 100 MHz a 2 600 MHz umožnia zvyšovať kapacitu siete, rýchlosti mobilného internetu a kvalitu služieb v husto obývaných oblastiach.

 

„Výsledok aukcie vytvoril pevný technologický základ pre ďalší rozvoj infraštruktúry a rozširovanie portfólia mobilných i fixných služieb spoločnosti,“ dodal R. Vavrík.

Fixné služby: rast optiky

V segmente fixných služieb SWAN pokračoval v rozvoji infraštruktúry a skvalitňovaní zákazníckej skúsenosti. Rast zákazníckej bázy využívajúcej optickú sieť dosiahol 3%, čo podporilo stabilitu a ďalší rozvoj fixného portfólia.

V B2B segmente SWAN posilnil svoju pozíciu najmä rozvojom riešení v oblasti WAP (Web Application Protection) a ďalšími technologickými zlepšeniami, ktoré zvyšujú bezpečnosť, spoľahlivosť a škálovateľnosť služieb pre firemných klientov. Významným míľnikom bol aj upgrade cloudovej infraštruktúry, ktorý zlepšuje výkon, dostupnosť a bezpečnosť riešení využívaných business zákazníkmi.

Rozširovanie 5G siete

Významné investície smerovali aj do budovania a rozširovania 5G siete. V prvej polovici roka sa operátor venoval zahusťovaniu 5G siete vo vyťažených mestských aglomeráciách s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovanej služby zákazníkom 4ky.

Na konci roka pokrýval operátor už viac ako 51% obyvateľstva Slovenska a zároveň vyhlásil, že v roku 2026 je jeho ambíciou zvýšiť pokrytie až na 61%.

Pre korektnosť treba dodať, že SWAN buduje svoju 5G sieť v pásme 3 400 MHz, čo je z pohľadu rozsahu vyššia frekvencia, ktorá má kratší rádius a preto efektívne nepokrýva vidiecke miesta a medzi-mestské oblasti. Výhodou je však vyššia kapacita a prenosové rýchlosti pre koncových používateľov v mestách.

 

Do roku 2026 vstupuje SWAN s ambíciou pokračovať v rozširovaní 5G siete a zvyšovaní kvality služieb. Operátor deklaruje cieľ zvýšiť 5G pokrytie až na 61 % populácie a zároveň ďalej investovať do infraštruktúry a produktových inovácií tak, aby zákazníkom prinášal vyššiu hodnotu a kvalitnejší používateľský zážitok.

Odporúčané
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou 12. februára 2026 o 10:00
Odporúčané
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“ Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“ 17. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci 5. februára 2026 o 11:02
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
TECH
Odporúčame
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
dnes o 17:00
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
refresher+
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
dnes o 11:00
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
refresher+
Moja rodina ma neustále zaťažuje a očakáva, že sa o všetko postarám. Ako im vysvetliť, že chcem žiť vlastný život?
včera o 12:00
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
pred 3 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
pred 2 dňami
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Storky
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
Lifestyle news
Pašeráci prevážali nelegálny tovar v pohrebnom vozidle. Sprevádzal ich aj falošný smútočný sprievod
dnes o 15:42
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
dnes o 14:51
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
dnes o 13:37
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
dnes o 12:18
Zmrazená „poistka“ na rodičovstvo má svoje limity. Čo sa deje s vajíčkami a embryami, ktoré už nikto nepotrebuje?
dnes o 10:42
Invázia ako zo Stranger Things: Britské pobrežie zaplavili stovky bizarných tvorov, odborníci vysvetľujú vzácny úkaz
dnes o 10:07
Logan Paul zlomil svetový rekord. Za jedinú Pokémon kartičku zinkasoval 16,5 milióna dolárov
dnes o 08:37
AstralKid22 vydáva nový album po viac ako troch rokoch. Počuť v ňom budeš mocť aj Calina či Luisu
včera o 15:59
Hviezda Upírskych denníkov Paul Wesley sa presunul na Štrbské Pleso. Natáčať by tam mohol film s Benom Stillerom
včera o 14:57
Hviezda Stranger Things sa vydala. Svadbu mala v najromantickejší deň roka
včera o 14:05
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Peniaze
Viac
Vyšetrovatelia vyhrabali zo smetí zlato za 120-tisíc eur. Majiteľ ho vyhodil omylom
dnes o 19:02
Slovenský hokejista Kukumberg sa zotavuje z vážnej nehody. Je pri vedomí a komunikuje s rodinou
dnes o 17:34
EÚ vyšetruje Shein. Firmu podozrieva z nelegálneho predaja erotických bábik podobných deťom
dnes o 17:17

Viac z Tech

Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci
Chatboti si vytvorili vlastné náboženstvo Crustafarianizmus. AI začala evanjelizovať počas noci
5. 2. 2026 11:02
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
1. 2. 2026 17:43
1
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú z Highguard nemilo prekvapení
Vyšla kontroverzná hra od tvorcov Apex Legends. Hráči sú z Highguard nemilo prekvapení
27. 1. 2026 9:22
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
26. 1. 2026 16:51
VIDEO: Veľké prepúšťanie a rušenie hier. Čo sa deje s herným štúdiom Ubisoft?
VIDEO: Veľké prepúšťanie a rušenie hier. Čo sa deje s herným štúdiom Ubisoft?
7. 2. 2026 15:35
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
13. 2. 2026 18:00
Spevák kapely Billy Barman, Juraj Podmanický, ukázal byt v srdci Bratislavy. Ten interiér ťa dostane
pred 2 dňami
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Viac z Beauty Všetko
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
13. 2. 2026 10:00
Výber najlepších pánskych dezodorantov a antiperspirantov: Nezanechávajú škvrny a zvládnu aj tréning v gyme
pred 2 dňami
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
8. 2. 2026 9:00
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
8. 2. 2026 18:00
14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
6. 2. 2026 13:00
5 tipov na kreatívne rande, ktoré oživia tvoj vzťah. Pri niektorých neminieš ani cent
31. 1. 2026 9:00
1

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky
História
dnes o 18:00
PR správa
ePrihlášky sa osvedčili: Takmer 47-tisíc prihlášok na stredné školy je vyplnených elektronicky
dnes o 18:00
Nový systém elektronických prihlášok na stredné školy využívajú desaťtisíce rodičov. Už takmer 47-tisíc vyplnení prebehlo digitálne a papierové prihlášky tvoria len malé percento. Ide o zásadný krok k férovejšiemu a prehľadnejšiemu prijímaciemu procesu.
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
dnes o 17:00
Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth
PR správa
Na trhu je nová investičná digitálna platforma Across Wealth
dnes o 15:35
COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
PR správa
COOP Jednota ponúka viac ako 780 výrobkov vlastných značiek, z toho 96 % od slovenských dodávateľov
dnes o 15:21
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nostalgický set so Snoopym a jeho ikonickou búdou
dnes o 12:18
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
refresher+
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
dnes o 11:00
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
V spolupráci
Jarný must-have v každom šatníku. Pozri si TOP 10 bielych tenisiek pre každý rozpočet
včera o 17:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
Nebeské divadlo, ktoré ťa dostane. Na oblohe sa dnes objaví prvé prstencové zatmenie mesiaca
dnes o 13:37
Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
Toto je 10 nových filmov a seriálov, ktoré si musíš pridať do watch-listu
dnes o 10:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
pred 3 dňami
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia