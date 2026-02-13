Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor

Seriál je plný situačného slovenského humoru, s ktorým sa určite stotožníš.
Ak miluješ romantické komédie, zapíš si dátum 13. februára, pretože nový seriál z dielne JOJ play, Miša v Košiciach, bude mať premiéru. Rom-com sleduje Mišu Richterovú, mladú chaotickú moderátorku televíznej šou, ktorej sa obráti život naruby. Miši sa stane v živom vysielaní trapas a kvôli nemu ju vedenie presunie do pobočky v Košiciach.
My sme mali možnosť letieť z Bratislavy spolu s JOJ play a hercami seriálu priamo na miesta natáčania. Prinášame ti reportáž, v ktorej uvidíš zákulisie, prečítaš si naše úprimné dojmy z prvej epizódy a dozvieš sa, čo nám prezradila hlavná postava Pavlína Pupalová, ktorá stvárnila Mišku.
O čom bude seriál?
Miša Richterová je rodená Bratislavčanka, ktorá pracuje ako redaktorka pre spoločenský magazín. No po trapase v živom vysielaní ju materská firma presunie na 9 mesiacov do Košíc. Miša prichádza „tam, kde nič nie je“ s presvedčením, že bude za hviezdu, no príde krutá realita – miestni jej ukážu, že vôbec nie je taká výnimočná, ako si myslí, a že sa má veľa čo učiť.
Miša tu začína nový život, ktorý je plný prekážok, jazykovej bariéry (alias „východňarčiny“) a nových známostí, z ktorých sa vykľuje aj niečo viac – toto všetko sa odohráva v nádherných košických miestach a ich okolí.
Spolu s hercami a štábom sme sa boli pozrieť na miesta, kde sa seriál natáčal. V epizódach uvidíš napríklad krásna pavlač Halmiho dvor, v ktorom si Miška prenajme byt, Dóm svätej Alžbety, Spievajúcu fontánu či strechu butikového secesného hotela Slávia.
Porozprávali sme sa s herečkou Pavlínou Pupalovou, ktorá stvárnila Mišku. Prezradila nám, že sa jej hlavná postava hrala dobre a myslí si, že má s Miškou veľa vecí spoločných – podľa jej slov by s ňou bola v reálnom živote kamoška.
Zaujímalo nás, či by chcela Pavlína žiť radšej v Bratislave alebo v Košiciach. Povedala, že keby si mala vybrať medzi žitím v Bratislave a v Košiciach, zvolila by Košice, pretože je tu pokojnejší život.
„Asi Košice, pretože je to tu pre mňa pocitovo pokojnejšie. Je tu pomalší život,“ vysvetlila herečka, ktorá pôvodne pochádza z Banskej Bystrice.
Čo všetko nám ešte Pavlína prezradila? Pozri si naše video nižšie:
Čo si myslíme o prvej epizóde?
Highlighom bola premiéra prvého dielu. Tá sa odohrala v retro priestoroch Kina Úsmev. Prvú epizódu si okrem hercov, štábu a komparzistov prišiel pozrieť aj primátor Košíc, Jaroslav Polaček, a prvý prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster (ktorý aktívne prispieval k reštaurovaniu historických stavieb v Košiciach a v seriáli si zahrál sám seba).
Pred premietaním sme si pozreli klip od skupiny Peter Bič Project – Stále ťa má niekto rád, ktorý sa stal zvučkou pre seriál.
Prvý diel nám ukázal Miškin trapas, jej nie veľmi jednoduchý presun do Košíc (samozrejme, že vlakom) a prácu v novej redakcii, ktorá funguje inak, než na čo bola zvyknutá. Nechýbal ani náznak nového love interestu, s ktorým sa zoznámila hneď po príchode do Košíc. Čo nás príjemne prekvapilo, bol detektívny motív so zápletkou, takže sme čakali, čo sa stane ďalej.
Okrem iného, vďaka situačnému slovenskému humoru, s ktorým sa určite stotožníš, sa v kinosále ozýval nonstop smiech – myslíme si, že sa doňho vžijú všetci Slováci.
Viac ti, samozrejme, neprezradíme, pretože nechceme nič spoilovať. Pozri si Mišu v Košiciach z pohodlia tvojho gauča a uži si dávku komédie, romantiky, východňarčiny a autentických vtipov.