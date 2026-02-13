Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti JOJ PLAY.
dnes 13. februára 2026 o 9:00
Čas čítania 2:22
Sponzorovaný obsah

Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor

Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Zdroj: Joj play
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Seriál je plný situačného slovenského humoru, s ktorým sa určite stotožníš.

Ak miluješ romantické komédie, zapíš si dátum 13. februára, pretože nový seriál z dielne JOJ play, Miša v Košiciach, bude mať premiéru. Rom-com sleduje Mišu Richterovú, mladú chaotickú moderátorku televíznej šou, ktorej sa obráti život naruby. Miši sa stane v živom vysielaní trapas a kvôli nemu ju vedenie presunie do pobočky v Košiciach.

My sme mali možnosť letieť z Bratislavy spolu s JOJ play a hercami seriálu priamo na miesta natáčania. Prinášame ti reportáž, v ktorej uvidíš zákulisie, prečítaš si naše úprimné dojmy z prvej epizódy a dozvieš sa, čo nám prezradila hlavná postava Pavlína Pupalová, ktorá stvárnila Mišku.

Joj play
Zdroj: Joj play

O čom bude seriál?

Miša Richterová je rodená Bratislavčanka, ktorá pracuje ako redaktorka pre spoločenský magazín. No po trapase v živom vysielaní ju materská firma presunie na 9 mesiacov do Košíc. Miša prichádza „tam, kde nič nie je“ s presvedčením, že bude za hviezdu, no príde krutá realita – miestni jej ukážu, že vôbec nie je taká výnimočná, ako si myslí, a že sa má veľa čo učiť.

Miša tu začína nový život, ktorý je plný prekážok, jazykovej bariéry (alias „východňarčiny“) a nových známostí, z ktorých sa vykľuje aj niečo viac – toto všetko sa odohráva v nádherných košických miestach a ich okolí.

V epizódach tiež uvidíš mená ako Filip Štrba, Marko Igonda, Michaela Čobejová, Vladimír Čema, Veronika Husovská či Dávid Hartl. Za seriálom stoja scenáristi Hana Lasicová, Vlasto König a režisér Ján Novák. Mišu v Košiciach si pozrieš exkluzívne na streamovacej platforme JOJ play.

Spolu s hercami a štábom sme sa boli pozrieť na miesta, kde sa seriál natáčal. V epizódach uvidíš napríklad krásna pavlač Halmiho dvor, v ktorom si Miška prenajme byt, Dóm svätej Alžbety, Spievajúcu fontánu či strechu butikového secesného hotela Slávia.

Joj play Joj play Joj play Joj play
Zobraziť galériu
(12)

Porozprávali sme sa s herečkou Pavlínou Pupalovou, ktorá stvárnila Mišku. Prezradila nám, že sa jej hlavná postava hrala dobre a myslí si, že má s Miškou veľa vecí spoločných – podľa jej slov by s ňou bola v reálnom živote kamoška.

Zaujímalo nás, či by chcela Pavlína žiť radšej v Bratislave alebo v Košiciach. Povedala, že keby si mala vybrať medzi žitím v Bratislave a v Košiciach, zvolila by Košice, pretože je tu pokojnejší život.

„Asi Košice, pretože je to tu pre mňa pocitovo pokojnejšie. Je tu pomalší život,“ vysvetlila herečka, ktorá pôvodne pochádza z Banskej Bystrice.

Čo všetko nám ešte Pavlína prezradila? Pozri si naše video nižšie:

Čo si myslíme o prvej epizóde?

Highlighom bola premiéra prvého dielu. Tá sa odohrala v retro priestoroch Kina Úsmev. Prvú epizódu si okrem hercov, štábu a komparzistov prišiel pozrieť aj primátor Košíc, Jaroslav Polaček, a prvý prezident Slovenskej republiky, Rudolf Schuster (ktorý aktívne prispieval k reštaurovaniu historických stavieb v Košiciach a v seriáli si zahrál sám seba).

Pred premietaním sme si pozreli klip od skupiny Peter Bič Project – Stále ťa má niekto rád, ktorý sa stal zvučkou pre seriál.

Joj play JOJ play JOJ play JOJ play
Zobraziť galériu
(7)

Prvý diel nám ukázal Miškin trapas, jej nie veľmi jednoduchý presun do Košíc (samozrejme, že vlakom) a prácu v novej redakcii, ktorá funguje inak, než na čo bola zvyknutá. Nechýbal ani náznak nového love interestu, s ktorým sa zoznámila hneď po príchode do Košíc. Čo nás príjemne prekvapilo, bol detektívny motív so zápletkou, takže sme čakali, čo sa stane ďalej.

Okrem iného, vďaka situačnému slovenskému humoru, s ktorým sa určite stotožníš, sa v kinosále ozýval nonstop smiech – myslíme si, že sa doňho vžijú všetci Slováci.

Viac ti, samozrejme, neprezradíme, pretože nechceme nič spoilovať. Pozri si Mišu v Košiciach z pohodlia tvojho gauča a uži si dávku komédie, romantiky, východňarčiny a autentických vtipov.
Seriál Miša v Košiciach si pozrieš 13. februára exkluzívne na JOJ play.
sleduj Mišu v Košiciach
Odporúčané
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky 13. februára 2026 o 15:07
Odporúčané
Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent Novému seriálu na Netflixe sa podarilo nemožné. Získal hodnotenie sto percent 31. januára 2026 o 15:23
Odporúčané
Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov Film Pomocníčka so Sydney Sweeney prekonáva očakávania. Jeho zisk sa vyšplhal až na 200 miliónov dolárov 19. januára 2026 o 11:24
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FILMY A SERIÁLY CELEBRITY CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS CESTOVANIE PO SLOVENSKU ROZHOVORY
Odporúčame
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
včera o 10:00
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
dnes o 10:00
Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky
refresher+
Myslíš si, že trpíš ADHD, no tvoj lekár to nerieši? V USA by ti takmer s istotou naordinovali lieky
včera o 19:00
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
refresher+
Lenka je úspešná krajčírka vo Walese: Pre Arianu Grande som šila trojmetrový šál (Rozhovor)
včera o 07:00
1
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
refresher+
Slovenky o strachu zo šoférovania: Plakala som a triasla sa za volantom. Hľadala som výhovorky, prečo nemám ísť autom
pred 2 dňami
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Storky
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Lifestyle news
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
pred 3 hodinami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
dnes o 15:07
Ktoré orechy sú pre nás zdravotne najprínosnejšie? Vedci majú v druhoch a ich benefitoch jasno
dnes o 14:18
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
dnes o 13:33
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
dnes o 12:52
GTA 6 zadarmo každému, kto sa stane rodičom v deň vydania hry. Predajca elektroniky láka nezvyčajnou kampaňou
dnes o 10:57
Lovestream odhalil druhého headlinera. Na festival príde David Guetta
dnes o 09:37
Pokémon Go mal PokéStop na Epsteinovom ostrove. Hráči nechápu, ako sa tam dostal
dnes o 08:57
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
včera o 16:43
Spravodajstvo
Počasie Nehnuteľnosti Príspevky od štátu Politika
Viac
Vieme, aká jar čaká Slovensko. Meteorológovia varujú, v apríli sa môže vrátiť sneh
pred 49 minútami
Pod Gerlachovským štítom došlo k tragédii. Lavína zabila 32-ročného Čecha
pred hodinou
Štát rozpredáva majetok za nízke ceny. V slovenských obciach kúpiš dom aj pozemok
pred 2 hodinami

Viac z Filmy a seriály

Všetko
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
dnes o 15:07
New York Times opäť vyberá strednú Európu: Po slovenskom horore teraz odporúča český film Její tělo
New York Times opäť vyberá strednú Európu: Po slovenskom horore teraz odporúča český film Její tělo
včera o 09:19
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
9. 2. 2026 15:40
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
dnes o 12:52
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
Peaky Blinders a 9 ďalších lákavých filmov na Netflixe, ktoré v roku 2026 musíš vidieť
8. 2. 2026 11:00
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude
9. 2. 2026 13:37
Viac z Tech Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
Za WhatsApp budeme v budúcnosti zrejme platiť. Koľko bude stáť predplatné?
1. 2. 2026 17:43
1
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
26. 1. 2026 16:51
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
pred 2 dňami
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 3 dňami
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
dnes o 09:00
Viac z Filmy a seriály Všetko
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
dnes o 15:07
New York Times opäť vyberá strednú Európu: Po slovenskom horore teraz odporúča český film Její tělo
včera o 09:19
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
9. 2. 2026 15:40

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
Refresher
pred hodinou
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
pred hodinou
Štartujeme novú sériu obľúbenej šou o bývaní. Predstaví sa aj nová talentovaná moderátorka.
Posielanie darčekov kuriérom je nový trend. Tieto darčeky Slováci zasielajú svojim blízkym najčastejšie
PR správa
Posielanie darčekov kuriérom je nový trend. Tieto darčeky Slováci zasielajú svojim blízkym najčastejšie
pred 3 hodinami
Chystáte sa na jarné prázdniny? Toto spravte pre svoje dieťa, kým vyrazíte na cestu
PR správa
Chystáte sa na jarné prázdniny? Toto spravte pre svoje dieťa, kým vyrazíte na cestu
dnes o 15:18
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
dnes o 13:33
Dioptrické okuliare ako módny doplnok. Tieto štýly si zamilovali Hailey Bieber, Bella Hadid a Pedro Pascal
Dioptrické okuliare ako módny doplnok. Tieto štýly si zamilovali Hailey Bieber, Bella Hadid a Pedro Pascal
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
dnes o 15:07
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
dnes o 10:00
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou
refresher+
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou
6. 2. 2026 17:00
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
pred 3 dňami
Kde v Trenčíne je najlepšie gastro a čo nesmieš vynechať v meste pod hradom? Top spoty nám ukázala rodáčka Karolína z Ruže
Kde v Trenčíne je najlepšie gastro a čo nesmieš vynechať v meste pod hradom? Top spoty nám ukázala rodáčka Karolína z Ruže
včera o 11:00
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
pred 3 dňami
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 3 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
9. 2. 2026 12:35
1
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Domov
Zdieľať
Diskusia