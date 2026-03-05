Priznal, že ho tragická smrť Liama v októbri 2024 hlboko zasiahla a prinútila zamyslieť sa nad vlastným životom.
Harry Styles vydáva nový album Kiss All the Time. Disco, Occasionaly a pri jeho propagácii, ako býva zvykom, absolvuje aj rôzne mediálne vystúpenia. Tie často zahŕňajú aj osobnejšie otázky. Najnovšie bol hosťom v podcaste Apple Music, kde otvorene pred kamerou prehovoril o smrti Liama Payna, svojho bývalého kolegu zo skupiny One Direction.
Harry hovoril o tom (v čase 20:05), ako ho Payneova smrť v októbri 2024 zasiahla a prinútila zamyslieť sa nad vlastným životom. „Je také ťažké stratiť priateľa. Je ťažké stratiť akéhokoľvek priateľa, ale ešte ťažšie je prísť o niekoho, kto je vám v mnohých ohľadoch taký podobný,“ povedal.
„Mal najláskavejšie srdce a vždy chcel byť skvelý človek. Bol to pre mňa veľmi silný moment, pretože som sa vtedy pozrel na svoj život a položil si otázku: ‚Čo vlastne chcem robiť so svojím životom? Ako ho chcem žiť?‘ Myslím si, že najlepší spôsob, ako si uctiť priateľov, ktorí zomrú, je žiť svoj život naplno,“ dodal.
Rozhovoril sa tiež o očakávaniach verejnosti na jeho vyjadrenie. Povedal, že pre neho bolo náročné priznať si, že ostatní ľudia vlastnili „časť“ jeho smútku, a bol si vedomý toho, že očakávajú odpoveď, inak by vraj mohol byť jeho smútok spochybnený.
Liam Payne tragicky zomrel 16. októbra 2024 vo veku 31 rokov v argentínskom Buenos Aires. Podľa dostupných informácií spadol z balkóna hotelovej izby na treťom poschodí hotela CasaSur. Pitva potvrdila, že príčinou smrti boli viaceré vážne zranenia spôsobené pádom.