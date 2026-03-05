Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. marca 2026 o 13:28
Čas čítania 0:56
Hana Divišová

Harry Styles prvýkrát prehovoril o smrti Liama Payna. Strata priateľa mu zmenila pohľad na život

Harry Styles prvýkrát prehovoril o smrti Liama Payna. Strata priateľa mu zmenila pohľad na život
Zdroj: Youtube/‎⁨@AppleMusic, @HarryStyles⁩
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Priznal, že ho tragická smrť Liama v októbri 2024 hlboko zasiahla a prinútila zamyslieť sa nad vlastným životom.

Harry Styles vydáva nový album Kiss All the Time. Disco, Occasionaly a pri jeho propagácii, ako býva zvykom, absolvuje aj rôzne mediálne vystúpenia. Tie často zahŕňajú aj osobnejšie otázky. Najnovšie bol hosťom v podcaste Apple Music, kde otvorene pred kamerou prehovoril o smrti Liama Payna, svojho bývalého kolegu zo skupiny One Direction.

Harry hovoril o tom (v čase 20:05), ako ho Payneova smrť v októbri 2024 zasiahla a prinútila zamyslieť sa nad vlastným životom. „Je také ťažké stratiť priateľa. Je ťažké stratiť akéhokoľvek priateľa, ale ešte ťažšie je prísť o niekoho, kto je vám v mnohých ohľadoch taký podobný,“ povedal.

Mal najláskavejšie srdce a vždy chcel byť skvelý človek. Bol to pre mňa veľmi silný moment, pretože som sa vtedy pozrel na svoj život a položil si otázku: ‚Čo vlastne chcem robiť so svojím životom? Ako ho chcem žiť?‘ Myslím si, že najlepší spôsob, ako si uctiť priateľov, ktorí zomrú, je žiť svoj život naplno,“ dodal.

Rozhovoril sa tiež o očakávaniach verejnosti na jeho vyjadrenie. Povedal, že pre neho bolo náročné priznať si, že ostatní ľudia vlastnili „časť“ jeho smútku, a bol si vedomý toho, že očakávajú odpoveď, inak by vraj mohol byť jeho smútok spochybnený.

Odporúčané
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre 5. marca 2026 o 12:00

Liam Payne tragicky zomrel 16. októbra 2024 vo veku 31 rokov v argentínskom Buenos Aires. Podľa dostupných informácií spadol z balkóna hotelovej izby na treťom poschodí hotela CasaSur. Pitva potvrdila, že príčinou smrti boli viaceré vážne zranenia spôsobené pádom.

Odporúčané
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie 3. marca 2026 o 16:34
Odporúčané
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom 5. marca 2026 o 11:19
Odporúčané
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10 27. februára 2026 o 17:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI ÚMRTIA
Odporúčame
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
Refresher Club
Kristíne kvôli vysokému riziku rakoviny odstránili prsia aj vaječníky: Bola som vystresovaná z každého vyšetrenia
pred 2 dňami
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
Refresher Club
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
dnes o 08:30
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci
pred 3 dňami
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
23. 2. 2026 9:00
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
Sponzorovaný obsah
Najznámejšie bratislavské univerzity predstavili spoločné programy. Pozri sa, čo môžeš študovať
24. 2. 2026 14:00
Storky
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Herečka, študentka, módna diva a podnikateľka. Aj tieto ružičky zabojujú o Adria...
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, vrátili sa dve ikony minulých sérií
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s R...
Vogue zverejnil zoznam najvplyvnejších žien roka 2026
Rytmus plánuje vyše dvojhodinovú šou: „Na narodeniny si želám hlavne zdravie“
Zendaya a Tom Holland sú svoji. O svadbe informoval herečkin dlhoročný stylista
Na Nivách otvorili novú kaviareň Kolektív. Nájdeš tu výberovú kávu, ale aj showr...
Shimmi dropol nový album YOLO AFTERPARTY. Nájdeš na ňom featy od guapanova či As...
Kendall Jenner sa vracia k značke Adidas. Čaká nás nová éra Superstar
Mads Mikkelsen je v Prahe. Čoskoro tu stretneš aj Lea DiCapria a Jennifer Lawren...
ECK a Gašperov mlyn sa na jeden večer spojili. Boli sme na ich four hands večeri
Po 10 rokoch vývoja je to vonku. Lily Collins bude nová Audrey Hepburn
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Lifestyle news
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 15 minútami
Selena Gomez odhalila, že ju roky nesprávne diagnostikovali. Na ochorenie prišla až po štyroch liečebných pobytoch
pred hodinou
Harry Styles prvýkrát prehovoril o smrti Liama Payna. Strata priateľa mu zmenila pohľad na život
pred 2 hodinami
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
Hitmaker Pitbull príde do Bratislavy. Fanúšikovia plánujú doraziť s falošnými pleškami
dnes o 10:07
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
Do vily prichádzajú nové ružičky. O Adrianovo srdce zabojujú herečka, študentka, módna diva a podnikateľka
dnes o 06:15
Apple predstavil prelomový MacBook Neo. Jeho cena ťa veľmi príjemne prekvapí
včera o 16:59
Warner Bros pripravuje ďalší trhák: Fanúšikovia sa môžu tešiť na filmový prequel k seriálu Game of Thrones
včera o 15:43
Zvrat v Survivore: Show prepisuje pravidlá, na ostrov sa vrátili dve ikony minulých sérií
včera o 14:34
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Ekonomika Peniaze
Viac
Slováci si za tri dni kúpili štátne dlhopisy za 337 miliónov eur. Predaj bude pokračovať ešte niekoľko dní
pred 14 minútami
Projekt kaviarne v nákupnom centre získal 140-tisíc eur z Fondu na podporu umenia. Odborná komisia dotáciu nepodporila
pred 51 minútami
Nakúpil si cez internet a rozmyslel si si to? Zisti, kedy máš právo odstúpiť od zmluvy
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
Bol to falošný Jim Carrey? Ku konšpiráciám sa už musel vyjadriť aj organizátor odovzdávania cien či Megan Fox
pred 2 dňami
Ako dnes žijú pravnuci Alberta Einsteina, syn Johna Lennona či neter Marilyn Monroe? Toto sú osudy potomkov slávnych
Ako dnes žijú pravnuci Alberta Einsteina, syn Johna Lennona či neter Marilyn Monroe? Toto sú osudy potomkov slávnych
dnes o 11:00
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
Jana Hospodárová dostala stopku v Športových novinách. Dôvodom sú nové pravidlá Markízy
včera o 11:58
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
Bude Cillian Murphy novým Voldemortom? Herec prelomil mlčanie a vyjadril sa k špekuláciám
pred 2 dňami
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
pred 2 hodinami
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
5 destinácií, kam sa oplatí vycestovať v apríli. Uži si grécke slnko či taliansky vibe, niektoré letenky ťa vyjdú menej ako 50 €
včera o 12:00
Na horách je blato a ničí ťa jarná únava: Toto je top 5 termálnych prameňov, kde sa zresetuješ úplne zadarmo
26. 2. 2026 11:00
Viac z Design & Art Všetko
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
V spolupráci
FOTO: Dom obrátený dovnútra. Pozri si architektonický klenot z Gruzínska, ktorý spája súkromie, svetlo a minimalizmus
28. 2. 2026 11:00
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
Viac z Krimi a true crime Všetko
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Policajti našli v pivnici 54 polonahých chlapcov so zaviazanými očami. Ako funguje organizovaná šikana medzi študentmi?
dnes o 08:30
27-ročná fotografka dobodala expartnera v sprche: len niekoľko minút predtým fotili spoločné akty
pred 4 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
Filmy a Seriály
pred 14 minútami
Leonardo DiCaprio dorazil do Česka. Na týchto miestach ho môžeš zahliadnuť
pred 14 minútami
Časť produkcie sa bude odohrávať v Barrandovských ateliéroch aj v historickom centre mesta.
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
Boli sme na otváracej párty Let's Dance: Gabika Marcinková a Jaro Ihring prezradili, že si spolu sambu zatancovali už v minulosti
pred 2 hodinami
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
Lýdia Ondrušová je spoluzakladateľka nezávislého divadla NUDE: „Zmeny v kultúre sme už pocítili, škrtli nám 85% z grantu"
pred 2 hodinami
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
Refresher Club
Dominika doučuje angličtinu a cestuje po svete: Táto práca je skôr o slobode ako o peniazoch, cez prázdniny pracujem v gastre
dnes o 12:00
Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu
PR správa
Polovica Slovákov nikdy nebola na dentálnej hygiene. Toto sa môže stať s tvojím chrupom, ak podceníš prevenciu
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
Emma Watson si zrejme našla novú lásku. Herečku odfotili na letisku bozkávať sa s mexickým miliardárom
dnes o 11:19
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
Poď s nami na premietanie Ruže pre nevestu. Bývalé ružičky porovnali Adriana s Rasťom
včera o 07:52
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
REBRÍČEK: Toto sú najlepšie pivá v Európe podľa turistov. Česko zabodovalo, prvé miesto ťa ale prekvapí
dnes o 09:19
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
V spolupráci
Kristy minie sama 300 €, Jaro zase 800 € pre 10-člennú rodinu. Pýtali sme sa mladých Slovákov, koľko dajú mesačne na potraviny
21. 2. 2026 9:00
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
Slovensko čaká vzácne zatmenie Slnka. Zopakuje sa až o polstoročie
pred 2 dňami
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
Refresher Club
Bratia Binderovci z profilu Vybavenkoo: Vyrastali sme v dome bez kúrenia a pracovali na farme (Rozhovor)
pred 3 dňami
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
24. 2. 2026 11:00
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
Refresher Club
26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10
27. 2. 2026 17:30
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
Refresher Club
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Späť
Zdieľať
Diskusia