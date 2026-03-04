Známy herec zo Spider-Mana oznámil, že má rakovinu. „Nebojte sa, ešte tu nejakú dobu budem,“ odkázal

Bruce Campbell oznámil, že má rakovinu..
O svojej diagnóze informoval na svojom profile na sociálnej sieti X. Podľa jeho slov je to typ rakoviny, ktorý sa dá liečiť, ale nedá sa úplne eliminovať. „Môj plán je vyliečiť to cez leto čo najlepšie a na jeseň vyraziť promovať svoj nový film Ernie & Emma,“ odkázal svojím fanúšikom.
„Tento rok musím zrušiť niekoľko letných akcií. Veľmi ma to mrzí. Liečebné potreby a pracovné povinnosti vždy nejdú ruka v ruke,“ uviedol ďalej. „To je asi tak všetko. Nechcem vzbudiť súcit ani žiadať o radu, len chcem predbehnúť prípadné nepravdivé informácie (ktoré sa určite objavia). Nebojte sa, som tvrdý starý s*urvysyn a mám skvelú podporu, takže počítam, že tu ešte nejakú dobu budem.“
Okrem hlavnej role v sérii The Evil Dead ho rád jeho kamarát režisér Sam Raimi obsadzuje do cameo rolí vo svojich filmoch. Objavil sa tak vo všetkých filmoch trilógie Spider-Man s Tobeym Maguireom ako moderátor, ktorý Petra Parkera uviedol v nelegálnom zápase ako „The Human Spider“, uvádzač, ktorý Petra nepustil na predstavenie MJ, a maître d’ v reštaurácii, kde chce MJ požiadať o ruku.