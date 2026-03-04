Bieloruská tenisová hviezda Aryna Sabalenka prežíva jedno z najšťastnejších období svojho života. Po mesiacoch špekulácií o zásnubách oficiálne potvrdila, že prijala žiadosť o ruku od partnera Georgios Frangulis a so svetom sa podelila o romantické video.
Svetová jednotka ženského tenisu Aryna Sabalenka prežíva výnimočné obdobie nielen na kurte, ale aj v súkromí. Po nedávnych špekuláciách o zásnubách teraz na Instagrame oficiálne potvrdila, že povedala „áno“ svojmu partnerovi Georgiosovi Frangulisovi.
Ešte pred niekoľkými mesiacmi fanúšikovia rozoberali fotografie, na ktorých mala Aryna Sabalenka výrazný diamantový prsteň, čo vyvolalo prvé špekulácie o zásnubách.
Romantická atmosféra okolo jej mena sa ešte znásobila počas turnaja US Open 2025, kde v hľadisku prebehla žiadosť o ruku medzi iným párom.
Sabalenka po svojom zápase so smiechom priznala, že si tento moment všimla, a pri pohľade na partnera Georgiosa Frangulisa žartovne poznamenala „No pressure!“, teda „bez tlaku!“, čím pobavila novinárov aj fanúšikov.
O to väčšie prekvapenie prišlo 3. 3. 2026, keď na sociálnej sieti zverejnila romantické video zo žiadosti o ruku. Frangulis pokľakol v romantickom prostredí a Sabalenka jeho ponuku s úsmevom prijala. K príspevku pridala jednoduchý, no výstižný odkaz: „Ty a ja, navždy.“
Georgios Frangulis je brazílsky podnikateľ gréckeho pôvodu, ktorý vybudoval globálnu značku Oakberry zameranú na açaí produkty. Vďaka rýchlej medzinárodnej expanzii firmy a silnej pozícii na trhu sa zaradil medzi výrazné mená moderného biznisu. Dvojica tvorí pár od roku 2024. Pravidelne ju podporuje priamo v hľadisku počas najväčších turnajov.