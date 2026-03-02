Hlavné témy
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Fortuna.
dnes 2. marca 2026 o 13:00
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci

Podarilo sa ti správne odpovedať na všetky otázky? ⚽️

Máš futbal v krvi? Vieš, kto drží svetové rekordy, kedy sa hrá najväčší turnaj planéty a za čo rozhodca bez váhania vytiahne červenú kartu? Pravý fanúšik odpovedá automaticky – bez googlenia, bez váhania, aj keby ho zobudili o polnoci.

Futbalové vedomosti však nie sú len o pamäti. Sú aj o prehľade, sledovaní formy tímov, štatistík a aktuálneho diania. Práve preto si mnohí fanúšikovia radi porovnávajú svoje odhady s realitou. Využi svoje znalosti a stav si s Fortunou na najbližšie zápasy. Sleduj, ako sa tvoje tipy stretnú s výsledkom na ihrisku a pridaj sledovaniu futbalu ešte väčší náboj.

stav si s fortunou
Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.

Si pripravený otestovať svoj prehľad? Ukáž, či vieš, kto drží prvenstvo v počte strelených gólov na ihrisku, kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025 alebo čo znamená pojem „falošná deviatka“.

Kvíz
KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik?
Začneme naozaj zľahka. Aká je štandardná dĺžka futbalového zápasu bez nadstavenia?
Zdroj: Unsplash/Lars Bo Nielsen
1 12
Začneme naozaj zľahka. Aká je štandardná dĺžka futbalového zápasu bez nadstavenia?
45 minút
60 minút
90 minút
Vysvetlenie
Zápas sa skladá z dvoch polčasov po 45 minútach.
Ako často sa konajú Majstrovstvá sveta vo futbale?
Zdroj: Unsplash/Fauzan Saari
2 12
Ako často sa konajú Majstrovstvá sveta vo futbale?
Každé 2 roky.
Každé 3 roky.
Každé 4 roky.
Vysvetlenie
Svetový šampionát FIFA sa organizuje v štvorročných cykloch, pričom kvalifikácia prebieha približne dva roky.
Ktorý futbalista je historicky najproduktívnejším hráčom v oficiálnych súťažných zápasoch z hľadiska počtu strelených gólov?
Zdroj: Jannes Glas / Unsplash
3 12
Ktorý futbalista je historicky najproduktívnejším hráčom v oficiálnych súťažných zápasoch z hľadiska počtu strelených gólov?
Neymar
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Vysvetlenie
Portugalský útočník počas kariéry v kluboch aj reprezentácii prekonal hranicu 900+ súťažných gólov, čím sa stal historicky najproduktívnejším strelcom v oficiálnych zápasoch.
Ktorý rozhodcovský signál znamená nepriamy voľný kop?
Zdroj: Unsplash/Prapoth Panchuea
4 12
Ktorý rozhodcovský signál znamená nepriamy voľný kop?
Rozhodca ukáže na stred ihriska.
Rozhodca drží ruku zdvihnutú nad hlavou.
Rozhodca dá pravú ruku pred seba.
Vysvetlenie
Pri nepriamom kope musí rozhodca signalizovať zdvihnutou rukou, kým sa lopty nedotkne ďalší hráč.
Ktorá krajina získala najviac titulov majstra sveta vo futbale?
Zdroj: Flickr / Oleg Dubyna
5 12
Ktorá krajina získala najviac titulov majstra sveta vo futbale?
Taliansko
Nemecko
Brazília
Vysvetlenie
Brazília vyhrala Majstrovstvá sveta päťkrát, na druhom mieste sú Nemecko a Taliansko, ktoré získali zhodne 4 tituly.
Čo znamená situácia „double touch“ pri penalte?
Zdroj: Unsplash / Janosch Diggelmann
6 12
Čo znamená situácia „double touch“ pri penalte?
Brankár sa dotkne lopty dvakrát.
Kopajúci hráč sa dotkne lopty druhýkrát skôr, než ju zahrá iný hráč.
Dvaja hráči kopnú do lopty naraz.
Vysvetlenie
Ak hráč na ťahu zahrá loptu opäť bez dotyku iného hráča, ide o porušenie pravidiel.
Čo znamená vo futbalovej taktike pojem „falošná deviatka“ (false nine)?
Zdroj: Unsplash/ Valentin B. Kremer
7 12
Čo znamená vo futbalovej taktike pojem „falošná deviatka“ (false nine)?
Obranca, ktorý sa zapája do útoku.
Útočník, ktorý sa často sťahuje do stredu poľa.
Brankár, ktorý rozohráva útoky.
Vysvetlenie
Ide o taktickú rolu útočníka, ktorý vytvára priestor a narúša obranu pohybom mimo klasickej pozície.
Koľko žltých kariet zvyčajne znamená vylúčenie v jednom zápase?
Zdroj: Unsplash / Omar Ramadan
8 12
Koľko žltých kariet zvyčajne znamená vylúčenie v jednom zápase?
jedna
dve
tri
Vysvetlenie
Dve žlté karty sa menia na červenú kartu a hráč musí obvykle opustiť ihrisko.
Ako sa nazýva situácia, keď hráč strelí tri góly v jednom zápase?
Zdroj: Freepik / jcomp
9 12
Ako sa nazýva situácia, keď hráč strelí tri góly v jednom zápase?
angličák
hetrik
Clean sheet
Vysvetlenie
Hetrik je tradičný futbalový termín pre tri góly jedného hráča počas jedného stretnutia.
Kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025?
Zdroj: Unsplash/Edoardo Busti
10 12
Kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025?
v Budapešti
v Mníchove
v Miláne
Vysvetlenie
Finále Ligy majstrov 2025 sa odohralo na štadióne Allianz Arena v nemeckom Mníchove.
Čo robí futbalista, keď „centruje“?
Zdroj: Freepik / freepik
11 12
Čo robí futbalista, keď „centruje“?
Strieľa z veľkej diaľky na bránu.
Strieľa z o stredu ihriska na súperovu bránu.
Posiela prihrávku z kraja ihriska pred súperovu bránu.
Vysvetlenie
Center je vysoká alebo prudká prihrávka z krídelného priestoru smerom do pokutového územia, kde sa spoluhráči snažia zakončiť akciu.
Aký je minimálny počet hráčov, s ktorými môže tím nastúpiť na futbalový zápas?
Zdroj: Unsplash / Manuel Navarro
12 12
Aký je minimálny počet hráčov, s ktorými môže tím nastúpiť na futbalový zápas?
7
5
11
Vysvetlenie
Podľa pravidiel IFAB musí mať tím na ihrisku minimálne sedem hráčov. Ak ich počet klesne pod túto hranicu, rozhodca zápas ukončí.
Vyhodnotiť kvíz
