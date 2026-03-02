KVÍZ: Si pravý futbalový fanúšik? Na tieto otázky musíš odpovedať aj o polnoci

Podarilo sa ti správne odpovedať na všetky otázky? ⚽️
Máš futbal v krvi? Vieš, kto drží svetové rekordy, kedy sa hrá najväčší turnaj planéty a za čo rozhodca bez váhania vytiahne červenú kartu? Pravý fanúšik odpovedá automaticky – bez googlenia, bez váhania, aj keby ho zobudili o polnoci.
Futbalové vedomosti však nie sú len o pamäti. Sú aj o prehľade, sledovaní formy tímov, štatistík a aktuálneho diania. Práve preto si mnohí fanúšikovia radi porovnávajú svoje odhady s realitou. Využi svoje znalosti a stav si s Fortunou na najbližšie zápasy. Sleduj, ako sa tvoje tipy stretnú s výsledkom na ihrisku a pridaj sledovaniu futbalu ešte väčší náboj.
Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát a vzniku závislosti. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov.
Si pripravený otestovať svoj prehľad? Ukáž, či vieš, kto drží prvenstvo v počte strelených gólov na ihrisku, kde sa hralo finále Ligy majstrov UEFA v sezóne 2024/2025 alebo čo znamená pojem „falošná deviatka“.
