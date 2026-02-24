Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. februára 2026 o 15:53
Čas čítania 1:12
Zdenka Hvolková

Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz

Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
Zdroj: Facebook/USA Hockey, Michael M. Santiago/Getty Images
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus

Americký prezident Donald Trump počas telefonátu s mužskou hokejovou reprezentáciou zažartoval, že ak by nepozval aj ženský tím, pravdepodobne by ho odvolali z funkcie. Výrok vyvolal kritiku.

Po zlatom úspechu USA na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne-Cortine sa do centra pozornosti nedostali len športové výkony, ale aj reakcia prezidenta Donalda Trumpa, píše USA Today.

Po víťazstve mužského tímu nad Kanadou prezident hráčom telefonoval priamo do šatne. Trump tímu zablahoželal a vyjadril hrdosť. Počas hovoru im zároveň ponúkol návštevu Bieleho domu vrátane prepravy vojenským lietadlom.

usa hokej zoh milano cortina 2026
Zdroj: TASR/AP
Odporúčané
Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL 11. novembra 2025 o 10:33

V priebehu rozhovoru Trump spomenul aj ženský tím, ktorý rovnako získal zlato po víťazstve 2:1 nad Kanadou po predĺžení.

„Musím vám povedať, budeme musieť pozvať aj ženský tím, viete o tom?“ povedal prezident, čo v šatni vyvolalo smiech všetkých hráčov. Následne dodal: „Myslím, že keby nie, pravdepodobne by ma odvolali z funkcie.“

@independent

Donald Trump joked about the Olympic women’s hockey team during a phone call with the USA men’s team. After the men’s team won the gold medal against Canada on Sunday (22 February), FBI director Kash Patel joined the celebrations in their locker room, calling the president to congratulate them. Trump invited the boys to Tuesday’s State of the Union, adding, “I must tell you, we’re gonna have to bring the woman’s team.” Click the link in bio for more 🔗

♬ original sound - Independent
Odporúčané
KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja? KVÍZ: Zimná olympiáda sa nezadržateľne blíži. Ako dobre si pamätáš dôležité míľniky slovenského hokeja? 27. januára 2026 o 11:00

Hokejistky pozvanie odmietli

Podľa Newsweek ženský tím pozvanie dostal, no napokon ho odmietol z dôvodu časových a profesionálnych záväzkov. Tie zhrnuli do jasného stanoviska, ktoré je podľa mnohých mierne satirické.

„Sme úprimne vďačné za pozvanie pre náš zlatý ženský hokejový tím a veľmi si vážime uznanie ich mimoriadneho úspechu,“ uviedol hovorca tímu v stanovisku. „Vzhľadom na načasovanie a vopred naplánované akademické a profesionálne povinnosti po hrách sa však hráčky nemôžu zúčastniť. Boli poctené, že boli zahrnuté, a sú vďačné za uznanie.“

Ženský hokejový tím USA na ZOH 2026.
Ženský hokejový tím USA na ZOH 2026. Zdroj: Facebook/USA Hockey

Po oznámení odmietnutia sa na sociálnych sieťach objavili pochvalné reakcie smerom k ženskému tímu. Olympijské zlato tak tentoraz zatienila politická poznámka, ktorá opäť rozvírila debatu o rešpekte k ženskému športu.

Odporúčané
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska 24. februára 2026 o 9:17
Odporúčané
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta 23. februára 2026 o 10:14
Odporúčané
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov 18. februára 2026 o 13:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT HOKEJ ZAHRANIČIE
Odporúčame
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
Refresher Club
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
dnes o 10:30
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
Refresher Club
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
dnes o 11:30
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
včera o 09:00
Gabriela Marcinková: Môj americký agent mi veril. Robila som casting na Bonda aj Mission: Impossible #TBH s Hanou
Refresher Club
Gabriela Marcinková: Môj americký agent mi veril. Robila som casting na Bonda aj Mission: Impossible #TBH s Hanou
včera o 17:00
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Tieto udalosti v roku 2025 otriasli internetom. Spomenieš si na všetky?
19. 2. 2026 10:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Storky
Supreme predáva rakvu: Streetwear značka zaradila do kolekcie truhlu
Met Gala 2026 odhalila dress code: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľnosť
Vizážistka, DJ-ka a folklóristka. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Lifestyle news
Prelom v britskej medicíne: Žena porodila dieťa z transplantovanej maternice od zosnulej darkyne
dnes o 16:21
Trump si počas gratulácie mužskej hokejovej reprezentácii ZOH rýpol do ženského tímu. Tie mu poslali jasný odkaz
dnes o 15:53
Do večného života štýlovo: Supreme nečakane zaradil do kolekcie oceľovú rakvu
dnes o 15:18
Nové hodinky Richard Mille RM 41-01 ukazujú nielen čas, ale tiež počítajú góly. Cena je približne 1,6 milióna eur
dnes o 14:26
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
dnes o 13:42
Pirát Krištofič hlási comeback. V zápase o titul OG sa postaví proti Erikovi Tlkancovi
dnes o 12:56
Tomuto sedadlu sa v lietadle vyhni. Bývalá letuška radí, na čo si dať pozor pri výbere miesta aj batožiny
dnes o 11:34
VIDEO: Wednesday ešte nekončí. Netflix zverejnil prvý teaser na tretiu sériu, prinesie nové tváre
dnes o 10:32
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
dnes o 09:17
Kreatívna vizážistka, nespútaná DJ-ka a temperamentná folklórna duša. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
dnes o 06:00
Spravodajstvo
Slovensko Politika Počasie Doprava
Viac
Ukrajina odsunula spustenie ropovodu, ministerstvo hospodárstva reaguje
pred hodinou
Slovák podal tip za 4 eurá a vyhral 314-tisíc. Je to doposiaľ najväčšia tohtoročná výhra
pred hodinou
Na horách môžeme čakať víchricu. SHMÚ vydal výstrahy 2. stupňa pred vetrom s rýchlosťou až 160 km/h
pred 2 hodinami

Viac z Šport

Všetko
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
včera o 10:14
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
Refresher Club
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
14. 2. 2026 11:00
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
13. 2. 2026 15:59
1
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
REBRÍČEK: TOP 10 najvyšších finančných odmien za olympijské zlato. Koľko dostanú Slováci?
16. 2. 2026 9:03
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
15. 2. 2026 8:15
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Viac z Hudba Všetko
REFRESHNI SI PLAYLIST: Melanchólia v podaní Lany Del Rey, surová rapová nálož od 13K aj nová Jorja Smith a AstralKid22
REFRESHNI SI PLAYLIST: Melanchólia v podaní Lany Del Rey, surová rapová nálož od 13K aj nová Jorja Smith a AstralKid22
20. 2. 2026 11:00
Pražskí DJ-i dokazujú, že komunita a odvaha znamenajú často viac ako headliner. Bratislava má potenciál, no potrebuje nový impulz
dnes o 16:00
AstralKid22 vydáva nový album po viac ako troch rokoch. Počuť v ňom budeš mocť aj Calina či Luisu
16. 2. 2026 15:59
Viac z Zdravie Všetko
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
dnes o 15:00
Lenka a Vanda sú od 12 rokov závislé od drog a alkoholu: „V 13-tich ma znásilnil kamarát a policajti ma domov nosili v bezvedomí“
17. 2. 2026 11:00
Marek žije s vitiligom: Ľudia na mňa zazerali a robili si posmech. Myslel som si, že budem kvôli tomu smutný už navždy
20. 2. 2026 15:30
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
včera o 09:00
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
19. 2. 2026 11:10

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CLOSE FRIENDS s Vybavenkoo: Komu napadol zápas s Flexkingom?
Refresher Club
CLOSE FRIENDS s Vybavenkoo: Komu napadol zápas s Flexkingom?
pred 2 hodinami
Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Vybavenkoo.
Pražskí DJ-i dokazujú, že komunita a odvaha znamenajú často viac ako headliner. Bratislava má potenciál, no potrebuje nový impulz
Pražskí DJ-i dokazujú, že komunita a odvaha znamenajú často viac ako headliner. Bratislava má potenciál, no potrebuje nový impulz
dnes o 16:00
Plot, ktorý chráni aj dotvára domov. Ako vybrať oplotenie, ktoré vydrží roky?
PR správa
Plot, ktorý chráni aj dotvára domov. Ako vybrať oplotenie, ktoré vydrží roky?
dnes o 15:40
Do večného života štýlovo: Supreme nečakane zaradil do kolekcie oceľovú rakvu
Do večného života štýlovo: Supreme nečakane zaradil do kolekcie oceľovú rakvu
dnes o 15:18
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
Vývin dieťaťa začína ešte pred počatím: Prečo je dôležité, aby sa budúci rodičia starali o svoje zdravie?
dnes o 15:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
dnes o 09:17
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
včera o 10:14
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
13. 2. 2026 9:00
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
Refresher Club
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
včera o 11:30
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
Refresher Club
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
20. 2. 2026 6:00
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
Refresher Club
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
20. 2. 2026 19:30
4
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
20. 2. 2026 11:19
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
Refresher Club
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Domov
Zdieľať
Diskusia