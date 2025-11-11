Zdeno Chára sa zapísal do hokejovej histórie. Slovenská legenda vstúpila do Siene slávy NHL

Obrovský úspech pre slovenský hokej. Bývalý slovenský hokejista Zdeno Chára je členom hokejovej Siene slávy.
Slávnostný ceremoniál sa uskutočnil v pondelok večer, keď sa Chára pridal k legendám, ako Joe Thornton, Duncan Keith či Alexander Mogilnij. Do Siene slávy ho uviedol švédsky velikán Nicklas Lidström, ktorého sám Zdeno Chára označil za svoju inšpiráciu a vzor, píše NHL.
„Mal som veľké šťastie, že som mohol sledovať Michaela Jordana v 90. rokoch a Lancea Armstronga v 2000. rokoch,“ povedal Chára. „Bolo to veľmi inšpirujúce. Ale pokiaľ ide o hokejistu, ktorý ma skutočne inšpiroval, aj keď som vedel, že som úplne iný hráč, bol to Nick Lidstrom. Vždy som sa snažil niektoré z jeho zručností zapracovať do svojej hry,“ hovorí Chára.
„Je ťažké nájsť slová, ktorými by som popísal túto poctu a aký som za ňu vďačný. Ďakujem za prijatie a prijatie mojej rodiny do tejto skvelej komunity,“ povedal Chára. Slovenský obranca však nezabudol ani na svojich bývalých spoluhráčov z Bostonu, s ktorými v roku 2011 dosiahol na najvyššiu métu – zisk Stanley Cupu.
Chára povedal, že boli veľmi dobrý tím, všetci túžili po tom istom, a preto sa nechceli navzájom sklamať. Jeho uvedenie do Hokejovej siene slávy potvrdzuje, že meno Zdeno Chára už navždy zostane zapísané medzi najväčšími legendami svetového hokeja.