Herec zo seriálu Trailer Park Boys čelí obvineniu zo sexuálneho napadnutia

Mike Smith, predstaviteľ postavy Bubblesa z mockumentary Trailer Park Boys, mieri pred súd. Polícia v Halifaxe ho obvinila zo sexuálneho napadnutia. Incident sa vraj stal v roku 2017.
Mike Smith od októbra tohto roku čelí obvineniu, podľa ktorého sa 30. decembra 2017 v Darmouthe v kanadskej provincii Nové Škótsko údajne dopustil sexuálneho napadnutia. Pred súd sa postavil 10. novembra, informuje The Hollywood Reporter.
Mike Smith kvôli obvineniu odstúpil z pozície výkonného riaditeľa spoločnosti Trailer Park Boys Inc. „Sme si vedomí obvinenia týkajúceho sa Mikea Smithea z roku 2017 a berieme takéto záležitosti vážne. Uvedomujeme si, aké obtiažne je obvinenie tohto druhu pre všetkých zúčastnených. Z úcty k právnemu procesu sa k prípadu nebudeme ďalej vyjadrovať,“ uviedla firma pre NBC News.
Mike Smith bol jednou z troch hlavných postáv seriálu Trailer Park Boys od roku 2001. Zahral si po boku Johna Paula Tremblaya a Robba Wellsa a stvárnil postavu Bubblesa až v 116 epizódach a niekoľkých ďalších filmoch.
Novú 13. sériu dokončili tento august a jej vydanie je plánované na apríl budúceho roka. Mockumentárna show tak mala osláviť svoje 25. výročie.