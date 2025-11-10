Kategórie
dnes 10. novembra 2025 o 14:27
Čas čítania 1:18
Zdenka Hvolková

VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“

VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
Zdroj: Instagram / @peter_lisicky
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) sa vyjadrila k incidentu, ktorý vznikol počas prezentácie Slovenska na výstave exportu a importu v Šanghaji.

Video, v ktorom podnikateľ Peter Lisický otvára šampanské šabľou za prítomnosti hostesiek na China International Import Expo (CIIE), vyvolalo na sociálnych sieťach vlnu kritiky a pobúrenia. Jedna z hostesiek mala za úlohu predvádzať pri peniacom šampanskom pohyby rukou po fľaši, čo mnohí komentujúci označili za nevhodné.

Podobne to vníma aj štátna agentúra SARIO, ktorá zabezpečovala slovenskú účasť na výstave. Tá sa od konania Lisického jasne dištancuje. „Agentúra SARIO nezodpovedá za správanie súkromných osôb. Správanie pána Lisického považujeme za neprípustné a dištancujeme sa od akéhokoľvek správania, ktoré dehonestuje Slovensko,“ uviedla pre Refresher Simona Čerešníková, riaditeľka odboru marketingovej komunikácie SARIO.
Podľa agentúry Lisický nie je zástupcom SARIO ani štátnym predstaviteľom. Na veľtrhu sa prezentoval ako súkromný podnikateľ so svojou firmou, ktorá bola jednou z ôsmich vystavovateľov v rámci slovenského stánku.

„Mrzí nás, že táto situácia zatienila výbornú prezentáciu ostatných spoločností, ktoré sa podujatia zúčastnili a profesionálne prezentujú svoje firmy,“ dodala Čerešníková.

SARIO zároveň uviedlo, že po preskúmaní situácie a zmluvných podmienok s vystavovateľom zváži ďalšie kroky.

Incident sa odohral počas oficiálneho otvorenia slovenského stánku na CIIE, kde bol prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický a veľvyslanec SR v Pekingu Milan Lajčiak.

Video, ktoré Lisický zverejnil na Instagrame, zachytáva sabráž šampanského a gestá hostesky, ktoré mnohí diváci považovali za nevhodné a nedôstojné pre reprezentáciu Slovenska na medzinárodnom podujatí.

Lisický to však odmieta. „Akt sabráže je bežnou súčasťou medzinárodných vinárskych podujatí a slúži ako atraktívna forma prezentácie produktu. Jeho účelom bolo predstaviť víno odborne, pútavo a zároveň edukatívne. Súčasťou prezentácie bolo aj vysvetlenie fyzikálneho javu, ktorý pri sabráži vzniká – trenie a následné teplo takto vyprodukované a mikro-vibrácie aktivujú prirodzene nasýtenú tekutinu a ukazujú jej kvalitu... Ak niekto považuje daný obsah za nevhodný alebo lascívny, je to už mimo môjho dosahu a nemožno to ovplyvniť čo si ľudia myslia alebo nemyslia. Ak však niekto takéto vystúpenie interpretuje inak, vypovedá to skôr o spôsobe, akým daná osoba chápe situáciu, než o samotnom úmysle či obsahu prezentácie,“ uviedol pre Refresher.

ČÍNA SLOVENSKO
