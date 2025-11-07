Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 7. novembra 2025 o 14:49
Čas čítania 1:35
Zdenka Hvolková

VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný

VIDEO: Slováci sa hnevajú na reprezentáciu našej krajiny v Číne. Mnohí považujú vtip s hosteskou a šampanským za nevhodný
Zdroj: Instagram / @peter_lisicky
V Šanghaji sa odohrala situácia, ktorá vyvolala vlnu kritiky. Video rýchlo obletelo sociálne siete a verejnosť žiada vysvetlenie.

Na China International Import Expo (CIIE) v Šanghaji, jednej z najprestížnejších obchodných výstav sveta, sa odohral incident, ktorý vzbudil na sociálnych sieťach výraznú vlnu kritiky.

Video, ktoré na svojom instagramovom profile uverejnil Peter Lisický, pôsobiaci ako jeden z reprezentantov Slovenska, zachytáva, ako priamo pri slovenskom stánku otvára fľašu šampanského šabľou za prítomnosti hostesiek v krojoch. Jedna z hostesiek mala za úlohu predvádzať pri peniacom šampanskom pohyby rukou po fľaši, čo celú scénu, pripomínajúcu pubertálny druh humoru, podľa mnohých ľudí posunulo za hranicu nevkusu.

Zábery komentujúci označujú za „nevhodné“ a „nedôstojné“ prezentovanie krajiny na medzinárodnej scéne, najmä v kontexte oficiálneho charakteru podujatia.

Celé video vzniklo počas oficiálneho otvorenia slovenského stánku, na ktorom sa zúčastnil aj minister financií Ladislav Kamenický a novovymenovaný veľvyslanec SR v Pekingu Milan Lajčiak. Lisický k videu uviedol, že išlo o „nádherný deň na najväčšej importno-exportnej výstave v Číne“. Verejnosť však v ním prezentovanom vystúpení videla skôr trápny moment než úsmevnú show.

Pod príspevkom sa okamžite objavili desiatky negatívnych reakcií. Ľudia hovoria o „hanbe pre Slovensko“ a „arogancii“, pričom niektorí prirovnávajú scénu k pubertálnemu vtipu.

K téme sa pre Refresher vyjadril Peter Lisický, nižšie uvádzame jeho stanovisko:

„Dovoľte mi uviesť, že moje vystúpenie na China International Import Expo v Šanghaji nebolo súčasťou žiadneho oficiálneho programu Slovenskej republiky ani Ministerstva financií SR. Išlo o moju vlastnú iniciatívu a prezentáciu. Akt sabráže je bežnou súčasťou medzinárodných vinárskych podujatí a slúži ako atraktívna forma prezentácie produktu. Jeho účelom bolo predstaviť víno odborne, pútavo a zároveň edukatívne. Súčasťou prezentácie bolo aj vysvetlenie fyzikálneho javu, ktorý pri sabráži vzniká – trenie a následné teplo takto vyprodukované a mikro-vibrácie aktivujú prirodzene nasýtenú tekutinu a ukazujú jej kvalitu. Nízko nasýtené alebo umelo sýtené produkty takúto reakciu spravidla nevykazujú, zatiaľ čo pri našom produkte MUSCATEL SABRAGEMASTER PETER LISICKY 2021 ide o potvrdenie vysokej úrovne technologickej výroby. Mrzí ma, ak video, ktoré bolo zverejnené bez kontextu a s vynechaním odborného výkladu, vyvolalo negatívne reakcie na sociálnych sieťach. Dovoľte mi tiež uviesť, že ak niekto považuje daný obsah za nevhodný alebo lascívny, je to už mimo môjho dosahu a nemožno to ovplyvniť čo si ľudia myslia alebo nemyslia. Ak však niekto takéto vystúpenie interpretuje inak, vypovedá to skôr o spôsobe, akým daná osoba chápe situáciu, než o samotnom úmysle či obsahu prezentácie.“
Anketa:
Príde ti incident na videu humorný?
Áno, pobavil/a som sa.
Nie, na takom podujatí je to nevhodné.
Áno, pobavil/a som sa.
12 %
Nie, na takom podujatí je to nevhodné.
88 %
Redakcia oslovila aj Slovak Investment and Trade Development Agency (SARIO) a Ministerstvo financií SR so žiadosťou o stanovisko. Článok budeme aktualizovať.
ČÍNA SLOVENSKO
