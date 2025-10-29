Od 25. októbra platí v Číne nový zákon o influenceroch, ktorý vyvolal veľkú diskusiu na sociálnych sieťach.
Jeho podstatou je, že každý, kto vytvára obsah o témach ako medicína, právo, vzdelávanie či financie, musí mať v danej oblasti odbornú kvalifikáciu. Cieľom Cyberspace Administration of China (CAC) je boj proti dezinformáciám, no zároveň sa otvárajú otázky o cenzúre, slobode prejavu a zodpovednosti influencerov.
Zákon stanovuje, že influenceri musia preukázať svoje vzdelanie alebo certifikáty. Platformy ako Douyin (čínska verzia TikToku), Bilibili či Weibo majú povinnosť tieto údaje overovať, kontrolovať citácie a upozorňovať, ak je obsah vytvorený pomocou AI. Súčasne musia vzdelávať používateľov o ich zodpovednosti pri zdieľaní obsahu.
CAC navyše zakázala reklamu na zdravotnícke služby, doplnky výživy a zdravotné produkty, aby zabránila skrytým reklamám maskovaným ako edukatívny obsah. Tento krok prichádza v čase, keď je dezinformovanie globálnym problémom – napríklad počas pandémie COVID-19 sa nepravdivé tvrdenia o liekoch či vakcínach šírili virálne. Podľa štúdie Center for Countering Digital Hate z roku 2021 pochádzalo až 65 % antivax obsahu len od 12 osôb.
Kritici však varujú, že zákon môže potlačiť kreativitu a nezávislé názory. Otázkou zostáva, kto rozhodne, čo je „odbornosť“, a či sa týmto krokom neobmedzí aj legitímna diskusia.
Čína nie je jediná
V roku 2024 prijalo Španielsko svoj „Influencer Law“, ktorý vyžaduje, aby tvorcovia s viac než 1 miliónom sledovateľov alebo príjmom nad 300 000 € dodržiavali prísne reklamné pravidlá. Platformy ako YouTube či Instagram označujú platené spolupráce a Google pri určitých témach uplatňuje prísne hodnotenie podľa princípov EEAT – skúsenosť, odbornosť, autorita a dôveryhodnosť.
Dnešný divák tak žije v paradoxe – túži po autentickosti a kreativite, no zároveň očakáva dôveryhodnosť. Otázkou teda zostáva: dá sa regulovať zodpovednosť bez obmedzenia tvorivej slobody? Čínsky zákon prináša dobrý úmysel, no zároveň otvára diskusiu o tom, kde končí ochrana verejnosti a začína cenzúra.