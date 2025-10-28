Kategórie
dnes 28. októbra 2025 o 17:14
Čas čítania 1:20
Michal Drahný Ondřej Mrázek

Nový film Netflixu nahneval divákov. Všetkým vadí jedna konkrétna vec

Strhujúci trailer na nový thriller A House of Dynamite od Netflixu zaujal mnoho divákov a diváčok. Základná premisa príbehu je jasná: Niekto vypálil na USA atómovú raketu a teraz to riešia tí najvyšší predstavitelia.

Popri strhujúcom príbehu lákal trailer aj na skvelé obsadenie. V hlavných úlohách sa objavili Idris Elba, Rebecca Ferguson alebo Jared Harris. Ani také veľké hviezdy však nestačili niektorým divákom a diváčkam na to, aby boli s filmom spokojní.

POZOR: Článok obsahuje spoilery k filmu A House of Dynamite

Film je rozprávaný z troch rôznych perspektív, pričom každá ukazuje tých istých 18 minút deja z pohľadu iných postáv. Príbeh zachytáva 18 minút od prvého spozorovania atómovej rakety najprv zo situačnej miestnosti Bieleho domu, následne zo Strategického veliteľstva Spojených štátov a potom z pohľadu samotného amerického prezidenta. To by ešte samo o sebe nevadilo.

Oprávnená kritika?

Lenže vo finále, kedy väčšina ľudí asi čakala nejaký doslovnejší koniec, prišlo iba zhasnutie obrazu a záverečné titulky. Či raketa zasiahla Spojené štáty, čo sa stalo s raketou, kto ju odpálil, ani čo sa bude diať ďalej, sa publikum nikdy nedozvie.

Mnohí užívatelia a užívateľky X tak hneď rozbehli vlnu kritiky. „Dve hodiny sledujete trikrát ten istý dej bez akéhokoľvek konca. Mal som pocit, že film má vďaka obsadeniu veľký potenciál, ale režisérka ho úplne pokazila,“ je stanovisko, na ktorom sa zhodli.

Noah Oppenheim, autor scenára k filmu, adresoval toto rozčarovanie v rozhovore pre RadioTimes.com. „Nechceli sme s Kathryn (Bigelow – oscarová režisérka filmu, pozn. redakcie) divákom ponúknuť čisté a uhladené rozuzlenie,“ vysvetlil a dodal, že chceli, aby diváci po filme začali konverzáciu o súčasnom svete.

Stojí za pozretie

Treba dodať, že film k tomuto názoru celú dobu nabáda a od začiatku bolo jasné, že pôjde skôr o intenzívny thriller, ktorý podnieti seriózne debaty ohľadom bezpečnosti a faktu, že osud sveta leží doslova v rukách obyčajných ľudí z mäsa a kostí, ktorí robia chyby a nie vždy sa riadia chladnou logikou. 

V tejto chvíli má film 79 percent pozitívnych recenzií na Rotten Tomatoes a 64 percent na ČSFD.cz. Odporúčame ti sa naň tiež pozrieť a urobiť si vlastný názor.

Idris Elba stvárnil prezidenta Spojených štátov amerických Rebecca Ferguson hrala jednu z vedúcich komunikácie Bieleho domu Dom z dynamitu Jareda Harrisa možno poznáte zo seriálu Černobyľ, kde si zahral ministra obrany USA
Zobraziť galériu
(4)
Anketa:
Videl si už film?
Áno.
Ešte nie, ale plánujem.
Nie.
Áno.
100 %
Ešte nie, ale plánujem.
0 %
Nie.
0 %
NETFLIX
