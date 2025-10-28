Fanúšikovia populárnej juhokórejskej skupiny BTS sa môžu tešiť na svetové turné, aké v ich histórii ešte nebolo. Po rokoch pauzy, počas ktorých si členovia splnili vojenské povinnosti, to konečne vyzerá, že sa vracajú na scénu.
Populárna sedemčlenná skupina BTS pripravuje návrat, na ktorý fanúšikovia čakali celé roky. Podľa najnovších informácií by sa skupina mala v roku 2026 opäť predstaviť ako celok, informuje portál The Independent.
Po vydaní dlhoočakávaného albumu skupina chystá pre fanúšikov svetové turné až so 65 koncertmi, pričom viac ako polovica koncertov by sa mala uskutočniť v Severnej Amerike. Malo by ísť o najväčšie a najambicióznejšie turné, aké BTS doteraz podnikli.
Ich nový album, prvý po šiestich rokoch, by mal uzrieť svetlo sveta koncom marca 2026. Ako uvádza agentúra Bloomberg, členovia RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V a Jung Kook už pracujú na nahrávkach, ktoré majú symbolizovať nový začiatok skupiny po období sólových projektov.
Skupina už v júli prezradila počas živého vysielania na platforme WeVerse, že chystá návrat s novým albumom na jar 2026. Išlo o prvé spoločné vystúpenie všetkých členov po dvoch rokoch. Naposledy sa ako kompletná zostava objavili v roku 2022, keď oznámili prestávku. Budúci rok by preto mohol znamenať nový začiatok pre BTS aj ich fanúšikov. Uvidíme, čo všetko si pre nás pripravia.