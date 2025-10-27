Kategórie
dnes 27. októbra 2025 o 11:00
Čas čítania 6:29

Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť

Z Tokia až do tvojho šatníka. Pozri si TOP japonské módne značky, ktoré určujú, čo budeme nosiť
Zdroj: United Tokyo, A.PRESSE
Richard Balog
Richard Balog
Štýl je synonymom originality, precíznosti a globálnych trendov. Vyskúšaj ho na vlastnej koži.

Japonská móda už dávno nie je len o extravagantných a futuristických outfitoch z rušných ulíc Tokia, ktoré sú známe vďaka filmom. Krajina vychádzajúceho slnka patrí medzi najinovatívnejšie miesta svetovej módy, keď spája minimalizmus, kvalitné materiály, precíznosť spracovania a odvážnu kreativitu.

Na medzinárodnej scéne sa v 21. storočí výrazne presadili značky a návrhári, ktorí dokážu zaujať módnych nadšencov, odborníkov z brandže aj bežných nositeľov – od experimentálneho génia Juna Takahashiho a jeho produkty Undercover, cez sofistikované vrstvenie s rukopisom módneho domu Sacai a jemný farebný minimalizmus AURALEE, až po cenovo dostupnú kvalitu s logom Uniqlo.

Pozri si TOP 10 japonských módnych značiek v súčasnosti, ktoré dokazujú, že štýl nemusí mať žiadne hranice ani kompromisy a určujú, čo budeme nosiť.

Sacai

Zoznam otvárame značkou Sacai, ktorú založila návrhárka Chitose Abe v roku 1999 a je známa vďaka svojmu unikátnemu prístupu k móde.

Sacai je synonymom pre inováciu v oblasti high fashion aj streetwearu, keď kombinuje kvalitné materiály, rôzne štýly vrstvenia a siluety, čím vytvára neočakávané, vizuálne zaujímavé modely pre mužov aj ženy. Kolekcie s rukopisom Abe sú na hranici formálnej a ležérnej mestskej estetiky, vďaka čomu oslovuje široký okruh zákazníkov.

Modely zo spoločnej kolekcie so značkou Carhartt WIP.
Modely zo spoločnej kolekcie so značkou Carhartt WIP. Zdroj: Sacai

V posledných sezónach značka Sacai experimentuje s hybridnými návrhmi, keď spája športové či pracovné prvky s klasickými strihmi. Výsledkom sú moderné a univerzálne kúsky vhodné na každodenné nosenie. Perfektným príkladom nie sú len ready-to-wear kolekcie, ktoré Abe odhaľuje na týždňoch módy v Paríži, ale aj spolupráce – napríklad so značkami Carhartt WIP (priložené fotografie), Nike alebo najnovšie UGG®.

Značka so sídlom v Tokiu sa profiluje ako jeden z lídrov v oblasti high fashion s príklonom k pohodliu a neformálnemu štýlu, respektíve streetwearu. Pozri si online obchode Sacai.

Sacai, Carhartt WIP
Zdroj: Sacai

Neighborhood®

Pokračujeme ďalšou kultovou značkou, ktorá je relevantná aj v súčasnosti. Neighborhood® je dielom Shinsukeho Takizawu a od roku 1994 ponúka streetwear, ktorý kombinuje prvky armádnej a pracovnej módy s výraznými grafickými motívmi a kvalitnými materiálmi.

Takizawa vo svojej tvorbe čerpá inšpiráciu nielen v domácom prostredí, ale tiež v klasickej americkej estetike, čo dáva modelom s logom Neighborhood® jedinečný módny charakter.

Neighborhood®
Zdroj: Neighborhood®

Najnovšie kolekcie značky pokračujú v charakteristickom štýle, pričom využívajú kvalitné materiály a sofistikovanú kombináciu funkčnosti s modernou estetikou.

V produktovom portfóliu tak nájdeš fresh verzie nadčasových vojenských kabátov, leteckých MA-1 búnd, džínsových košieľ, kožených modelov či doplnky s potlačami či výšivkami. Všetko vo vysokom štandarde pre verných aj nových fanúšikov. Široký sortiment kúskov Neighborhood® nájdeš v online obchode MR PORTER.

Neighborhood®
Zdroj: Neighborhood®

ssstein

Zatiaľ pomerne neznáma módna značka ssstein, ktorú založil Kiichirō Asakawa v roku 2016, sa vyznačuje minimalistickou a avantgardnou estetikou. Talentovaný návrhár kombinuje prvky tradičnej japonskej módy s modernými trendmi.

Popularitu medzi nadšencami si získala vďaka inovatívnym siluetám a použitým materiálom. Medzi fanúšikov značky ssstein patrí napríklad britský autor Jay Shetty.

Kolekcie značky ssstein spájajú tradície s novými prvkami.
Kolekcie značky ssstein spájajú tradície s novými prvkami. Zdroj: ssstein

Každá kolekcia od značky ssstein je príkladom jednoduchej krásy, ktorá vyžaruje silu a individualitu v sofistikovanej podobe.

Asakawa pri tvorbe návrhov perfektne balancuje medzi funkčnosťou a umeleckým vyjadrením – produkty sú vďaka tomu atraktívne pre širokú škálu zákazníkov a vhodné do práce či školy, ale aj na večeru v centre mesta. Ak sú ti blízke moderné elegantné odevy s čistými líniami a decentnými strihmi v tlmenej farebnej palete, prídeš si na svoje. Skontroluj online obchod japonskej značky.

ssstein
Zdroj: ssstein

United Tokyo

Značka United Tokyo vznikla v roku 2015 a predstavuje moderný tokijský štýl so silným dôrazom na kvalitu výroby v Japonsku. Ide o hlavný pilier značky, ktorá využíva vybrané manufaktúry v krajine, napríklad v Aichi pre vlnu alebo v Kojime pre denim.

Estetika produktov so štítkom United Tokyo je minimalistická, rafinovaná a nadčasová. Návrhársky tím značky ponúka siluety pre mužov aj ženy – od kabátov, cez saká, až po bavlnené tričká, košele a doplnky. Všetky vynikajú precíznosťou spracovania a kvalitou materiálov.

United Tokyo
Zdroj: United Tokyo

United Tokyo cieli na jednotlivcov, ktorí hľadajú menej nápadné, avšak výnimočne kvalitné odevy, ktoré sa nosia ako súčasť mestského životného štýlu, nielen módna tendencia. Značka je pre nás dôkazom, že aj v rýchlom svete módy je možné zostať verný remeslu, kvalite a modernému duchu.

Obchody značky zatiaľ nájdeš len v Tokiu či Osake. Dobrou správou je, že modely United Tokyo si vieš objednať z pohodlia domova v online obchode – s poplatkami a clom. Ich kvalita však stojí za to.

United Tokyo
Zdroj: United Tokyo

A.PRESSE

Záver prvej polovice zoznamu patrí značke A.PRESSE, ktorá je síce na módnej mape len od roku 2021 (vznikla uprostred pandémie, pozn. redakcie), ale za krátky čas si vybudovala skvelú povesť a fanúšikovskú základňu.

Zakladateľ značky Kazuma Shigematsu je samouk s vášnivým zameraním na vintage americké pracovné odevy a vojenské uniformy, čo sa odráža aj v jednotlivých návrhoch s podpisom A.PRESSE.

A.PRESSE patrí medzi najpútavejšie módne značky v súčasnosti.
A.PRESSE patrí medzi najpútavejšie módne značky v súčasnosti. Zdroj: A.PRESSE

Shigematsu sa pri tvorbe vôbec neriadi sezónnymi trendami a kolekcie A.PRESSE sú premyslené do najmenších detailov, veľmi sebavedomé a majú jasnú identitu, ktorú si nemôžeš pomýliť s inou značkou. Modely oslovujú jedincov, ktorí uprednostňujú nadčasovosť – ľudí, ktorí hľadajú šatník s charakterom a jedinečným štýlom.

Ak hľadáš HOT japonskú značku, ktorá kombinuje precíznu remeselnú výrobu s historickým pôvodom, bez hlučných nápisov či trendových výstrelkov — mal/-a by si mať na rade A.PRESSE.

A.PRESSE patrí medzi najpútavejšie módne značky v súčasnosti.
A.PRESSE patrí medzi najpútavejšie módne značky v súčasnosti. Zdroj: A.PRESSE
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
