Drsný šarm v podobe kabeliek s opotrebovaným vzhľadom je horúci trend. Vyber si svoj model

Poškodený vzhľad, ošúchané okraje či zámerne opotrebovaný dizajn sú v súčasnosti symbolom štýlu a sebavedomia.
V móde už dávno neplatí, že nové musí vyzerať úplne nepoškvrnene, práve naopak – trend zámerne opotrebovaného vzhľadu prenikol zo sveta džínsov a búnd aj do kategórie doplnkov.
Kožené kabelky s vyšúchaným vintage efektom majú postupne čoraz viac priaznivcov, a to najmä vďaka svojej autentickosti, drsnému šmrncu a charakteru – každý model pôsobí, akoby mal za sebou vlastný príbeh, čo z neho robí štýlový a výrazný doplnok, ktorý oživí aj najjednoduchší outfit.
Takýto vzhľad predstavuje premyslený dizajn a remeselnú prácu. Značky používajú kvalitnú kožu (lacnejšie modely sú z umelej kože), ktorú následne upravujú technikami ako brúsenie, farbenie, voskovanie, ohýbanie či vystavenie teplu a vlhkosti pre dokonalý vintage efekt.
Zara Crackled Shoulder Bag – 25,95 €
Na úvod sme vybrali cenovo najdostupnejšiu alternatívu od značky Zara. Malá tmavohnedá kabelka cez rameno v tvare bowlingovej tašky s dĺžkou 27 centimetrov je vyrobená z polyuretánu a má povrchovú úpravu s popraskaným efektom. Vintage vzhľad dopĺňajú zlaté detaily a vo vnútri nájdeš priestor na kľúče, make-up, peňaženku aj mobil.
Ak nechceš do trendu investovať veľa peňazí, neváhaj ani minútu.
Weekday Slouchy Faux Leather Shoulder Bag – 59 €
Z umelej kože, respektíve z bavlny a polyesteru, je vyrobený aj druhý model v zozname – a to od značky Weekday, ktorá patrí pod skupinu H&M.
Ležérny mestský štýl cez rameno má výrazný objem s dĺžkou 46 centimetrov a výškou 38 centimetrov, trojuholníkovú siluetu a jemný povrch s vintage efektom v čiernej farbe. Zapínanie je na skrytý magnet a cena je 59 eur vrátane rýchleho doručenia.
Massimo Dutti Crackled Nappa Leather Mini Bag – 249 €
V zozname pokračujeme prvým koženým modelom, ktorý je od značky Massimo Dutti. Tmavohnedá kabelka z nappa kože ponúka elegantný vzhľad s popraskaným efektom a okrem rukoväte má tiež odnímateľný popruh cez rameno. Zapínanie je na kožený remienok a kovovú slučku a vnútro s dostatkom odkladacieho priestoru je z bavlnenej tkaniny.
V ponuke španielskej značky, ktorá má obchody aj v Bratislave, nájdeš aj maxi verziu popraskanej kabelky s cenou 349 eur.
Coach Waverly Bag – 295 €
V cenovej kategórii do 300 eur nás zaujal tiež model Waverly z dielní značky Coach, ktorý je inšpirovaný sofistikovanosťou New Yorku a prináša kompaktný minimalistický štýl na každý deň.
Kabelka je vyrobená z jemnej zrnitej kože, ktorá bola upravená technikou odierania, aby vynikla základná čierna farba a efekt opotrebovania. Univerzálny mestský vzhľad je doplnený o tri vymeniteľné popruhy, vďaka ktorým ju vieš nosiť crossbody alebo ako krátku verziu cez rameno. Otváranie je na zips a vo vnútri nájdeš primerane priestoru na nevyhnutné drobnosti ako napríklad mobil, peňaženku, kľúče a podobne.
Represent Distressed Leather Tote Bag – 450 €
Prvú polovicu zoznamu uzatvára unisex kožený model od britskej streetwearovej značky Represent, ktorú nájdeš aj v ponuke online obchodu Footshop.
Veľká taška cez rameno je vyrobená zo 100 % kože s vyšúchanou povrchovou úpravou, má nastaviteľné popruhy, priestranné vnútorné vrecko, do ktorého zmestíš aj veci do posilňovne, a na prednej strane je kontrastný kovový podpis Represent. Cena je presne 450 eur.
BY FAR Bea Creased Leather Hobo Bag – 530 €
Srdcia mnohých žien si, veríme, získa aj model v štýle Hobo s názvom Bea od značky BY FAR, ktorá je na trhu od roku 2018 a je súčasťou šatníkov hviezd ako Beyoncé alebo Bella Hadid.
Sezónna novinka s jasným rukopisom BY FAR je vyrobená z popraskanej teľacej kože s certifikátom LWG (Leather Working Group, pozn. redakcie) vo výraznej bielej farbe a je navrhnutá pre všestranné nosenie. Fresh vzhľad dopĺňajú kovové doplnky a magnetické zapínanie. Kabelka vyzerá skvelo aj v nadčasovom čiernom vyhotovení alebo tmavohnedej semišovej verzii. Cena je 530 eur.
SIMKHAI Cleo Leather Bucket Bag – 550 €
Atraktívny štýl ponúka tiež značka SIMKHAI, ktorú vedie od roku 2010 návrhár Jonathan Simkhai, a vo svojom portfóliu ukrýva sofistikovanú ženskú módu v prémiovej kvalite.
Dokonalým príkladom je kabelka Cleo v tmavohnedej farbe s efektom opotrebovania. Štruktúrovaný model z kože má dĺžku 24 centimetrov a výšku 18 centimetrov, pričom okrem patinovaného povrchu zaujme na prvý pohľad aj detailom v podobe opasku so zlatým zdobením. Model môžeš nosiť jednoducho v ruke vďaka koženej rukoväti, ale aj cez rameno s voliteľným popruhom.
Isabel Marant Bolton Distressed Leather Shoulder Bag – 1 200 €
Ak máš rozpočet nad 1 000 eur, poobzeraj sa po high fashion modeloch ako je napríklad model Bolton od Isabel Marant. Kabelka cez rameno s ležérnym tvarom pôsobí veľmi uvoľnene, a to je aj vďaka poddajnej koži v tmavohnedom odtieni a jemne opotrebovanému vzhľadu so sexi patinou. Vzhľad dotvárajú šnúrky po celom remienku aj obvode a vo vnútri je množstvo priestoru
Miu Miu Nappa Leather Pouch – 1 200 €
Návrhárka Miuccia Prada vyťahuje ďalšie eso z rukáva, tentoraz v podobe kompaktnej kabelky s valcovým tvarom z nappa kože s opotrebovaným efektom s patinou, ktorý je vytvorený jedinečným procesom odierania.
Ak rád spájaš eleganciu, funkčnosť a vintage estetiku, model s vyrazeným logom Miu Miu v tmavohnedej farbe je skvelou voľbou. Cena je 1 200 eur. V rovnakom štýle je v predaji tiež puzdro na karty a veľká taška cez rameno.
Balenciaga Arena Studded Distressed Crinkled-Leather Tote Bag – 2 350 €
Model Arena z dielní módneho domu Balenciaga je navrhnutý tak, aby pripomínal vintage kúsok – má opotrebovaný vzhľad, aby pôsobil neformálne a ľahko nositeľne.
Biela kabelka s dĺžkou 30 centimetrov je vyrobená v Taliansku z prvotriednej popraskanej kože a je inšpirovaná bowlingovou taškou so striebornými kovovými detailmi a ďalšími cool prvkami, ako napríklad zrkadielkom v tvare srdca a vreckom na zips. Cena je 2 350 eur.
Skvelo vyzerá tiež model Balenciaga Le City v opotrebovanom štýle.