dnes 13. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:46
Richard Balog

Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet

Košele s kockovaným vzorom ovládli ženské kolekcie. Toto sú najkrajšie štýly pre každý rozpočet
Zdroj: H&M
MÓDA MÓDA TRENDY
Priprav sa na to, že tento kúsok budeš chcieť nosiť neustále počas najbližších mesiacov.

Ak príde reč na základné kúsky mužského šatníka, kockované košele sú takmer povinnou výbavou – sú pohodlné na každodenné nosenie, štýlové bez výraznej námahy a ľahko sa kombinujú, vďaka čomu prežili všetky zmeny sezónnych módnych trendov a obľúbili si aj ženy, ktoré nám ich častokrát „kradnú“.

Košele s kockovaným vzorom najnovšie ovládli ženské kolekcie určené na obdobie jeseň/zima 2025 a my sme vybrali najlepšie modely, ktoré si momentálne môžeš kúpiť. Nech už máš akékoľvek preferencie v rámci štýlu, veríme, že si prídeš na svoje spomedzi modelov od cenovo dostupných značiek typu H&M, Zara či COS až po The Attico.

P. S. Inšpiráciu, ako nosiť košeľu s kockovaným vzorom, napríklad uviazanú okolo pása so sukňou, nájdeš v článku s TOP jesennými outfitmi Sloveniek a Češiek.

H&M Oversized Cotton Shirt 17,99 €

Zoznam TOP tipov na košele s kockovaným vzorom pre ženy otvárame cenovo najdostupnejším modelom od značky H&M, ktorú si môžeš vyskúšať aj v kamenných obchodoch.

Model s červeno-bielym vzorom je vyrobený zo 100 % bavlny, má oversized strih so spadnutými ramenami, zapínanie na gombíky, našité vrecko na prednej strane a spodný lem so zaoblenými bočnými rozparkami, ktoré na košeliach milujeme. Cena je menej ako 20 eur.

H&M
Zdroj: H&M

Zara Checked Fitted Shirt 25,95 €

Atraktívnu a cenovo dostupnú košeľu s kockovaným vzorom nájdeš aj v Zare. Model z novej sezónnej kolekcie je zahalený do zemitých odtieňov s označením „Khaki“, má priliehavý strih, v ktorom vynikne štíhly pás, klopový golier, zapínanie na gombíky a je vyrobená zo zmesi polyesteru, viskózy a elastanu.

Zlaď ju s pohodlnými nohavicami v širokom strihu, basic tričkom, mokasínami či trendy nízkoprofilovými teniskami a máš fresh mestský outfit.

Zara
Zdroj: Zara

BDG Brook Boxy Shirt 49 €

Ďalší ženský model, ktorý nás zaujal, je z kolekcie BDG od populárnej značky pre mladých Urban Outfitters. Košeľa je vyrobená zo zmesi bavlny (54 %) a viskózy (46 %), má skrátený boxy strih, ostrý golier, našité predné vrecko a zapínanie na gombíky.

Okrem červeno-bieleho vyhotovenia je k dispozícii je tiež modro-zeleno-biela verzia za rovnakú cenu, ktorá je 49 eur. Úprimne, prijali by sme obe.

BDG
Zdroj: Urban Outfitters

Arket Oversized Checked Shirt 89 €

V cenovej kategórii do 100 eur nás oslovila tiež košeľa s menším kockovaným vzorom v ružovo-čiernej schéme od značky Arket, ktorá patrí do skupiny H&M.

Model s predĺženým oversized strihom má veľmi jemnú štruktúru látky z čistej, 100 % bavlny, jemne zaoblené spodné rozparky, našité predné vrecko, ktoré dokonale splýva s konštrukciou a zapínanie na gombíky. Originálny kúsok môžeš nosiť v kombinácii s džínsami, ale aj elegantnými nohavicami pre kancelársky vzhľad. Cena je presne 89 eur.

Arket
Zdroj: Arket

COS Flannel Checked Shirt 99 €

Do portfólia konzorcia H&M patrí aj značka COS, ktorá má kamenný obchod v Bratislave (v nákupnom centre Eurovea, pozn. redakcie) s portfóliom hneď niekoľkých cool kockovaných „flaneliek“.

My sme vybrali model v béžových odtieňoch z ultra jemnej flanelovej zmesi vlny, polyesteru a elastanu s charakteristickým kockovaným vzorom, ktorý je internou prácou návrhárskeho tímu značky COS. Ide o nadčasový kúsok vhodný do rôznych štýlov outfitov, ktorý budeš mať v šatníku roky.

Ak máš rada výrazné farby, siahni po modro-bielo-čiernom vyhotovení. Cena je rovnaká – presne 99 eur.

COS
Zdroj: COS
WRSTBHVR Almaron Shirt 140 €

Druhú polovicu zoznamu otvárame modelom od značky WRSTBHVR (Worst Behavior, pozn. redakcie), ktorá ponúka moderné kúsky pre mužov aj ženy.

V tomto prípade ide o unisex košeľu s názvom „Almaron“, ktorá má unisex rovný strih, vďaka čomu pôsobí na ženskej siluete nadrozmerne, má našité predné vrecko s kovovým logom, zapínanie na gombíky, ostrý golier a je vyrobená zo zmesi vlny a polyesteru v rovnakom pomere.

K dispozícii je tiež v rovnakej hnedej schéme v skrátenom strihu s cenou 120 eur.

WRSTBHVR
Zdroj: WRSTBHVR

The Frankie Shop Flannel Quilted Shirt 235 €

Veľmi originálny a HOT mestský štýl sme našli v ponuke značky The Frankie Shop. Model s názvom „Helka“ je zahalený do čierno-sivej schémy, má predĺženú líniu s dlhými rukávmi a asymetrickým zaobleným lemom s rozparkami, našité predné vrecko, špicatý golier a klasické zapínanie na gombíky.

Košeľa zo stredne ťažkej flanelovej látky (100 % bavlna) je výnimočná vďaka prešívanej podšívke, ktorá ťa udrží v teple aj počas chladných jesenných dní. Zlaď ju napríklad s tonálnym rolákom, legínami a jazdeckými čižmami. Cena je presne 235 eur.

The Frankie Shop
Zdroj: The Frankie Shop

Isabel Marant Bruna Oversized Checked Cotton Shirt 450 €

V novej sezónnej kolekcii na jeseň/zima 2025 ukázala Isabel Marant niekoľko fresh vyhotovení kockovaných košieľ pre ženy, spomedzi ktorých vyčnieval oversized model „Bruna“ v štýle polokošele v ikonickej „drevorúbačskej“ červeno-bielej schéme.

Fresh mestský kúsok je ušitý z bavlnenej látky s kockovaným vzorom a má zapínanie na tri gombíky pozdĺž léga, našité predné vrecko a manžety na rukávoch. Súčasťou siluety je ladiaca sukňa, ale polokošeľu môžeš zladiť aj s pohodlnými džínsami.

Isabel Marant
Zdroj: NET-A-PORTER

KALLMEYER Chloé Checked Voile Shirt 568 €

Na kockovaný vzor stavila vo svojej najnovšej kolekcii tiež návrhárka Daniella Kallmeyer z rovnomennej newyorskej značky a výsledkom je napríklad košeľa „Chloé“, ktorá je ušitá z viskózovej tkaniny rajón, má voľný strih a rozšírené rukávy s možnosťou ich stiahnutia.

Zaujímavý detail ponúka kockovaná schéma v žlto-sivo-bielom vyhotovení, ktorá je v oblasti hrudníka pootočená, čo dodalo siluete košele punc jedinečnosti. Cena je približne 570 eur.

KALLMEYER
Zdroj: NET-A-PORTER

The Attico Checked Cotton Flannel Shirt 690 €

Bodku za zoznamom dávame modelom z dielní The Attico, ktorý stojí 690 eur, ale vyzerá božsky a vidieť na ňom prácu návrhárskeho tímu aj krajčírov.

Nadrozmerná košeľa s názvom „Diana“ je vyrobená z bavlnenej flanelovej látky (100 % bavlna) s kockovaným vzorom v hnedo-červenej schéme a má klasický špicatý golier, zapínanie na gombíky a jemné logo. Dodaj svojmu každodennému vzhľadu šmrnc.

The Attico
Zdroj: Mytheresa
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: H&M, Zara, Urban Outfitters, Arket, COS, WRSTBHVR, The Frankie Shop, NET-A-PORTER, Mytheresa
Náhľadový obrázok: H&M
