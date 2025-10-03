Kategórie
dnes 3. októbra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:42
Richard Balog

OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?

OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
Zdroj: Instagram/@fashioninspobyhana
MÓDA
Pozri si 10 najlepších ženských outfitov, ktoré sme videli v posledných týždňoch na Instagrame.

Leto 2025 je definitívne minulosťou a ak nemáš v pláne v najbližších týždňoch vycestovať do exotických destinácií, určite privítaš jesennú módnu inšpiráciu. Vybrali sme TOP 10 outfitov v podaní Sloveniek a Češiek, ktoré poznajú aktuálne sezónne trendy za posledný mesiac. 

Okrem vzhľadov vhodných do aktuálneho počasia však v zozname nájdeš aj posledný záchvev ľahkých letných kombinácií. 

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla FRESH kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Miroslava Dobiš @fashionspy.sk

Bude bordová farbou tohtoročnej jesene, respektíve zimy? Ak áno, určite nebudeme proti. Inšpiráciu, ako sýty tmavočervený odtieň zakomponuješ do chic mestského outfitu, ti poskytne influencerka Miroslava Dobiš. 

Na fotografii nižšie má oblečený dlhý kožený kabát s hlbokými prednými vreckami, opaskom a neviditeľným zapínaním od značky Answear.LAB, pričom siluetu doplnila o ladiace doplnky v podobe kabelky v trendy podlhovastom tvare a sandálkami na vysokých podpätkoch s uzavretým špicom. Vzhľad ako stvorený do kancelárie, ale aj na luxusnú večeru. 

Miroslava Dobiš
Zdroj: Instagram/@fashionspy.sk

Maria Dušička @maria.dusicka 

V podobnom, veľmi elegantnom duchu je aj druhý look v septembrovom zozname TOP outfitov zo slovenských a z českých ulíc. Tentoraz ide o kombináciu v podaní Marie Dušička z MBPFW (Mercedes-Benz Prague Fashion Week) od talentovanej návrhárky Alexandry Gnidiak. 

Influencerka mala počas prestížnej módnej udalosti oblečených niekoľko atraktívnych siluet, ale asi najviac nás zaujala v elegantných čiernych nohaviciach v zvonovom strihu s originálnym vrchným dielom bez ramienok s čipkovanými okrajmi a vysokým golierom. Maria doplnila vzhľad o šperky Roberto Coin a listovú kabelku v čiernej farbe. 

Maria Dušička
Zdroj: Instagram/@maria.dusicka

Petra Macková @pepamack

Nepamätáme si zoznam s TOP outfitmi zo Slovenska a z Česka, v ktorom by chýbala Petra Macková, čo najlepšie odzrkadľuje náš pohľad na vkus rodáčky z Bratislavy. Tentoraz nás influencerka s takmer 1 miliónom sledovateľov na Instagrame zaujala vo full denime outfite, ktorý vyskladala zo skrátenej košele od módneho domu CELINE a nohavíc v rovnom strihu Jacquemus.

Komfortný mestský vzhľad doplnila o populárne slnečné okuliare s oválnym rámom od Miu Miu a čiernu kabelku s charakteristickým rukopisom Gucci. Z dielní talianskeho módneho domu, ktorý prevzal Demna Gvasalia, je tiež bordová baletná obuv. 

Petra Macková
Zdroj: Instagram/@pepamack

Andy Csinger @andicsinger 

Na juhu Talianska, v Puglii, boli v septembri teploty stále okolo 20 stupňov, vďaka čomu mohla Andy Csinger nosiť ľahké mestské outfity.

Influencerka má na fotografii nižšie oblečenú veľmi fresh kombináciu úpletového vrchného dielu s viazaním, pod ktorým má len spodnú bielizeň, s béžovou maxi dlhou sukňou s rozparkom a obuvou na podpätkoch s uzavretým špicom. Atraktívny look doplnila o kontrastné biele slnečné okuliare Celine, výrazné šperky a bordovú kabelku v tvare vrecúška, ktorá je v trendoch.

Andy Csinger
Zdroj: Instagram/@andicsinger

Karolína Shawty @karolinashawty

Posledný záchvev letnej atmosféry prináša outfit Karolíny Shawty, ktorá sa z nášho pohľadu cíti ako ryba vo vode v trendy tiktokových kombináciách.

Na fotografii nižšie z ostrovu Capri má sympatická tmavovláska oblečenú sexi dievčenskú siluetu – skrátený vrchný diel s dlhými rukávmi a nariasenú minisukňu v bielo-čiernej schéme. Karolína doplnila odvážny vzhľad o bodkovanú šatku vo vlasoch, bielu háčkovanú kabelku, náhrdelník a otvorenú obuv z dielní módneho domu Hermès.

Ak máš v pláne zimnú dovolenku, pokojne sa inšpiruj. 

Karolína Shawty
Zdroj: Instagram/@karolinashawty
Debora Kellovská @deborakellovska

Druhú polovicu zoznamu otvárame veľmi aktuálnym jesenným outfitom v podaní Debory Kellovskej, ktorej vkus je nám v posledných mesiacoch blízky a ponúka skvelú inšpiráciu na akúkoľvek príležitosť. 

Tentoraz ide o fresh mestskú siluetu, keď zladila dlhý čierny kabát s jemným úpletovým vrchným dielom a dlhou sukňou so štvorčekovaným vzorom, ktorý patrí medzi HOT trendy na tohtoročnú jeseň. V jednoduchosti je krása, čo v tomto prípade rozhodne platí. 

Debora Kellovská
Zdroj: Instagram/@deborakellovska

Hana Drozdová @fashioninspobyhana

Ďalším dôkazom, že štvorčekovaný vzor patrí medzi HOT jesenné trendy, je tiež outfit v podaní Hany Drozdovej, ktorá doplnila sofistikovanú siluetu o vintage košeľu uviazanú okolo pása. 

Zakladateľka módnej značky Moja Moja perfektne zladila krátke šaty s dlhšími rukávmi s tmavohnedými koženými čižmami na úzkych podpätkoch a spomínanou kockovanou košeľou. Hana zvolila ako doplnky listovú kabelku s monogramom Louis Vuitton a bezrámové slnečné okuliare s oválnym tvarom.

Hana Drozdová
Zdroj: Instagram/@fashioninspobyhana

Zuzana Nováková Stráská @zuzanastraska  

Jeseň je vo vzduchu už niekoľko týždňov a priamoúmerné tomu sú väčšinou aj outfity, ktoré vidíme každý deň v uliciach. 

Zuzana Nováková Stráská vyšla do ulíc Prahy v tomto business casual looku podľa HOT sezónych trendov a vyzerala viac ako dobre. Svetlohnedé semišové sako vytvorilo atraktívny kontrast k sivým nohaviciam v širokom strihu a vrchnému dielu. Baví nás tiež nízkoprofilová semišová obuv a malá kabelka s logom módneho domu Miu Miu.

Zuzana Nováková Stráská
Zdroj: Instagram/@zuzanastraska

Ivana Mentlová @ivanamentlova 

Jednou z najvýraznejších žien na Mercedes-Benz Prague Fashion Week bola návrhárka Ivana Mentlová, ktorá ukázala na prestížnej módnej udalosti niekoľko luxusných siluet. 

Na fotografii nižšie má Ivana oblečený oversized čierny oblek so sakom s ostrými ramenami v mužskom štýle a širokými nohavicami z dielní Saint Laurent, ktorý doplnila o bielu košeľu, elegantnú špicatú obuv na podpätkoch, sériu šperkov a malú koženú kabelku. Ak máš dosť odvahy, v podobnom outfite zažiariš na každom pracovisku, spoločenskej udalosti či konferencii. 

Ivana Mentlová
Zdroj: Instagram/@ivanamentlova

Karolína Svatošová @karolina_svatosova 

Bodku za septembrovým zoznamom TOP outfitov zo slovenských a z českých ulíc dávame vzhľadom Karolíny Svatošovej.

Atraktívna plavovláska je na fotografii oblečená od hlavy po päty v modeloch od značky Moja Moja. Voľný vrchný diel so širokými rukávmi v bielej farbe zladila s komfortnými nohavicami a teniskami. Podobne ako Hana Drozdová stavila na štvorčekovanú košeľu uviazanú okolo pása, ktorá dodala outfitu šmrnc. Chválime tiež výber šperkov a slnečné okuliare so zlatými detailmi. 

Karolína Svatošová
Zdroj: Instagram/@karolina_svatosova
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Foto: Instagram
Náhľadový obrázok: Instagram/@fashioninspobyhana
