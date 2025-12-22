Kategórie
dnes 22. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 6:28

TOP módne momenty 2025: Merch k filmu Timothéeho Chalameta, šou Victoria's Secret či pápež s bejzbalovou šiltovkou

TOP módne momenty 2025: Merch k filmu Timothéeho Chalameta, šou Victoria's Secret či pápež s bejzbalovou šiltovkou
Zdroj: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret
Richard Balog
Richard Balog
Pozri si najlepšie a najvirálnejšie okamihy zo sveta módy na jednom mieste.

Rok 2025 potvrdil, že móda je viac ako len oblečenie – predstavuje odraz doby, osobností a kultúrnych momentov, ktoré hýbu svetom.

Od nečakaného módneho statementu pápeža Leva XIV. v bejzbalovej šiltovke s logom obľúbeného tímu, cez virálne outfity hudobných hviezd a prehliadky v netradičných priestoroch, až po zásadné zmeny na čele módnych domov. Luxus sa miešal so streetwearom, popkultúra s umením a tradícia s moderným pohľadom na štýl.

Vybrali sme TOP módne momenty v roku 2025, ktoré by ti nemali ujsť.

Ak ťa bavia články o trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Pápež Lev XIV. s bejzbalovou šiltovkou Chicago White Sox

Novozvolený pápež Lev XIV. zlomil 11. júna pápežské pravidlá obliekania, keď na Námestí svätého Petra vo Vatikáne vymenil svoju tradičnú pokrývku hlavy za bejzbalovú šiltovku s logom Chicago White Sox.

Prvý americký pápež v histórii tak urobil pred očami tisícok návštevníkov a ukázal, že napriek povinnostiam je stále fanúšikom tímu MLB zo svojho rodného mesta. Hlava katolíckej cirkvi si vďaka tomu získala ešte väčšie sympatie.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Chicago White Sox (@whitesox)

Outfit Kendricka Lamara počas šou na Super Bowle

Kendrick Lamar má na svojom konte v roku 2025 nielen 5 cien Grammy za diss track Not Like Us, ale tiež jeden z najvirálnejších módnych momentov, o ktorý sa postaral počas polčasovej šou na Super Bowle.

38-ročný raper z Comptonu všetkým na štadióne v New Orleans aj pred televíznymi obrazovkami vyrazil dych perfektným outfitom. Custom koženú bundu v modro-bielo-čiernej farbe s červeným nápisom „Gloria“ od britsko-jamajskej návrhárky Martine Rose zladil so svetlomodrými džínsami v rozšírenom bootcut strihu od módneho domu CELINE, ktoré boli krátko po jednej z najväčších športových udalostí vypredané vo všetkých obchodoch, a obuté mal tenisky Nike Air DT Max '96. Frajerský vzhľad doplnil o zlaté, respektíve diamantové šperky a čiernu bejzbalovú šiltovku.

Pozri si zoznam TOP 15 celebritných outfitov v roku 2025, medzi ktorými nájdeš okrem Lamara tiež A$AP Rockyho s Rihannou, Kendall Jenner alebo Hailey Bieber.

Kendrick Lamar, Super Bowl 2025
Zdroj: TASR/ AP Photo/Frank Franklin II
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
MÓDA MÓDNE TRENDY TRENDY
