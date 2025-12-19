Kategórie
dnes 19. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 5:37

Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025

Od Met Gala a filmových festivalov až po ulice New Yorku. Pozri si TOP 15 celebritných outfitov roku v 2025
Zdroj: Cindy Ord/WireImage
Richard Balog
Richard Balog
Rok 2025 ovládla dynamická kombinácia elegancie, jednoduchosti a fresh dizajnérskych prvkov, ktorú musíš vyskúšať.

V našom tohtoročnom zozname najlepších outfitov nájdeš rovnováhu medzi osobným pohľadom a sofistikovaným štýlom. 

Silnou inšpiráciou pritom neboli len siluety z červeného koberca, ale tiež z bežného života známych tvári šoubiznisu – od A$AP Rockyho, ktorý potvrdil svoj status módnej ikony po boku Rihanny aj ako nový ambasádor značky Chanel, cez Kendricka Lamara na polčasovej šou Super Bowlu, až po sexi vzhľad v podaní Margaret Qualley alebo Hailey Bieber.

Pozri si TOP 15 celebritných outfitov v roku 2025. Všetky sú skvelé. 

Ak ťa zaujíma móda a rád/rada sleduješ módne trendy, respektíve outfity domácich a zahraničných hviezd, ale tiež stylingy z ulice a eventov, daj odber téme OUTFIT CHECK, aby si vždy postrehol/postrehla fresh kombinácie, ktorými sa môžeš inšpirovať.
Lewis Hamilton na Met Gala

Lewis Hamilton síce v poslednej sezóne F1 nedosiahol výrazný úspech, ale na červenom koberci v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku predviedol majstrovský outfit. 

Hviezdny britský jazdec, ktorý bol spolupredsedom slávnostného galavečera Met Gala 2025, mal na sebe oblečenú siluetu od návrhárky Wales Bonner. V svetlých modeloch s bohatým zdobením a množstvom detailov doplnených o baret vyzeral fantasticky a išlo o jeden z jeho najlepších outfitov z červeného koberca. 

Pozri si zoznam všetkých TOP outfitov z Met Gala 2025. 

Lewis Hamilton, Met Gala 2025, Wales Bonner
Zdroj: Evan Agostini/Invision/AP

Olivia Rodrigo v archívnom modeli Atelier Versace na Grammy Awards

Vo februári nás skvelým outfitom z červeného koberca potešila Olivia Rodrigo, ktorá prišla na odovzdávanie Grammy Awards 2025 v Los Angeles v archívnom modeli šiat z dielní Atelier Versace v čiernej farbe z kolekcie jar 2000.

Vintage kúsky sú medzi celebritami v posledných rokoch veľmi obľúbené, pričom aj Olivia Rodrigo už niekoľkokrát vytiahla nádherné modely a prestížny hudobný galavečer nebol výnimkou. Máloktorá žena v šoubiznise nosí hlboké výstrihy a sexi strihy tak dobre a s eleganciou ako talentovaná speváčka z Kalifornie. 

Olivia Rodrigo, Grammy
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Sabrina Carpenter v glamour štýle 

Na 67. ročníku odovzdávania hudobných cien Grammy zažiarila aj Sabrina Carpenter, ktorá prišla oblečená v glamour modeli šiat JW Anderson.

Bývalá hviezda Disney vyzerala v dlhých svetlomodrých hodvábnych šatách s perím okolo pása aj v spodnej časti a odhaleným chrbtom, ktoré sú dielom návrhára Jonathana Andersona, ako Popoluška z generácie Z.

26-ročná speváčka si domov odniesla ocenenia  za najlepší sólový popový výkon a najlepší vokálny popový album, ale aj honor jednej z najlepšie oblečených žien. 

Vychutnaj si celý zoznam najlepších outfitov z Grammy Awards 2025. 

Sabrina Carpenter, Grammy
Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Kendrick Lamar na Super Bowle

O jeden z najsilnejších módnych momentov v roku 2025 sa postaral raper Kendrick Lamar počas polčasovej šou na Super Bowle. 

Raper z Comptonu vystúpil pred približne 65-tisíc ľuďmi na štadióne v New Orleans v sprievode tanečníkov, ale aj celebrít vrátane Sereny Williams, v custom koženej bunde s nápisom „Gloria“ od značky Martine Rose, džínsoch v bootcut strihu z dielní módneho domu CELINE, ktoré boli okamžite vypredané, a obuté mal tenisky Nike Air DT Max '96. Samostatnou kategóriou sú zlaté a diamantové šperky na Lamarovom krku.

Kendrick Lamar, Super Bowl 2025
Zdroj: TASR/ AP Photo/Frank Franklin II

Peggy Gou na prehliadke Chanel

Veľkú radosť nám svojím módnym vkusom priniesla v roku 2025 aj Peggy Gou, ktorá zahrala svoj DJ set vrátane virálneho hitu (It Goes Like) Nanana na festivale Pohoda minulý rok. 

Populárna umelkyňa z Južnej Kórey zahviezdila medzi pozvanými hosťami na prehliadke kolekcie Chanel jeseň/zima 2025. V Paríži ukázala sofistikovanú kombináciu s rebelským šmrncom, keď zladila elegantný svetríkový vrchný diel so strapcami v skrátenom strihu so svetlomodrými zvonovými džínsami, ktoré doplnila o množstvo doplnkov vrátane koženého opasku so sponou, retiazok, malej kabelky, šperkov či slnečných okuliarov. 

Peggy Gou, Chanel
Zdroj: Pascal Le Segretain/Getty Images

Rami Malek v uliciach New Yorku

Jeden z najlepších celebritných outfitov v roku 2025 predviedol Rami Malek začiatkom apríla pred tlačovou konferenciou k akčnému filmu The Amateur. 

Populárny herec sa pohyboval v uliciach New Yorku v čierno-sivej siluete ako vystrihnutej z 90. rokov, kedy na filmovom plátne žiarili Brad Pitt, Nicolas Cage či Bruce Willis. 44-ročný Malek zladil čiernu koženú bundu s vintage patinou s basic tričkom a sivými nohavicami s textúrou vo voľnom strihu. Namiesto tenisiek zvolil derby topánky s lesklou povrchovou úpravou a okrem hodiniek Cartier doplnil outfit o veľké slnečné okuliare s hranatým kovovým rámom, ktoré využíva často. 

Malek v uliciach New Yorku pred tlačovou konferenciou k filmu The Amateur.
Malek v uliciach New Yorku pred tlačovou konferenciou k filmu The Amateur. Zdroj: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images

New York patril aj Kendall Jenner  

V srdci „Veľkého jablka“ ukázala skvelý mestský outfit aj Kendall Jenner, keď zladila koženú bundu v boxy strihu, ktorú mala stiahnutú v páse, s voľnými nohavicami v metalickom vyhotovení a elegantnými čiernymi lodičkami. Ako doplnky zvolila hviezdna modelka malú čiernu kabelku a slnečné okuliare. 

Kendall Jenner
Zdroj: Aeon/GC Images

A$AP Rocky a Rihanna na filmovom festivale v Cannes 

Filmový festival v Cannes každý rok ponúka plejádu skvelých glamour vzhľadov z červeného koberca a najžiarivejším párom na 78. ročníku bol A$AP Rocky a Rihanna, ktorí prišli na premiéru Highest 2 Lowest od Spike Leeho.

Známy raper hrá vo filme postavu menom Yung Felon po boku Danzela Washingtona, pričom pred fotografov predstúpil v obleku z dielní módneho domu Saint Laurent v korporátnom štýle typickom pre 80. a 90. roky. Rihanna mala na sebe oblečenú modrú róbu ALAÏA, ktorá zvýrazňovala jej tehotenské bruško a elegantné sandále.

Raper A$AP Rocky s Rihannou pred premiérou filmu Highest 2 Lowest.
Raper A$AP Rocky s Rihannou pred premiérou filmu Highest 2 Lowest. Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP
Isabelle Huppert v siluete Balenciaga

V Cannes predviedla jeden zo svojích najodvážnejších outfitov na červenom koberci francúzska herečka Isabelle Huppert.

72-ročná Parížanka prišla na premiéru filmu Highest 2 Lowest s A$AP Rockym a Danzelom Washingtonom oblečená v odvážnych denimových modeloch Balenciaga. Huppert s pomocou stylistu zladila svetlomodrú bundu s brošňou, ktorú mala úmyselne oblečenú naopak s maxi dlhou sukňou a elegantnou čiernou obuvou na podpätkoch. Super vyzerajú oversized hranaté slnečné okuliare v čiernom vyhotovení.

Isabelle Huppert v odvážnej denimovej siluete Balenciaga.
Isabelle Huppert v odvážnej denimovej siluete Balenciaga. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Rosie Huntington-Whiteley v Armani Privé

Množstvo krásnych outfitov priniesol aj filmový festival v Benátkach a medzi najlepšie oblečené ženy na červenom koberci patrila Rosie Huntington-Whiteley zasnúbená s hercom Jasonom Stathamom. 

Huntington-Whiteley prišla na premiéru filmu Frankenstein v bielom modeli šiat s dĺžkou po zem a asymetrickým výstrihom, ktorý ju odhaľoval v oblasti brucha a pravého ramena. Odvážny model z dielní ateliéru Armani Privé mal vo vrchnej časti kryštály a okolo rúk nadýchaný boa z peria. 

Pozri si súhrn TOP outfitov z filmového festivalu v Benátkach.

Rosie Huntington-Whiteley v odvážnom modeli šiat Armani Privé.
Rosie Huntington-Whiteley v odvážnom modeli šiat Armani Privé. Zdroj: Scott A. Garfitt/Invision/AP

Margaret Qualley v šatách Chanel

Herečka Margaret Qualley, ktorá zahviezdila aj po boku rapera A$AP Rockyho v krátkom filme pre Chanel, nás v redakcii posadila hlboko do stoličiek vďaka outfitu z premietania vlastného filmu Honey Don't. 

Atraktívna tmavovláska ukázala v New Yorku svoje dlhé štíhle nohy v čiernom modeli mini šiaty Chanel, ktoré doplnila o ľahké sandále, a vyzerala božsky. 

Margaret Qualley, Chanel
Zdroj: Aeon/GC Images

Elegantný Gunna na MTV VMAs

Sergio Giovanni Kitchens, známy pod pseudonymom Gunna, patrí medzi najviac HOT amerických raperov v posledných rokoch, čo v roku 2025 potvrdil albumom The Last Wun. Na odovzdávanie hudobných cien VMAs v New Yorku prišiel v elegantnom outfite z dielní módneho domu Valentino. 

Sivý oblek z ťažkého tvídu doplnil o výraznú brošňu na chlopni saka s dvojradovým zapínaním, šperky posiate diamantmi, luxusné hodinky, oválne slnečné okuliare Cartier a hranatú čiernu obuv.

Gunna v luxusnom obleku Valentino na červenom koberci počas MTV Video Music Awards 2025.
Gunna v luxusnom obleku Valentino na červenom koberci počas MTV Video Music Awards 2025. Zdroj: Evan Agostini/Invision/AP

Walton Goggins v siluete Saint Laurent na GQ MOTY 2025

Na odovzdávaní cien GQ Men of the Year 2025 v novembri nás svojím outfitom nadchol Walton Goggins, známy zo seriálového hitu The White Lotus.

Skúsený herec prišiel do priestorov Chateau Marmont v Los Angeles v modeloch s rukopisom Saint Laurent. Goggins zvolil korporátny 90's vzhľad a išlo o TOP módnu voľbu. Dlhý kožený kabát zladil s klasickou bielou prúžkovanou košeľou s kravatou, širokými čiernymi nohavicami a hranatou obuvou. Chladný „boss“ vibe podčiarkli slnečné okuliare.

Walton Goggins, GQ Men of the Year 2025
Zdroj: Phillip Faraone/Getty Images for GQ

Hailey Bieber ukázala sexepíl vo vintage modeli šiat z ateliéru Gucci

Na GQ MOTY predviedla svoj vycibrený módny vkus aj nesporný sexepíl Hailey Bieber vo vintage modeli šiat z ateliéru Gucci. 

Zakladateľka úspešnej beauty značky Rhode predstúpila pred  prítomných fotografov v dlhom čiernom modeli šiat z polopriehľadnej látky s viazaním okolo krku, výstrihom aj odhaleným chrbtom. Všimni si detail v podobe ikonického loga „GG“ pod chrbtom. Elegantná a zároveň zmyselná silueta. 

Pozri si zoznam všetkých zaujímavých outfitov z tohtoročného odovzdávania cien GQ Men of the Year. 

Hailey Bieber prišla na červený koberec GQ Men of the Year 2025 vo vyzývavom modeli šiat Gucci.
Hailey Bieber prišla na červený koberec GQ Men of the Year 2025 vo vyzývavom modeli šiat Gucci. Zdroj: Amy Sussman/Getty Images

 A$AP Rocky je ambasádorom Chanel

Záver zoznamu najlepších celebritných outfitov patrí A$AP Rockymu, ktorý ovládol rok 2025 aj vďaka čerstvej spolupráci s módnym domom Chanel. 

Raper z Harlemu oslávil svoje predstavenie ako ambasádora francúzskej ikony perfektným vzhľadom z prehliadky Métiers d’Art Show 2026. Tvídovovú vrchnú vrstvu v odtieňoch zelenej zladil s bielou košeľou, výraznou kravatou, čiernymi nohavicami, elegantnou obuvou s vyrazeným logom Chanel, pričom ako doplnky zvolil diamantové náušnice a koženú červenú tašku.

P. S. Pevne veríme, že album Don't Be Dumb, ktorý dostal obal od Tima Burtona vyjde čo najskôr. 

A$AP Rocky pred prehliadkou Métiers d’Art Show 2026 od módneho domu Chanel v New Yorku.
A$AP Rocky pred prehliadkou Métiers d’Art Show 2026 od módneho domu Chanel v New Yorku. Zdroj: Cindy Ord/WireImage
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
ČERVENÝ KOBEREC MÓDA OUTFIT CHECK OUTFITY OUTFITY ZNÁMYCH TVÁRÍ
