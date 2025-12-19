Rok 2025 ovládla dynamická kombinácia elegancie, jednoduchosti a fresh dizajnérskych prvkov, ktorú musíš vyskúšať.
V našom tohtoročnom zozname najlepších outfitov nájdeš rovnováhu medzi osobným pohľadom a sofistikovaným štýlom.
Silnou inšpiráciou pritom neboli len siluety z červeného koberca, ale tiež z bežného života známych tvári šoubiznisu – od A$AP Rockyho, ktorý potvrdil svoj status módnej ikony po boku Rihanny aj ako nový ambasádor značky Chanel, cez Kendricka Lamara na polčasovej šou Super Bowlu, až po sexi vzhľad v podaní Margaret Qualley alebo Hailey Bieber.
Pozri si TOP 15 celebritných outfitov v roku 2025. Všetky sú skvelé.
Lewis Hamilton na Met Gala
Lewis Hamilton síce v poslednej sezóne F1 nedosiahol výrazný úspech, ale na červenom koberci v Metropolitnom múzeu umenia v New Yorku predviedol majstrovský outfit.
Hviezdny britský jazdec, ktorý bol spolupredsedom slávnostného galavečera Met Gala 2025, mal na sebe oblečenú siluetu od návrhárky Wales Bonner. V svetlých modeloch s bohatým zdobením a množstvom detailov doplnených o baret vyzeral fantasticky a išlo o jeden z jeho najlepších outfitov z červeného koberca.
Pozri si zoznam všetkých TOP outfitov z Met Gala 2025.
Olivia Rodrigo v archívnom modeli Atelier Versace na Grammy Awards
Vo februári nás skvelým outfitom z červeného koberca potešila Olivia Rodrigo, ktorá prišla na odovzdávanie Grammy Awards 2025 v Los Angeles v archívnom modeli šiat z dielní Atelier Versace v čiernej farbe z kolekcie jar 2000.
Vintage kúsky sú medzi celebritami v posledných rokoch veľmi obľúbené, pričom aj Olivia Rodrigo už niekoľkokrát vytiahla nádherné modely a prestížny hudobný galavečer nebol výnimkou. Máloktorá žena v šoubiznise nosí hlboké výstrihy a sexi strihy tak dobre a s eleganciou ako talentovaná speváčka z Kalifornie.
Sabrina Carpenter v glamour štýle
Na 67. ročníku odovzdávania hudobných cien Grammy zažiarila aj Sabrina Carpenter, ktorá prišla oblečená v glamour modeli šiat JW Anderson.
Bývalá hviezda Disney vyzerala v dlhých svetlomodrých hodvábnych šatách s perím okolo pása aj v spodnej časti a odhaleným chrbtom, ktoré sú dielom návrhára Jonathana Andersona, ako Popoluška z generácie Z.
26-ročná speváčka si domov odniesla ocenenia za najlepší sólový popový výkon a najlepší vokálny popový album, ale aj honor jednej z najlepšie oblečených žien.
Vychutnaj si celý zoznam najlepších outfitov z Grammy Awards 2025.
Kendrick Lamar na Super Bowle
O jeden z najsilnejších módnych momentov v roku 2025 sa postaral raper Kendrick Lamar počas polčasovej šou na Super Bowle.
Raper z Comptonu vystúpil pred približne 65-tisíc ľuďmi na štadióne v New Orleans v sprievode tanečníkov, ale aj celebrít vrátane Sereny Williams, v custom koženej bunde s nápisom „Gloria“ od značky Martine Rose, džínsoch v bootcut strihu z dielní módneho domu CELINE, ktoré boli okamžite vypredané, a obuté mal tenisky Nike Air DT Max '96. Samostatnou kategóriou sú zlaté a diamantové šperky na Lamarovom krku.
Peggy Gou na prehliadke Chanel
Veľkú radosť nám svojím módnym vkusom priniesla v roku 2025 aj Peggy Gou, ktorá zahrala svoj DJ set vrátane virálneho hitu (It Goes Like) Nanana na festivale Pohoda minulý rok.
Populárna umelkyňa z Južnej Kórey zahviezdila medzi pozvanými hosťami na prehliadke kolekcie Chanel jeseň/zima 2025. V Paríži ukázala sofistikovanú kombináciu s rebelským šmrncom, keď zladila elegantný svetríkový vrchný diel so strapcami v skrátenom strihu so svetlomodrými zvonovými džínsami, ktoré doplnila o množstvo doplnkov vrátane koženého opasku so sponou, retiazok, malej kabelky, šperkov či slnečných okuliarov.
Rami Malek v uliciach New Yorku
Jeden z najlepších celebritných outfitov v roku 2025 predviedol Rami Malek začiatkom apríla pred tlačovou konferenciou k akčnému filmu The Amateur.
Populárny herec sa pohyboval v uliciach New Yorku v čierno-sivej siluete ako vystrihnutej z 90. rokov, kedy na filmovom plátne žiarili Brad Pitt, Nicolas Cage či Bruce Willis. 44-ročný Malek zladil čiernu koženú bundu s vintage patinou s basic tričkom a sivými nohavicami s textúrou vo voľnom strihu. Namiesto tenisiek zvolil derby topánky s lesklou povrchovou úpravou a okrem hodiniek Cartier doplnil outfit o veľké slnečné okuliare s hranatým kovovým rámom, ktoré využíva často.
New York patril aj Kendall Jenner
V srdci „Veľkého jablka“ ukázala skvelý mestský outfit aj Kendall Jenner, keď zladila koženú bundu v boxy strihu, ktorú mala stiahnutú v páse, s voľnými nohavicami v metalickom vyhotovení a elegantnými čiernymi lodičkami. Ako doplnky zvolila hviezdna modelka malú čiernu kabelku a slnečné okuliare.
A$AP Rocky a Rihanna na filmovom festivale v Cannes
Filmový festival v Cannes každý rok ponúka plejádu skvelých glamour vzhľadov z červeného koberca a najžiarivejším párom na 78. ročníku bol A$AP Rocky a Rihanna, ktorí prišli na premiéru Highest 2 Lowest od Spike Leeho.
Známy raper hrá vo filme postavu menom Yung Felon po boku Danzela Washingtona, pričom pred fotografov predstúpil v obleku z dielní módneho domu Saint Laurent v korporátnom štýle typickom pre 80. a 90. roky. Rihanna mala na sebe oblečenú modrú róbu ALAÏA, ktorá zvýrazňovala jej tehotenské bruško a elegantné sandále.
Isabelle Huppert v siluete Balenciaga
V Cannes predviedla jeden zo svojích najodvážnejších outfitov na červenom koberci francúzska herečka Isabelle Huppert.
72-ročná Parížanka prišla na premiéru filmu Highest 2 Lowest s A$AP Rockym a Danzelom Washingtonom oblečená v odvážnych denimových modeloch Balenciaga. Huppert s pomocou stylistu zladila svetlomodrú bundu s brošňou, ktorú mala úmyselne oblečenú naopak s maxi dlhou sukňou a elegantnou čiernou obuvou na podpätkoch. Super vyzerajú oversized hranaté slnečné okuliare v čiernom vyhotovení.
Rosie Huntington-Whiteley v Armani Privé
Množstvo krásnych outfitov priniesol aj filmový festival v Benátkach a medzi najlepšie oblečené ženy na červenom koberci patrila Rosie Huntington-Whiteley zasnúbená s hercom Jasonom Stathamom.
Huntington-Whiteley prišla na premiéru filmu Frankenstein v bielom modeli šiat s dĺžkou po zem a asymetrickým výstrihom, ktorý ju odhaľoval v oblasti brucha a pravého ramena. Odvážny model z dielní ateliéru Armani Privé mal vo vrchnej časti kryštály a okolo rúk nadýchaný boa z peria.
Pozri si súhrn TOP outfitov z filmového festivalu v Benátkach.
Margaret Qualley v šatách Chanel
Herečka Margaret Qualley, ktorá zahviezdila aj po boku rapera A$AP Rockyho v krátkom filme pre Chanel, nás v redakcii posadila hlboko do stoličiek vďaka outfitu z premietania vlastného filmu Honey Don't.
Atraktívna tmavovláska ukázala v New Yorku svoje dlhé štíhle nohy v čiernom modeli mini šiaty Chanel, ktoré doplnila o ľahké sandále, a vyzerala božsky.
Elegantný Gunna na MTV VMAs
Sergio Giovanni Kitchens, známy pod pseudonymom Gunna, patrí medzi najviac HOT amerických raperov v posledných rokoch, čo v roku 2025 potvrdil albumom The Last Wun. Na odovzdávanie hudobných cien VMAs v New Yorku prišiel v elegantnom outfite z dielní módneho domu Valentino.
Sivý oblek z ťažkého tvídu doplnil o výraznú brošňu na chlopni saka s dvojradovým zapínaním, šperky posiate diamantmi, luxusné hodinky, oválne slnečné okuliare Cartier a hranatú čiernu obuv.
Walton Goggins v siluete Saint Laurent na GQ MOTY 2025
Na odovzdávaní cien GQ Men of the Year 2025 v novembri nás svojím outfitom nadchol Walton Goggins, známy zo seriálového hitu The White Lotus.
Skúsený herec prišiel do priestorov Chateau Marmont v Los Angeles v modeloch s rukopisom Saint Laurent. Goggins zvolil korporátny 90's vzhľad a išlo o TOP módnu voľbu. Dlhý kožený kabát zladil s klasickou bielou prúžkovanou košeľou s kravatou, širokými čiernymi nohavicami a hranatou obuvou. Chladný „boss“ vibe podčiarkli slnečné okuliare.
Hailey Bieber ukázala sexepíl vo vintage modeli šiat z ateliéru Gucci
Na GQ MOTY predviedla svoj vycibrený módny vkus aj nesporný sexepíl Hailey Bieber vo vintage modeli šiat z ateliéru Gucci.
Zakladateľka úspešnej beauty značky Rhode predstúpila pred prítomných fotografov v dlhom čiernom modeli šiat z polopriehľadnej látky s viazaním okolo krku, výstrihom aj odhaleným chrbtom. Všimni si detail v podobe ikonického loga „GG“ pod chrbtom. Elegantná a zároveň zmyselná silueta.
Pozri si zoznam všetkých zaujímavých outfitov z tohtoročného odovzdávania cien GQ Men of the Year.
A$AP Rocky je ambasádorom Chanel
Záver zoznamu najlepších celebritných outfitov patrí A$AP Rockymu, ktorý ovládol rok 2025 aj vďaka čerstvej spolupráci s módnym domom Chanel.
Raper z Harlemu oslávil svoje predstavenie ako ambasádora francúzskej ikony perfektným vzhľadom z prehliadky Métiers d’Art Show 2026. Tvídovovú vrchnú vrstvu v odtieňoch zelenej zladil s bielou košeľou, výraznou kravatou, čiernymi nohavicami, elegantnou obuvou s vyrazeným logom Chanel, pričom ako doplnky zvolil diamantové náušnice a koženú červenú tašku.
P. S. Pevne veríme, že album Don't Be Dumb, ktorý dostal obal od Tima Burtona vyjde čo najskôr.